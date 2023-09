Puskás Akadémia FC – Paksi FC 0-2 (0-1)

Felcsút, V.: Farkas (Szert, Garai).

PAFC: Markek – Szolnoki, Golla, Stronati, Ottewil – Batik (Corbu 58.), Plsek – Soisalo (Komáromi 77.), Levi (Nagy 58.), Gruber ( Dusinszki 86.)– Colley. Vezetőedző: Hornyák Zsolt.

Paks: Szappanos – Lenzsér, Kinyik, Szabó J. – Osváth, Windecker, Papp, Mezei (Horváth 87.), Silye (Kovács 79.) – Haraszti (Könyves 63.), Beke (Böde 63.). Vezetőedző: Bognár György.

Sárga lap: Hornyák (59.), Szolnoki (82.), Plsek (89.), Corbu (91.) ill. Haraszti (55.), Horváth (88.)

Gól: –, ill. Haraszti (39.), Könyves (66.)

Az eddigi fordulókhoz képest minkét edző húzott némileg váratlant, bár ez szólhatott a kupafordulóban nyújtott teljesítményeknek is. Hazai oldalon ebben a szezonban először kezdett a fiatal Gruber Zsombor, míg a vendégeknél a MOL Magyar Kupában triplázó Beke Péter kezdett csatárposzton.

A két csapat találkozóiban bármi benne lehet, a közös történelemben volt már nagy arányú győzelem is, de a több gól általában velejárója ennek a párosításnak. A hatodik perc végén majdnem meg is született az első találat, Soisalo ugrott ki ziccerbe, de Szappanos védeni tudott. Windecker távoli lövéssel válaszolt, de Markek simám megoldotta ezt a feladatot. A folytatásban nem remekeltek a csapatok, a tizenhatos vonaláig mindkét fél eljutott többször is, de ott a jó megoldások hiánycikkek voltak. Aztán a 37. percben Pappot buktatta a tizenhatoson belül Levi, Farkas büntetőt ítélt. A labda mögé Haraszti állt, aki kíméletlenül bevarrta, 0-1.

A második félidőben is folytatódott az enyhe felcsúti mezőnyfölény, a Paks a vezetés tudatában talán kicsit visszább is állt. Mindkét oldalon próbáltak cserével frissíteni a pályán lévőkön, a Puskásnál bajnokin is lehetőséget kapott hosszú kihagyás után Nagy Zsolt, valamint Corbu is beállt, míg Bognár György Könyvest és Bödét is csatába küldte. A vendégek cseréi jobban ültek, hiszen Böde közreműködésével először szögletet harcolt ki a Paks, majd a sarokrúgást követően Könyves Gruberrel a nyakán is eredményes tudott lenni, 0-2. Nem adta fel a Puskás Akadémia, de semmi nem akart sikerülni a felcsútiaknak, beszorult a Paks, de mindig akadt egy-egy blokkoló védő. A 86. minutumban Nagy Zsolt szépíthetett volna, de ziccerben Szappanos lábbal védett. Ezzel pedig ellőtte utolsó puskaporát is Hornyák Zsolt együttese, a Paks megszerezte első idegenbeli sikerét a bajnokságban. A két csapat közös történelme pedig tavalyi szezonhoz hasonlóan idén is hoz sikert az adott vendégegyüttesnek.