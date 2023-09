Úgy tűnik, következmény nélkül marad a Fehérvár FC csúfos kiesése. Az NB III-as ESMTK otthonában elszenvedett vereség szaga benne volt a Sóstói Stadion levegőjében már a kupapárharc előtt is. Pesterzsébeten pedig a pályán is beigazolódott, hogy ez a Videoton nem méltó arra, hogy a Magyar Kupa legjobb 32 együttese között szerepeljen. A szünetet követő 15 percen kívül nem volt érzékelhető, hogy a két gárda között két osztálynyi a különbség. A még gyengén, ötlettelenül futballozó Vidinek is kutya kötelessége lett volna bedarálnia ellenfelét, s lőtt gólokkal tenni világossá, hogy melyik együttes trónol magasabb polcon. Azonban a meccs nagy részében tehetetlenül gyömöszölte a labdát a Vidi, vagy éppen védekeznie kellett a lelkes hazai akcióknál. Ha kapu elé is kerültek a piros-kékek, megremegett a láb. Mintha a szív üres, az izom ernyedt maradt volna, az akarat elillant.

S ez egyelőre megtorlatlan. A bajnokságban is csupán egy győzelmet arató és egy döntetlent elérő, négyszer elbukó csapat vezetőedzője maradt a pozíciójában.

Sok a kérdés. Vajon a játékosok szerettek volna edzőt buktatni? Vagy Bartosz Grzelak képtelen diadalra vezetni csapatát? Vagy valóban ennyire futja a nem is oly rég még Európában vitézkedő Viditől?

A fehérváriak vasárnap délután a hasonlóan halványan szereplő ZTE-t fogadják, az alsóházi derbi tűpontos értékmérő lehet. Sajnálatos, hogy – amint a kupameccsen – Pető Milán a zalaiak ellen sem lesz bevethető, sőt, hat hetes kihagyás vár rá. A fiatal középpályás a múlt hét folyamán egyéni edzésmunka közben szenvedett súlyos alkar-törést. Karját azóta megműtötték és rögzítették.