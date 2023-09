A Magyar Kupa harmadik fordulója előtt négy megyei csapat is versenyben volt még, előjáróban pedig a Bicskén kívül mindegyik gárdának reális esélye volt a továbbjutásra. A Fehérvár FC a harmadosztályú ESMTK otthonában égett meg és búcsúzott a sorozattól, a Csákvár a szintén NB II-es Haladás ellen hazai pályán szenvedett 3-1-es vereséget, míg a Bicske 80 percig ugyan tartotta magát a másodosztályú Tiszakécske ellen, de végül annak is kiesés lett a vége. Egyedül a Puskás Akadémia mentette meg a vármegyei becsületét, Hornyák Zsolt együttese Mosonmagyaróváron lépett pályára. Bár a felcsútiak nem tömték ki ellenfelüket, simán, 2-0-ás sikerrel jutottam be a legjobb 32 közé. A győzelem mellett Nagy Zsolt visszatérésének is örülhettek a Puskásnál.

– Két dolog miatt jöttünk ide. Egyrészt, hogy továbbjussunk, a másik pedig Nagy Zsolt bevetése volt, 15 perc játékot meg tudjon kapni. Ilyen téren megvalósítottuk azt, amit elterveztünk. Ami a játékot illeti, kicsit több gólt várok a csapattól, megvoltak rá a jó lehetőségeink 0-0-nál. Jobban oda kell figyelnünk, nem szabad lebecsülni az ellenfelet, hiszen egy NB II-es szintű gárdáról beszélünk. Alapvetően jól kontrolláltuk az egész mérkőzést, az elején kicsit több gólt vártam, de a két fontos dolgot, amiért jöttünk, azt tudtuk teljesíteni – nyilatkozta a klub honlapjának Hornyák Zsolt vezetőedző.