2023. szeptember 23., szombat, 14:00

Tóvill Kápolnásnyék (3.) - KK Grain KFT.-Mezőfalva (11.)

Höltzl Richárd a Tóvill Kápolnásnyék vezetőedzője: - Enyingen abszolút megérdemeltük a győzelmet, mert tudatosabban játszottunk, mint ellenfelünk és formásabb támadásokat vezettünk. Ők lényegében a hibáinkból éltek, ezeket a következőkben mindenképpen ki kell javítanunk. Készülünk a Mezőfalva ellen, akik ismeretlenek számunkra, de bizonyára nem véletlenül nyerték meg a megyei másodosztályt, helyük van az első vonalban az eredményeik alapján. Mindig partiban voltak az ellenfeleikkel, mi úgy készülünk erre a mérkőzésre, mint bármelyik találkozóra. Nem fogjuk őket lebecsülni, attól függetlenül, hogy újoncok, próbáljuk játszani a játékunkat, és irányítani a mérkőzést. Nagyon jó a hangulat az öltözőben, zsinórban négy győzelem után, és bízom benne, hogy meglesz az ötödik is. Teljes kerettel fogunk kiállni, Szajkó Levente is visszatér a csapatba.

2023. szeptember 23., szombat, 16:00

Sárbogárd (2.) – Enying (14.)

Pajor László a Sárbogárd vezetőedzője: - Csóron a pálya mérete maximálisan kedvezett a házigazdák bunker focijának, emellett pedig a játék is többet állt, mint amennyit ment. Nem volt egyszerű focizni... Mi elértük a célunkat, hazahoztuk a három pontot, a hazai csapatot inkább nem minősítem.

Meglepett, hogy az Enying nem jól kezdte a bajnokságot, főleg úgy, hogy ők hazai pályán erősek. Az utóbbi években nehezen kiszámítható csapat, tudnak nagyon jól játszani, de nagyon rosszul is. Mostanában inkább a negatív arcukat mutatják, remélem ez nem ellenünk fog megváltozni. Tisztelve Enyinget, a játékosaikat és a vezetőiket csak a győzelem lehet a célunk. Mi jól kezdtük az évet, nagy százalékban annak köszönhető mindez, úgy tudunk fegyelmezetten és néha még türelmesen is játszani. Csóron is szükség volt mindkettőre, hasonló mérkőzésre számítottunk és megbeszéltük azt, hogy türelmesnek kell maradnunk, mert meghozza az eredményét. Ez már több mérkőzésen is előfordult, próbálunk ezen az úton maradni, és tartjuk magunkat az év elején kijelentett célunkhoz. Szeretném, ha szurkolóinkat jó játékkal és győzelemmel tudnánk megörvendeztetni.

Mány-Bicske II. (7.) – Móri SE (5.)

Varga Mihály a Mány elnöke: - Úgy érzem, hogy megérdemeltük volna az egyik pontot Mezőfalván, ikszes meccs volt. A Mezőfalva hajtott az első győzelmére, mi pedig szerettük volna a veretlenségünket megőrizni idegenben. Egy szerencsétlen góllal, az utolsó utáni pillanatban kaptunk ki, amit nagyon sajnálunk. Természetesen ebből is lehet tanulni, egy épülőben levő csapat vagyunk. A Mór ellen szeretnénk folytatni a korábban elindított sorozatot, ellenfelünket annyira nem ismerjük, de azt látjuk, hogy kicsit beragadtak a rajtnál. Ugyanolyan nehéz mérkőzésre számítok, mint az előzőek voltak. Egészen biztos, hogy játszós csapat a Mór, az elmúlt évek során tapasztaltam, ők is szeretnek futballozni, és nem hiszem azt, hogy kizárólag a védekezésre fognak koncentrálni. Kiegyensúlyozott, jó mérkőzés várható! Bízom abban, hogy lesz tartása a csapatunknak, a Mór élcsapatnak számít, örülnék annak, ha pontot tudnánk itthon tartani. Egy nagyon komoly kiesőnk van, a Mezőfalván térdsérülés szenvedő Lopes Da Silva Junior Joaz. Meghatározó játékosunk, hiszen ő mozgatja a csapatot, hiánya befolyásolni fogja a csapat összeállítását.

2023. szeptember 24., vasárnap, 16:00

Bodajk SE (12.) - Csór Truck-Trailer (15.)

Bregócs Gergő a Bodajk SE vezetőedzője: - Bár még nem győztünk, de a helyzeteink megvoltak az Ikarus ellen is. Kialakítjuk a lehetőségeket, de a kapu előtt bizonytalanok vagyunk, ez elsősorban a fiatalságnak köszönhető, kissé kapkodunk, és nem koncentrálunk eléggé a kapu előtt. Nagyon bízom abban, előbb-utóbb fordulni fog a kocka, és a szerencse mellénk áll. Reméljük, hogy a morál megmarad a csapatnál, hiszen ők is látják azt, hogy nem mennek be a helyzeteink. Egy jó erős középcsapat akarunk lenni, úgy érzem ebben a tekintetben még nincs veszve semmi. A Sárbogárddal nem tudtuk felvenni a versenyt, bár próbálkoztunk, ők magasabb szintet képviselnek, viszont ellenük is megvoltak a helyzetek. A Csór ellen úgy készülünk, hogy szeretnék nyerni, most már el kell kezdeni gyűjtögetni a pontokat, hogy ha el akarjuk érni az előbb említett célunkat. Gatyába kell rázni magunkat! Ez a mérkőzés erre kiváló alkalom lesz, játszottunk a Csórral a kupában (4-2-a szerk.), masszív agresszív csapat, náluk is sok a fiatal. Nagyon jó mérkőzést várok, de természetesen győzelemre számítok.

Lajoskomárom (4.) – Sárosd (6.)

Dopuda Igor a Lajoskomárom vezetőedzője: - Móron két pontrúgásból kaptunk két gólt, ez egy kicsit bosszantó, ám majdnem fél órát tíz emberrel játszottunk, így nem lehetek elégedetlen a csapat hozzáállásával. Az utolsó percben mindig rossz kikapni, de ez úgy látszik tendencia, mert már másodszor buktunk el hasonló helyzetben mérkőzést. A második félidőben végig nyomott a Mór, és jobban játszott nálunk, sok beadásuk volt, és egy ilyen után egy kifejezetten szép fejes góllal szerezték meg a győzelmet. Nem tudom, mi lehet az oka, de elképzelhető, hogy elfáradtunk. Nekünk nem a Sárosddal, a Főnix FC- vel, illetve a Sárbogárddal kell felvennünk a versenyt, megpróbáljuk megnehezíteni a dolgukat, de én a Sárosdot egy bajnokesélyes csapatnak tartom. Legutóbb is döntetlent játszottak a szintén bajnokesélyes Főnix-el, de nem fogunk feltartott kézzel kimenni a pályára, mindent meg fogunk tenni azért, hogy jó eredményt érjünk el. Varga Ferenc, Kővári Balázs továbbra is sérültek, Vadászi Bence nem alkalmas 90 perc játékra, Gergye Krisztiánnak is volt a múlt héten egy kisebb húzódása, de a múlt héten sem befolyásolták a csapat játékát, hogy ők hiányoztak, valamint kevesebbet játszottak.

MÁV Előre FC Főnix (1.) – Martonvásár (13.)

Pavlik József a MÁV Előre FC Főnix vezetőedzője: - Sárosdról elhoztunk egy pontot, a vendéglátók masszív és jó csapat benyomását keltették, amely meg is lepett minket. Az első félidőben volt úgy van helyzetünk, de nem volt olyan a játékunk, alapján megérdemeltük volna a győzelmet. Igazságos volt a döntetlen, függetlenül attól, hogy kicsit gyengébben játszottunk, mint ahogy szoktunk. Nagyon sok párharcot veszítettünk el, minden második labdát ellenfél szerzett meg, megkockáztatom voltak olyan időszakok, amikor a Sárosd jobban futballozott nálunk. Nem szabad úgy nekimenni a Martonvásár elleni mérkőzésnek, hogy ezt most kötelező jelleggel be kell húzni, és gólkülönbséget lehet javítani. Erre az összecsapásra ugyanúgy készülni kell, mint a többire, megpróbáljuk a legjobbat kihozni magunkból. Játékunkban még mindig fejlődni kell, még mindig nem értük el azt a szintet, amit tudunk nyújtani 90 percen keresztül. Vannak a csapatban most olyanok, akik kevesebb szerephez jutnak, de ezt elsősorban maguknak köszönhetik, mert sajnos sem edzésen, sem a mérkőzésen nem nyújtanak olyan teljesítményt, amellyel a csapatba lehetne kerülni. Elég bő a keret, és már a bajnokság elején elmondtam, hogy a kezdőben az van pályán, aki maximális teljesítménnyel rukkol ki. Előfordulnak forma ingadozások, gyengébb játék, ezt azzal tudjuk kompenzálni, hogy sokan vagyunk.

Ercsi Kinizsi (8.) – Tordas (10.)

Lieber Károly az Ercsi Kinizsi vezetőedzője: - Furcsa volt, mert azt gondoltam, hogy a Martonvásár tordasi döntetlenje után nagyobb erőt fog képviselni. Igaz voltak hiányzóik, pedig egy kicsit szerencsések voltunk, hiszen György Kristóf szinte a semmiből lőtt gólt az elején, és a második találatunk is nagyon jókor jött, az első félidő vége előtt, a 42. percben. Utána már csak tartani kellett magunkat, és még kétszer eredményesek voltunk, örülök annak, hogy egy aránylag sima meccsen hazavittük a három pontot. Ráadásul péntekre nagyon sok sérültünk és betegünk lett, és itt 2007-es ifistát ültettem le a padra, és és később be is cseréltem őket. A Tordas ellen próbálunk hasonlóképpen jó teljesítménnyel kirukkolni, felkészülünk ellenfelünkből, és minél szervezettebb játékot nyújtani. Bár a védekezésünk egész jól működik, nagyon figyelnünk kell, mert egy apró hibából például Sárosdon is hátrányba kerültünk. A Tordas erős csapat, mégiscsak a tavalyi bronzérmes, egyáltalában nem lesz könnyű mérkőzés ellenünk, egy döntetlenben kiegyeznék. Hujber Ádámot kiállították az ifjúsági mérkőzésen, de 39 fokos láza is van, rá biztosan nem számíthatok. Kondreska Roland és Kun Bálint már hetek óta sérültek, Juhász Bencés is lázas volt, ezért nem tudta vállalni a martonvásári mérkőzést, de talán ő visszatér.

Szabadnapos: Ikarus-Maroshegy (9.)