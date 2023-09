Kétszer a fehérvári MKOSZ-teremben, egyszer az Alba Regia Sportcsarnokban, tavaly szeptemberben Hódmezővásárhelyen, a Hódtói Sportcsarnokban, tavaly november végén a fehérvári belvárosban, a Magyar Király kupolatermében harcoltak a bokszolók. Májusban a várpalotai Thury vár volt az összecsapások ódon helyszíne, a hétvégén pedig a budapesti Corinthia Hotel báltermében zuhogtak a méretes pofonok. Az eredeti tervekhez képest egy órával később kezdődött az esemény, az immár hetedik Vass Nemzetközi Ökölvívó Gála. Megható jelenetek vezették fel a meccseket, egy súlyosan beteg kisfiú, gerincvelő eredetű izomsorvadásban (SMA) szenvedő kisfiú, Galó Tamás Dominik gyógykezelésére gyűjtenek a hazai futballklubok, valamint a szállítmányozási szektorban érintett vállalkozók. A Fradi, az Újpest és a Fehérvár FC szurkolói a játékosok által dedikált mezt ajánlott fel, közel félmillió folyt be a licit nyomán. A tolószékben ülő kisfiú édesanyja és édesapja is jelen volt a gálán, a hivatalos program előtt köszöntötték őket, az anyuka többször is elcsukló hangon, a könnyeivel küzdve köszönte meg a segítséget, elmondta, a rendkívül drága kezelés megkezdéséhez 760 millió forintot kell összegyűjteniük, az összeg 65 százaléka immár rendelkezésükre áll. Természetesen nem adják fel, hogy gyógyultan lássák gyermeküket. Külön megköszönte Csikós Gergely – aki ringbe is lépett a gálán -, az eseményt szervező Kiliti Ferenc, a futballszurkolók segítségét. „Hálával gondolunk mindenkire, aki egy kicsit is hozzátesz a kisfiam gyógyulásához.”

Aztán következtek a pofonok, nagyközépsúlyban, bemutató meccsen a fővárosi Gazsó Márk – aki a közelmúltban csatlakozott Kiliti Ferenc istállójához – és a Videoton Boksz Club 18 éves sportolója, Péntek Martin találkozott, kiegyenlített meccsen döntetlen született, mindkét sportoló kezét a magasba emelte a mérkőzésvezető. Péntek ezúttal szerepelt másodszor ilyen eseményen, ilyen első meccsén, márciusban, az MKOSZ-teremben technikai KO-val verte a szerb Mirko Jovanovicot. A második párban, nagyváltósúlyban Bölcskei Csaba és Fikó Oszkár harcolt, a csíkszeredai Fikó egyhangú pontozással győzte le révkomáromi ellenfelét. A bosnyák Nerdin Fejzovic egyhangú pontozással kapott ki az albán származású, Észak-Macedóniában született, osztrák állampolgárságú, jelenleg is a sógoróknál élő Ndriqim Eminitől. Utóbbit a családtagok vezérletével komoly szurkolótábor kísérte el, a karzaton állva hangosan bíztatták kedvencüket.

Nagy küzdelmeket hoztak a hétvégi boxgála mérkőzései

Fotó: Horog László / Fejér Megyei Hírlap

A 30 esztendős, székelykeresztúri Katona Ferenc – nadrágján több helyen is felbukkant a székely zászló – a budapesti Takács „Eminens” Dániellel küzdött. Utóbbi, a 21 éves tehetség, idősb Berki Ferenc tanítványa egyhangú pontozással nyert, immár harmadik sikerét aratta a kötelek között, előzőleg kora tavasszal, majd késő tavasszal Mihajlo Rajic és Vanja Dumitrov ellen nyert kiütéssel, ezúttal végigbokszolta a négy menetet. A nicaraguai, de jó ideje a katalóniai Gironában élő, 35 esztendős Sergio Ali Gonzalez és a Bécsben készülő, osztrák állampolgársággal is rendelkező, 23 éves afgán Jawid Mohebzada ütközetéből egyhangú pontozással utóbbi jött ki jobban. Aztán következett a The Ring névre keresztelt betétprogram, amelyen az üzleti életben érintett úriemberek húznak kesztyűt, hogy az utóbbi időben nem túl jó színben feltűnő ökölvívást népszerűsítsék. Az első párban a 36 éves tatabányai gépészmérnök, a kesztyűzéssel az elmúlt fél évtizedben megismerkedő Beck Tamás mérkőzött volna a fehérvári Csizmadia Istvánnal, koronázóvárosi ellenfele a pénteki mérlegelésen még jelen volt a fővárosban, azonban a másnapi gála reggelén lemondta az ütközetet, fájós mandulája miatt. A szintén fehérvári Pajor Patrik ugrott be helyette. Mindkét fél jól harcolt, a meccsen nem hirdettek eredményt. A folytatásban Csikós Gergely és Törös Ádám küzdelme – bár műkedvelő bokszolókról van szó – kimondottan izgalmas, nagy csatát hozott. Évtizedek óta szinte elválaszthatatlan, jó barátok, mégsem kímélték egymást a kötelek között. Komoly felkészülés előzte meg küzdelmüket, tíz kilogrammtól szabadultak meg az elmúlt hónapokban. Mindketten elmondták, céljuk az ökölvívás népszerűsítése, ami egyértelműen sikerült is az eseményen.

A főmeccset középsúlyban Berki Ferenc Junior vívta, akinek édesapja irányítja az edzéseit a kezdetek óta. Fia az argentin Jose Luis Castillóval találkozott, a hatmenetesre tervezett csata félidőben véget ért, ugyanis a 27 éves magyar sportoló kiütötte ellenfelét. Ezzel javított, ugyanis májusban, Várpalotán a pontozók döntetlenre adták a dél-amerikai Kobra, azaz a venezuelai Melbyn Hernandez elleni mérkőzését. Ezúttal nem voltak nyitott kérdések. Az edző, Berki Ferenc Senior a mai napig állítja, tanítványa nem csak a mostani, hanem a májusi meccset is megnyerte, de a tavaszit az illetékesek másként látták. Fia a tervek szerint legközelebb novemberben, Fehérváron lép ringbe, magyar bajnoki címmeccsen.