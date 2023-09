Weöres Szabolcsot a székesfehérvári hajós a 2024-es kihívásra, a vitorlázás Forma 1-ére készíti fel, lényegében az egész júliusi versenynek ez volt a legfontosabb célja. Mindketten elégedetten nyilatkoztak a FEOL-nak a kikötés után, Nándor és Szabolcs számára is világosan kirajzolódott, melyek azok a területek, ahol még javítani kell a hajón és a technikán. A New Europe 60 lábas, magyar zászló alatt hajózó IMOCA-vitorlás 3 nap 10 óra 28 perc 57 mp alatt teljesítette a Fastnet-szikláról elnevezett kihívást, amely számukra amolyan mérföldgyűjtő tesztverseny volt. Bár a bejelentkezésekből nem nagyon derült ki, a hajón nem csak ketten voltak, a New Europe fedélzetén tartózkodott Irina Gracheva is, aki folyamatosan tudósított a Szabi Ocean Racing HUN23 elnevezésű projekt számára. Ám Irina tapasztalt vitorlázó is, és a soron következő két versenyen már ő lesz Szabolcs társa: a Lorient-ből induló Défi Azimut-on és a Le Havre kikötőjéből startoló Transat Jacques Vabre-on. Ez persze nem meglepetés, a döntés várható volt, hiszen Nándor eleve nem is vállalt több versenyt.

Irina Gracheva is azzal a céllal tesztel együtt Szabolccsal, hogy tapasztalatait egyszer majd saját Vendée Globe versenyén használja majd fel

Fotó: SzabiOceanRacingHUN23

Az orosz Irina már egy éve alapembere a csapatnak, és januárban Szabolccsal együtt szelték át az Atlanti-óceánt a kvalifikációs folyamat részeként. Tapasztalt vitorlázó, a Mini 6,50-es osztályból érkezett, kétszer indult a Mini-Transaton, ahol 2021-ben negyedik lett. Szabolcs szilárd meggyőződése, hogy az offshore vitorlázásban a vegyes csapat a legoptimálisabb megoldás egy négykezes versenyen, mert egymást kiegészítve, tudásukat megosztva még jobb vitorlázókká válhatnak. Fa Nándor ezen a két versenyen távolból segít, ha szükség lesz a tanácsaira.