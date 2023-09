A mérkőzést eredetileg Kisvárdán tartották volna meg, de a pálya használhatatlansága miatt felcserélték a pályaválasztói jogot. Egyik csapat sem kezdte fényesen a bajnokságot,a Kisvárda mindössze négy, míg a Vidi öt pontot gyűjtött. A szabolcsi gárdánál már megtörtént az edzőváltás, Mátyus János került a kispadra, a piros-kékeknél egyelőre még Bartosz Grzelak irányítja a munkát. Juhász Roland távozása óta nincs új hivatalos információ se edző, se sportigazgató fronton. Egy biztos, mindkét csapatnak égetően szüksége lenne a három pontra.

– Sok mindent történt a Zalaegerszeg elleni találkozón, de most már előre kell tekintenünk, le kell vonni belőle a szakmai részeket és készülni a következő mérkőzésre. A Kisvárdánál új edző van, jó mérkőzést játszottak a Fradi ellen, csak 1-0-ra kaptak ki idegenben. Stabil csapat képét mutatták, nehéz és kemény mérkőzésre számítok, de egyértelműen a győzelem a cél, el kell indulnunk egy pozitív úton. Készülünk az ellenfélből is természetesen, de a legfontosabb, hogy saját magunkat is rendbe rakjuk – nyilatkozta a klub honlapjának Csongvai Áron.