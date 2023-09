Az előző idényben ősszel 2-1-re győzött Hornyák Marcell 92. percben elért találatának köszönhetően a csákvári legénység, míg tavasszal a mosoniak zsebelték be a három pontot.

A Credobus Mosonmagyaróvár számára eddig enyhén szólva sem alakult jól a szezon, hiszen a mosoniak még nyeretlenek, csupán két döntetlent játszottak, és emellett négy vereség a mérlegük.

Az AFC Csákvár legutóbb bravúros győzelmet aratott a Szeged-Csanád Grosics Akadémia vendégeként, és a Szent Gellért Fórum Stadionban mutatott teljesítményükre vasárnap is alapozhatnak Tóth Balázs vezetőedző tanítványai.

- Ezen a mérkőzésen végre tudtuk értékesíteni a helyzeteinket, de annak külön örülök, hogy lehoztunk egy mérkőzést kapott gól nélkül. Ez nagyon hiányzott az elmúlt mérkőzéseken, bele-bele hibáztunk, de ebben a bajnokságban ez nem fér bele, mert pontok mehetnek el rajta. Nem mellékes, hogy rengeteg fiatal játékos volt a csapatban, és ez büszkeéggel tölt el, mivel az idősebbek segítettek nekik, ők, pedig megállták a helyüket. – hangsúlyozta a szakember.

Mindenesetre Mosonmagyaróváron sem fogják könnyen adni a pontot, pontokat, és ezt a Nagy Zoárdnál senki nem tudhatja jobban. A 23 esztendős csatár a nyáron házi gólkirályként érkezett Mosonmagyaróvárról a klubhoz.

- Nem lesz egyszerű meccs, hiszen égetően szüksége van a pontokra az Óvárnak, s biztos nagyon odateszik magukat játékosai. Ugyanakkor mi is elmondhatjuk ugyanezt magunkról, hiszen mi is több pontot reméltünk annál, mint amit eddig szereztünk. Az elmúlt évadban a bennmaradás érdekében célfutballt játszottunk Király József irányításával, de úgy gondolom, ez a mostani szezonra sem változott. Nem cifrázzák túl a játékot, ha pedig megszerzik a vezetést, teljesen visszaállnak, onnantól pedig mindenkinek nehéz dolga van ellenük. Bízom benne, hogy a szegedi győzelmünket követően vasárnap is begyűjtjük a három pontot. – mondta csapata honlapján a támadó.

A házigazdáknál korábbi csákvári gólzsák, Takács Tamás fogja rohamozni a sárga-kékek kapuját. Jól ismerhetik őt, hiszen csákvári színekben 22 mérkőzésen összesen 13 alkalommal volt eredményes, ráadásul az előző fordulóban mesterhármast ért el a BVSC-Zugló otthonában.