2019 nyara óta nem megy a Vidinek a Tolna megyei gárda otthonában, így összevetve az elmúlt bő egy év rossz idegenbeli formájával, nem várt könnyű este a Fehérvárra. Ennek ellenére jól kezdett a Vidi, de idővel kiegyenlítettebb lett a találkozó, a második félidőben pedig jobban játszott a Paks, a helyzeteivel jobban sáfárkodott Bognár György együttese, így nyert a Paks 2-0-ra.

– Gratulálok a Paksnak a győzelemhez, ők voltak ma a jobb csapat a pályán. Egész jól kezdtük a meccset, de utána sok labdát adtunk el a pálya közepén és a védekezésbeli átmenetekben sem voltunk elég jók. A szünetben beszéltünk a labda megtartásának és a türelmes támadójátéknak a fontosságáról, cserékkel is próbálkoztunk, de nem sikerült változtatnunk. A helyzeteink viszont megvoltak a mérkőzésen ahhoz, hogy legalább két, vagy akár három gólt is szerezzünk. Nagyon csalódott vagyok, de vissza kell térnünk és erősnek kell lennünk. Sok lövésünk volt, ami nem találta el a kaput, volt kapufánk is és egy kezezés is az ellenfél kapuja előtt, ami nem ért büntetőt, mert a játékos saját testéről pattant a kezére a labda. Ki kell elemeznünk a hibákat és a kapott gólokat, de a futball matematikája egyszerű: be kell rúgni a helyzeteket, hátul pedig nem szabad gólokat kapni – mondta a találkozó után Bartosz Grzelak a klub honlapjának.

– Megérdemelt győzelmet arattunk, mert az egész mérkőzésen mi kezdeményeztünk többet és többnyire a saját térfelére tudtuk szorítani a Vidit. Megvoltak a lehetőségeink már az első félidőben is, majd a második játékrészben több beadás jött jobbról és balról is, ezáltal veszélyesebbek is lettünk. Gratulálok a srácoknak, mert nagyon jól reagálták le a múltkori vereség utáni időszakot, profi módon álltak a heti munkához és a mai meccshez is. Ehhez kellett, hogy reálisan értékeljük a Fradi elleni meccset és felvállaljuk a hibáinkat, szerintem ez kellett ahhoz, hogy ma tiszta fejjel játsszunk – nyilatkozta Bognár György.