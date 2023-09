Motherson Mosonmagyaróvári KC – Alba Fehérvár KC 34-22 (20-10)

Mosonmagyaróvár, 1000 néző

Vezette: Fekete Tamás, Hajdu Tamás

MKC: Szemerey – Udvardi, Ivancok 3, Pásztor N. 2, Tóth G. 2, Tóth E. 2, Schatzl N. 8. Csere: Hadfi 1, Horváth Sz. (kapusok), Albek 3, Tóth Nikolett 5, Sztankovics K., Varga E. 5 (2), Faragó 2, Bardi 1. Vezetőedző: Gyurka János

Alba FKC: Kubina – Szemes 2, Szmbatjan 4 (2), Besszer 4, Kocsis B. 2, Utasi 4, Takó 1. Csere: Tóth Nikolett (kapus), Afentaler 1 (1), Kövér 1, Bojtos 2, Zrnic 1, Sulyok. Vezetőedző: Horváth Roland

Kiállítások: 16, ill. 10 perc

Hétméteresek: 4/2, ill. 5/3

Rögtön az első akcióból Pásztor Noémi harcolt ki egy hétméterest, amelyet Tóth Eszter kapu mellé dobott. Majd Szemes Szonja ott folytatta, ahol egy hete abbahagyta a Békéscsaba ellen, ő lőtte a találkozó első gólját. Nem tartott sokáig a vezetés, mert a válogatott Albek Anna révén a 4. percben már az MKC neve mellett állt magasabb szám az eredményjelzőn. Sok hibával kezdett mindkét csapat, több ziccert is eltékozoltak, vagy jó formában levő Szemerey Zsófiban, vagy a kapu mellett landoltak a fehérváriak labdái. Így volt ez Afentaler Sára hetesével is, amelyet a hazai hálóőr lábbal hárított a 8. percben. Aztán a 10. percben lett először kétgólos különbség, és Horváth Roland nyomban Schatzl Natalie találata után időt is kért, 4-2. Az Alba gólcsendje egészen pontosan 8 percig tartott, amikor büntetőből megszerezték a harmadik gólt Tamara Szmbatjan révén, 5-3. Az MKC pedig előnye birtokába nyugodtan szőhette támadásait, mivel a fehérváriak lövései rendre célt tévesztettek, míg az óváriak fokozatosan mentek előre, ráadásul nem tudtak a vendégek mit kezdeni lerohanásaikkal, és igen fájóvá kezdett válni a különbség, 11-4. Valamelyest engedett a szorításon az MKC, de így is magabiztosan menetelt a győzelem felé, főleg úgy, hogy már a 28. percben kialakult a tízgólos differencia, 19-9.

A pihenő után az első tíz percben fokozatosan tízen belülre tornászta magát a Fehérvár, méghozzá úgy, hogy zsinórban háromszor voltak eredményesek, és a 37. percre Szemes hatra csökkentette csapata hátrányát, 21-15. Persze az is kellett ehhez, hogy nyolc perc alatt mindössze egyszer vették be Tóth Nikolett kapuját. Aztán szép lassan visszaállt a korábbi állapot, egymás után hat gólt lőtt a Móvár, és a 47. percben már 25-14-et mutatott az eredményjelző a korábban az Albában játszó Bardi Fruzsina találata után.

A fontosabb kérdések tehát idejekorán eldőltek, az AFKC pedig továbbra is pont nélkül szerénykedik a 13. helyen négy meccs után.