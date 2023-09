A gyakorlatilag mindig élcsapatnak számító HC Bolzano, valamint a ligához nemrég csatlakozó, szintén olasz Asiago elleni, idegenbeli sikerrel kezdett a másfél éve finalista, legutóbb negyeddöntős fehérvári alakulat. Mindkét, itáliai derbin három gólt lőttek, ám mindössze egyet kaptak, érthető optimizmussal várják az első, hazai bajnokit a 2023-24-es idényben. A hat éve hivatalban levő elnök, Gál Péter Pál optimista.

– Bíztam a jó rajtban, illetve egészen pontosan, reménykedtem benne. A két, olaszországi siker álomszerű kezdés, jót tett a csapatnak, a szakmai stábnak és a drukkereknek. Nagy öröm, hogy vezetőedzőnk, Kiss Dávid, azaz Dudu ilyen jól indított. Magyar edzőként először kapott kispadot az ICEHL-ben, amiért nyilván megdolgozott. Itt nőtt fel, nálunk sportolt, dolgozott az ifiknél, a junioroknál, a farmcsapatnál, majd másodedzőként a nagyoknál, valóban megérdemelte a lehetőséget. Egy évvel későbbre terveztük a kinevezését, az élet azonban másként alakította a dolgokat, a nyáron jött el a pillanat, hogy egy saját nevelésű szakvezető kezébe adjuk a karmesteri pálcát. A csapatot két éven át dirigáló Kevin Constantine váratlanul közölte Szélig Viktor általános igazgatónkkal, hogy élő szerződése ellenére nem tér vissza, lépéskényszerbe kerültünk. A legutóbbi szezon végén úgy búcsúztunk, hogy egyeztettünk a felkészülésről, a keret kialakításáról, az edzőmeccsekről. Aztán közölte, jobb megoldást talált otthon, a lakhelyéhez közel. A szükséges jogi lépéseket megtettük, ugyanis minden vállalásunkat teljesítettük, ezért is volt elfogadhatatlan a lépése. Konzultáltunk ügyvédekkel, más kérdés, nem nagyon bízom abban, hogy a megfelelő jogi fórumon igazat adnak nekünk, de megpróbáljuk. Furcsa, de megtörténhet, hogy egy tengerentúli edző úgy döntőt, hogy élő szerződése ellenére nem tér vissza, ráadásul minden jel arra mutat, hogy ezt következmények nélkül megteheti. Nem olyan a hazai jogszabályi háttér, hogy túlzott mozgásterünk lenne e tekintetben. Constantine a hazai szövetséget is otthagyta, a hírek szerint az MJSZ is lépett ez ügyben, a magyar hoki és a saját önbecsülésünk miatt is szükség van erre. Ez már nem a Vadkelet, amikor eljön egy tréner a tengerentúlról, aztán a vakoknak és tudatlanoknak megmutatja, mi is ez a sportág. Ennél már lényegesen komolyabb szinten űzzük a jégkorongot. Nem szabad engedni, hogy egy edző – az most másodlagos, hogy sikeres, vagy sem – úgy dönt, következmények nélkül otthagyja a csapatát, a megkötött szerződéseknek mindenkire vonatkozniuk kell. A külföldi sztárokra, a hazai játékosokra, edzőkre és ránk, vezetőkre is.

Jobb téma kerül szóba, a fehérváriak remek szezonkezdése. Az első két sikerhez természetesen az egész csapat remek teljesítménye kellett, de az elsőszámú kapus, Olivier Roy fantasztikus védései nagyot dobtak az eredményességen. Mindössze egyszer tudtak túljárni az eszén a rivális támadók, 98,2 százalékos mutatója rendkívüli. Szükség lesz a bravúrokra a Red Bull ellen is, a sógorok előbb hazai pályán Klagenfurtot verték 4-1-re, majd hosszabbítás után gyűrték a Graz gárdáját, 4-3-ra.

– Most minden nagyszerű, két, idegenbeli bravúr után, remélem, az eredményesség a folytatásban is megmarad. Azért fontos Kiss Dávid sikeressége, mert a többi, tehetséges hazai tréner számára követendő példa a szakvezetőnk, hogy érdemes küzdeni a célokért, fontos nyelvet tanulni, mindenkinek képeznie kell magát, kellő alázattal fiatalon is komoly magasságokba lehet eljutni. Nagyon bízom abban, hogy a többi, hazai klub is lehetőséget biztosít majd a saját nevelésű, fiatal trénereknek. Remélem, pár év múlva azon kell keseregnünk, hogy Kiss Dávid kapós lett az ICEHL-ben, vagy egy másik, jegyzett, európai pontvadászaton. Úgy gondolom, a hozzánk a nyáron visszatért kanadai edző, Tyler Dietrich társaságában remek szakmai párost alkot majd. A viszonyokat tisztáztuk, a döntő szó a vezetőedzőé. Az nem titok, Tyler és a klub soha nem szakadt el egymástól, ő vezetőedzőként élő szerződéssel rendelkezett az EBEL-es csapatnál, azonban megjött a kanadai szövetség ajánlata, a felnőtt, olimpiákon és világbajnokságokon szereplő gárdához hívták a stábba, videóelemzőként, a lehetőséget nyilvánvalóan el kellett fogadnia. Ezt anno tudomásul vettük, abban maradtunk, ha úgy alakul, esetleg visszatér hozzánk. Ez a pillanat most jött el. Ő vázolta fel a lehetőséget, mi pedig megtettük az ajánlatunkat, amit elfogadott.

Gál Péter Pál hat éve irányítja elnökként a fehérvári jégkorongozókat

Fotó: Horog László / Fejér Megyei Hírlap

A közelmúltban kerül sor az épülő, impozáns, új aréna bejárására, ami jövő nyártól lesz majd a csapat otthona.

– Az építkezés jól halad, nagyon fontos, hogy a klub a korábbi évekhez hasonlóan, ezentúl ott legyen a rájátszásban, ami úgy gondolom, most már jogos elvárás. Ahhoz hatalmas bravúrok kellenek, hogy ismét döntőt vívjunk, mint a 2021-22-es idényben, de a legjobb nyolc közé joggal várja mindenki a csapatot. Ez sem könnyű, hiszen nagyon komoly riválisokkal csatázunk. Fontosnak tartjuk, hogy ne csak minőségi légiósokat válasszunk, akik nem csak játéktudásban, emberileg is illeszkednek klubunkhoz. Aki nem ilyen, azt érthetően nem marasztaljuk a következő idényre. Lényeges, hogy az akadémia növendékei közül minden évben legyen, aki felkerül az osztrák bajnokságban induló csapatba, valamint a nemzeti együttesben is meghatározó, magyar hokisok is minket erősítsenek. Az új csarnok elkészülte újabb mérföldkő lesz az életünkben, amikor négy-öt éve eldőlt, biztosan megépül, nyilván elkezdtünk azon dolgozni, hogy mire elkészül, olyan együttessel rendelkezzünk, amely képes megtölteni az arénát. Nyilván nem minden meccsen, mert a hatezres létszám rendkívüli, de fontos, hogy olyan csapatunk legyen, amire nagyon sokan kíváncsiak, lényegesen többen, mint most. Az új létesítmény minden tekintetben előrelépést jelent, elegáns lesz, kényelmes, öröm lesz oda meccsre járni. Nehéz éveken vagyunk túl, a pandémia miatt gyakorlatilag egy szezonon át zártkapus meccsekkel, a háború miatt a jelenben rendkívüli energiaárakkal. Az Alba Aréna infrastruktúrája a Raktár utcai létesítményhez képest különleges, ultramodern lesz, amit csak sikeres csapattal lehet megtölteni. A feladat rendkívüli, igyekszünk ennek megfelelni. Úgy gondolom, ha képesek leszünk 4500-5000 fős átlagnézőszámot produkálni, az elképesztő eredményt jelent majd. Jobb kihívásokról kihívásokra fejlődni, folyamatosan előrelépni, mint megelégedni a középszerűséggel. Minden cég és sportklub úgy gondolkodik, haladni kell előre, mindig jobbnak kell lenni, mint az előző idényben. Az utóbbi három évben ott voltunk a rájátszásban, ez a cél ezután is. Természetesen néha előfordulhat – megtörténik ez a legnagyobb egyesületekkel is -, hogy elrontunk egy szezont, nem vagyunk a nyolc között, de remélem, erre csak nagyon ritkán kerül majd sor, mondjuk tíz szezonból kétszer. Olyan klubot szeretnénk, ami élcsapatként tartanak számon a riválisok, a nyolc között biztos a helye, aztán többször vív elődöntőt és finálét.

A sportvezető szerint egyértelműen jó döntés, hogy a klub csak jövő nyáron költözik az új létesítménybe. Ha az aréna előbb elkészül, akkor sem bútoroznak át a tavasszal.

– Nagyon remélem, messzire jutunk az új idényben is, a tavasz derekán is versenyben leszünk. Azonban teljesen érthető a kivitelező, valamint az üzemeltető, a város részéről is, hogy szezon közben nem költözünk. Ugyanis felelősen olyan döntés nem hozható, hogy mondjuk a szezon legfontosabb mérkőzése előtt vonulunk át a Raktár utcából az új otthonunkba. A drukkerekkel együtt természetesen nagyon várjuk az új csarnokot, ahova nem csak mi költözünk, hanem a mostani hangulat is, biztosra veszem, szimpatizánsaink, törzsszurkolóink követnek bennünket. A régi szlogent citálom ide: mindenki át tud jönni, továbbá tud hozni magával legalább még egy embert. Akkor nem lesz gond az atmoszférával ott sem.