2023. szeptember 16., szombat, 16:00

Sárosd (6.) – MÁV Előre FC Főnix (1.)

Lendvai Tamás a Sárosd megbízott edzője: - Ercsiben jobban használtuk ki helyzeteinket, mezőnyben talán jobban fociztunk, mint a hazai csapat, bár nekik is voltak lehetőségeik, de ezeket megúsztuk. Az eddig megszerzett pontok tekintetében elégedett vagyok, a játékkal viszont nem. A Főnix FC ellen iszonyatosan nehéz mérkőzésre számítok, ellenfelünk évek óta meghatározó csapat a megyében, és esélyesei a bajnoki címnek. Mióta közösen elkezdtünk dolgozni a csapattal nagyon szeretnénk elkapni egy élcsapatot, szerezni egy nagyobb skalpot, valamint pontot, pontokat rabolnánk, tartanánk itthon.

2023. szeptember 16., szombat, 17:00

Móri SE (7.) – Lajoskomárom (3.)

Németh Bálint a Móri SE vezetőedzője: - Vasárnap Fehérváron, ha az első félidőre vezetéssel megyünk el, akkor a reálisabb lett volna a döntetlen, mert a játékunk van benne volt a gól. Veszélyesebb támadásokat vezettünk, mint a Főnix FC, az utolsó passzok illetve a befejező lövések nem sikerültek, és ezek miatt nem találtunk be. A szünet után a Főnix FC akarata érvényesült, beszorítottak bennünket a kapunk elé. Egy rövidzárlat után kaptunk egy gólt, és ezt követően már mi is egy kicsivel többet kockáztattunk. A három gólos különbség nem volt benne a mérkőzésben, de az kétségtelen, hogy ezért pontot nem adnak. A Lajoskomárom három győzelem után érkezik Mórra, de bizakodom a hazai pályában, hiszen a két hazai mérkőzésünket megnyertük. Egy kicsit hullámzó a teljesítményünk, de itthon magabiztos győzelmet kell szerezni. Gosztonyi András pályára lépése még kérdéses, van egy kisebb izom sérülése, kockáztatni nem fogjuk a játékát.

2023. szeptember 17., vasárnap, 16:00

KK Grain KFT.-Mezőfalva (11.) – Mány-Bicske II. (5.)

Villám Balázs a KK Grain KFT-Mezőfalva vezetőedzője: - Úgy gondolom a csapat mindent megtett annak érdekében, hogy szép és látványos játékot produkáljon Lajoskomáromban, de sajnos e most nem párosult eredményességgel. A Lajoskomárom két góllal volt jobb nálunk, mert berúgták azokat a helyzeteket, amelyeket mi kihagytunk. Az első félidő első részében a hazaiak felülkerekedtek rajtunk, míg a játékrész második felében eléggé kiegyenlített lett a játék, addigra mi is magunkra találtunk. A szünet után viszont nyugodtan mondhatom, hogy mi uraltuk a mérkőzést, rúgott kettőt Lajoskomárom, mi meg kihagytunk legalább három-négy olyan lehetőséget, amelyek nagyobb helyzetek voltak, mint az övéik. Minden mérkőzésre úgy készülünk, hogy a tudásunk legjavát adjuk, Lajoskomáromban már szerettem volna begyűjteni az első győzelmet, ahogy utaltam rá a lehetőségek és a helyzetek meg is voltak, sajnos nem éltünk vele. Remélem most a hétvégén mindez megtörik és végre hazai pályán megünnepelhetjük az első győzelmünket. Erre készülünk!

Ikarus-Maroshegy (10.) - Bodajk SE (12.)

Szarka Martin az Ikarus-Maroshegy vezetőedzője: - Teljesen megérdemelten nyert a hétvégén a Sárbogárd csapata, az első negyedórában kiegyenlítettebb volt a mérkőzés, majd ezt követően elfelejtettünk futni, küzdeni, egyáltalán csapatként működni. Hét közben megpróbáltuk kiküszöbölni a hibákat, aztán majd meglátjuk, hogy ennek milyen foganatja lesz a Bodajk elleni összecsapáson. Amennyiben a hasonlóan teljesítünk, mint Sárbogárdon akkor nem fogjuk tudni itthon tartani a három pontot, de bízom abban, hogy mindenki átérzi ennek a súlyát most, és a jövőre nézve is. Nem feltétlenül a vereség ténye zavart - mert jó csapat a Sárbogárd, főleg előre játékban minőséget produkáltak, és biztosan ott lesznek a végelszámolásnál a tabella elején -, hanem ahogy kikaptunk, lelketlen futballal. Egy jó és küzdelmes mérkőzésen tisztesen helyt állva ki lehet kapni, így azonban az én olvasatomban nem. Érezhető volt már ez a játékunkon a Kápolnásnyék elleni találkozón is, de most kicsúcsosodott. A Nyék ellen Horváth Zsolt, még Sárbogárdon Kókány Péter játékát tudnám csak kiemelni, akik úgy teljesítettek, ahogy az elvárható. Ez akárhogy is számolom két fő, és egy csapat tizenegy játékosból áll... Változtatni kell, remélem, hogy az üzenet eljut a fejekbe, hogy ennél sokkal több kell! Ferencz Bálintra nem számíthatok, Sárbogárdon beszakadt a combja, Patkós Ádám továbbra is sérült, míg Bika Zalán csak októberben térhet vissza. Szerencsére Kovács Zoltán felépült, és Gimes Péter talán alkalmas lesz a játékra.

Enying (14.)– Tóvill Kápolnásnyék (4.)

Mohai Norbert az Enying szakosztályvezetője: - Nagyon nagy kontraszt volt az elmúlt hetek játéka és a Mányon mutatott forma között. Őszintén szólva nem vártam túl jó eredményt, hiszen csak erősen tartalékos kerettel tudtunk elutazni. Ennek ellenére több játékos is az idei legjobbját tudta hozni, és egészen összekovácsolódott csapat képét mutattuk. Főleg az első félidőben bátran támadtunk, tartottuk a labdát, és irányítottuk a mérkőzést. Kis szerencsével mindhárom pontot elhozhattuk volna, hisz még az utolsó percekben is adódtak kecsegtető lehetőségeink. Mány tehát továbbra is előkelő helyet foglal el szívünkben, nagyon szeretünk odalátogatni. Kellett is a kis lökés a srácoknak, hiszen kisebb bravúrra lesz szükség itthon, a remek formában lévő Kápolnásnyék ellen. A keretük tele van tűzdelve fiatal, gyors játékossal így a tempó kontrollja kulcskérdés lesz a mérkőzésen. A védelem teljes összpontosítására szintén nagy erőket kell mozgósítanunk. Egyszerűen nem hibázhatunk hátul annyit, mint korábban. Amennyiben ugyanazzal a lelkesedéssel tudunk játszani a lefújásig mint egy hete Mányon, akkor remélhetőleg szállítani fogjuk a forduló egyik meglepetését. Bízom benne, hiányzók terén javulni fog a helyzet vasárnapra és egy remek mérkőzést láthatunk. Ezúton is köszönjük a hazai nézők kitartását, hogy mindvégig a csapat mellett voltak. Remélem, kilábaltunk a gödörből és vasárnap az ő nagyszerű bíztatásuk mellett tudunk majd bizonyítani.

Csór Truck-Trailer (15.) – Sárbogárd SE (2.)

Csongrádi Ferenc a Csór Truck-Trailer vezetőedzője: - A Kápolnásnyék elleni mérkőzésben benne volt a döntetlen is, kettő egynél egy hatalmas ziccert hagytunk ki. Ez hasonlóképpen sokkoló volt, mint két hete a Mány elleni találkozón, amikor a hajrában vesztettük el a mérkőzést. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy elég rátekinteni a tabellára, és látszik az, hogy az első öt helyezett, az élcsapatok ellen játszottunk. Vasárnap a Sárbogárddal sem lesz egyszerű, kifejezetten nehéz mérkőzést várok, de utána már abban bizakodom, hogy elkezdjük gyűjtögetni a pontokat. Két győzelemmel akár már a mezőny közepén találhatjuk magunkat. Kezdtem megismerni a csapatot, a hozzáállásával kevésbé van problémám, egyelőre a játék még hagy kívánnivalót maga után, de javulgatunk, függetlenül attól, hogy a szerencse eddig nem állt mellénk, mert két döntetlenünk biztosan lehetne. Némiképp hiányzik a rutin, viszonylag fiatal a csapat, és hozzá kell erősödnie ehhez a bajnoksághoz. Kásler Bence már pályára lépett Kápolnásnyéken, de érezte a lábát, és le kellett cserélnem, Zs. Nagy Balázs 30 percet tudott játszani, ő is sérülésből tért vissza. Sajnos Klein Márk keresztszalag szakadást szenvedett még Lajoskomáromban, rá hosszabb ideig nem számíthatok.

Martonvásár (13.) – Ercsi Kinizsi (9.)

Nagy Tibor a Martonvásár vezetőedzője: - Szépen lassan fejlődünk, de az igazsághoz tartozik, hogy még mindig nem találtam meg a legjobb csapatot. Bízom abban, hogy hétről-hétre erősebbek leszünk. Minden mérkőzésen úgy lépünk pályára, hogy nyerni szeretnénk, ám az élet néha átírja ezt. Láttam az Ercsi csapatát játszani, tudom azt, hogy mit várhatok ellenük, remélem, hogy sikerül megoldani azokat a problémákat, amelyek a gyengéink voltak. Feltétlenül pozitívumokat láttam a játékunkban Tordason, de hangsúlyozom sem technikailag, sem taktikailag nem vagyunk ott, ahol szeretnénk. Gondot jelent, hogy nincs egy szinten a csapat fizikálisan, mert különböző időpontokban érkeztek a játékosok, akiket azonos szintre kell hozni, mert addig nem tudunk elérni kimagasló eredményt. Szeretném, hogyha szeptember végére, október elejére látnék egy nagyobb ugrást, és fejlődést, ehhez azonban rengeteget kell dolgozni. Komoly gond, hogy Füzér Zoltán kidőlt, ő meghatározó játékosunk, még legalább két-három hétig nélkülöznöm kell, bár amilyen mentalitása van, hamar utol fogja magát érni.

Szabadnapos: Tordas (8.)