Zalaegerszegi TE – Puskás Akadémia FC 1-1 (0-0)

Vezette: Andó-Szabó Sándor (Szalai Balázs, Horváth Zoltán)

ZTE: Gyurján – Huszti (Németh D., 89.), Evangelou, Csóka D., Medgyes S. (Kovács B., 89.) – Szankovics (Spoljaric, 74.) – Croizet (Meshack, 73.), Bedi, Szendrei N., Mim – Mance (Sajbán M., 80.). Vezetőedző: Boér Gábor

Puskás Akadémia FC: Markek – Maceiras, Golla, Stronati, Brandon – Levi (Nagy Zs., 46.), Batik, Plsek (Ominger G., 97.) – Soisalo (Komáromi, 94.), Corbu, Gruber (Colley, 73.). Vezetőedző: Hornyák Zsolt

Gól: Spoljaric (99.), ill. Plsek (88. – 11-esből)

Sárga lap: Evangelou (56.), Mancer (64.), ill. Brandon (54.), Maceiras (76.)

Nem titkoltan volt elszámolni valója a vendég együttesnek a zalaiakkal, hiszen az előző idényben az utolsó két ZTE Arénában lejátszott találkozójukat elveszítették, és mindenképpen vissza szerettek volna vágni. Különösen érzékenyen érintette őket a MOL Magyar Kupában, hogy az utolsó pillanatban, a lefújás előtt egy perccel kaptak ki egy öngóllal.

A korábbi felcsúti támadó, Antonio Mance indította útjára a labdát, és ő hagyta ki a találkozó első helyzetét is a 3. percben. A PAFC kölcsönjátékosa, Mim Gergely labdájából Szendrei Norbert 12 méteres lövése megpattant Patrizio Stronatin, ezt követően pedig Markek Tamás avatkozott közbe, a labda a csatár elé került, de a kapu torkában a jobb kapufát találta telibe. Lüktető, és jó iramú volt a folytatásban is az összecsapás, a 13. percben ismét a vendéglátók dolgoztak ki számukra kecsegtető lehetőséget, bár Bedi Bence 20 méteres lövése nem okozott különösebb gondot Markeknek. A tabella sereghajtóján egyáltalán nem látszott, hogy hol foglalnak helyet, többet pattogott az első negyedórában a labda a PAFC térfelén. A 17. percben viszont Gruber Zsombor kapott remek ütemű átadást Jakub Plsektől, de 17 méteres lövése elkerülte a jobb felső sarkot. Majd a 22. percben Mikael Soisalo villámgyors kontra után lehagyta Stefanos Evangelout, az ötösről, éles szögből lőtt, de Gyurján Márton tisztázott. A szögletből Batik fejelhetett, labdája, amelyet a földre fejelt a jobb kapufára vágódott. Aztán a félidő közepétől többször próbálkozott a Puskás Akadémia FC, de eredménytelenül. A szünet előtt Medgyes Sinan elszáguldott a jobb oldalon, felnézett, középre ívelt, és a védők által kifejelt labdát Huszti András kapásból 14 méterről fölé durrantotta. Mindenesetre többször veszélyeztetett a PAFC az első negyvenöt percben, jelzi ezt a kapura lövések statisztikája is, amely 8-3 volt.

A pihenő után ugyan nem hagyott alább az iram, ám igazán komoly helyzetet nem teremtettek a csapatok, egyre több lett a hiba, valamint a szabálytalanságok száma is növekedett. A 70. percben Mance száguldott el több üldöző kíséretében a jobbszélen, a kapuhoz közeledve, éles szögből 16 méterről szánta el magát lövésre, melyet Markek üggyel-bajjal kaparintott meg a bal kapufánál. A 75. percben kis híján Evangelou a saját kapujába továbbított a berobbanó Plsek elől. A 84. percben Nagy Zsolt remekül adott középre, azonban Stronati fejese csúnyán a kapu fölé szállt. A 85. percben Csóka Dániel Lamin Colley mezét rángatta, aki elesett a 16-oson belül. A videó hosszas elemzése után büntetőt ítélt Andó-Szabó Sándor játékvezető, és a 88. percben a 11-est Plsek a jobb alsó sarokba gurította, 0-1. A 99. percben jött a slusszpoén, egy ide-oda pattogó labdát a 16-oson belül Josip Spoljarics lőtt a lábak között a jobb alsó sarokba, 1-1.