A nyár folyamán a közösségi médiában megjelent, hogy a korábban a vármegyei I. osztályban több csapatnál is sikerrel működő Viktor Ferenc veszi át a csapat irányítását, rendbe tették a pályát. Úgy tűnt tehát, hogy minden rendben van, aztán a csapat már az első mérkőzésre nem állt ki a Fejér Vármegyei Kupában, így ellenfelük, a Kőszárhegy játék nélkül jutott tovább. Majd kiderült, hogy nem rendezik meg a Szabadbattyán – Előszállás vármegyei II. osztályú mérkőzést sem. A Versenybizottság ugyanis kizárta a bajnokságból a Szabadbattyánt, és fegyelmi eljárást is kezdeményeztek a klub ellen. Mivel ebben az osztályban vagy egy ifjúsági, vagy egy serdülő csapat elindítása kötelező, ám ezek közül egyel nem rendelkeztek, így visszaléptek innen. Ezt követően mégis elindultak volna a vármegyei III. osztályban, az Északi csoportban. Az ott résztvevő csapatokkal egyeztetett az MLSZ Fejér Vármegyei Igazgatósága, és befogadták őket az idény elején visszalépő Csákberény helyére. Elérkezett az első bajnoki a Tordas-Gyúró Egyetértés ellen, de nem álltak ki, mert innen is visszaléptek. Így a település felnőtt csapat nélkül maradt, az összes utánpótlás együttes indulását fokozatosan visszamondták, csak az öregfiúk bajnokságban indultak el, valamint a Bozsik-programban továbbra is jelen vannak.