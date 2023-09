A most 66 kilogrammos, de a váltósúlyra, a 67 kilóra erősítő Major Milán Nagyvenyimen debütált a profik között. A révkomáromi, pályája során két győzelmet szerzett és öt vereséget elszenvedett Ladislav Kollárt a második menet végén leléptette a ringbíró a Csőszön élő Major ellen.

– Éreztem, hogy enyém a ring, a srácnak nem volt sok esélye. Otthonosan éreztem magam a kötelek között. A balos ütéseim jól ültek. Elég volt csak a balokkal felőrölni – mesélt a Richard Promotion által szervezett profi ökölvívó gála történéseiről Major Milán. – Nem rakott rám terhet a profi gála légköre. Jobban éreztem magam, mint egy amatőr versenyen. Élveztem a zsongást, a cikázó fényeket, amatőrben nincs fényjáték.

A profiknál megszokott show-elem, bevonulózenéje még nincs a Fehérváron tréningező Milán.

– A következő mérkőzésemen már biztos lesz bevonulózeném, egyelőre keresem a megfelelőt – mosolygott.

Turós Arnold (középen) irányítja Major Milán (jobbra) felkészülését

Forrás: Fehérvár Küzdősport

Nem csupán a mérkőzés körítése, hangulata volt más, de a felkészülésen is módosítottak edzőjével, Turós Arnolddal.

– Sokkal specifikusabb a felkészülésem, bár, az edzőm annyira jól felépítette a programot, hogy igazán nem terhelt meg a jóval több edzés, vagy a különféle területek erősítése. Összetettek a feladatok, futás, sprintek, úszás és cross-fit is szerepel a tréningek között. Az edzéseim száma is megháromszorozódott.

Major Milán még csupán húsz éves, hamar átkacsintott a profik világába.

– Jobban vonz a profiskodás, fejvédő és trikó nélkül bokszolni. Alapvetően visszahúzódó természetű vagyok, most talán előbújik belőlem az ördög, és ki tudom adni magam. Az ökölvívás alatt sokat fejlődött a személyiségem, régebben sokkal zárkózottabb voltam. Most már könnyebben megnyílok, úgy érzem, hogy a profik táborában méginkább nyitottá válok.

2017. februárjában kezdett bokszolni, 14 évesen látogatott el először a bokszterembe.

– Sokat fociztam, Soponyán és Csőszön játszottam, majd a Vidiben is szerepeltem egy keveset. Ott köszöntem el a labdarúgástól. Édesapám mondogatta, hogy küzdősportot kellene űznöm. Kiskoromban sokat bunyóztam az öcsémmel, vagy apával, a kapott ütéseknél soha nem csuktam be a szemem, beleálltam az ütésekbe. Igaza lett édesapámnak, hogy bunyóznom kell.

Milán amellett, hogy profinak állt, a sporton túl, de sporttal együtt is gondolkodik. Már most is tart edzéseket a Fehérvár Küzdősport SE kötelékében, januártól pedig részt vesz egy képzésen, ami után ökölvívó edzői papírral is gazdagabb lesz.

– November óta a hobbicsoportnak tartok edzést hetente háromszor, jövőre pedig a diákokkal és a kisebb gyerekekkel is foglalkozhatok majd. Jóval többet fogok majd edzősködni. Nagyon szeretem, jó érzés, hogy át tudom adni a tudásomat másoknak, s látom, ahogy fejlődnek. Büszke vagyok magamra, hogy segíthetem őket az útjukon.

Fiatalként katona, vagy kommandós szeretett volna lenni, ezért közszolgálati iskolát végzett. Kicsit bánja, hogy nem sportiskolába járt, hiszen a sport mégiscsak közelebb áll hozzá.

A profik között a csúcsra vágyik, világbajnoki címet szeretne nyerni, de tudja, hosszú és kemény út vezet odáig.

Jó úton jár. Sokkal szorgalmasabbá vált, korábban előfordult, hogy egy-egy elhúzódó FIFA-meccs egy játékkonzolon kiütötte az edzést. Most azonban a tréning az első, nincs program, ami fontosabb lenne Major Milán számára.