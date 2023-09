Tóvill-Kápolnásnyék – KK Grain Kft.-Mezőfalva 4–3 (2–1)

Kápolnásnyék, 100 néző

Vezette: Erni Edmond Attila.

Tóvill-Kápolnásnyék: Palásthy – Kharboutli Noor, Őz, Varga József, Lipóth, Pigler - Gáspár (Konczi), Kiss Á. (Varga D.), Zsigmond L. (Sziládi) - Csörge, Czottner Á. Vezetőedző: Höltzl Richárd

KK Grain Kft.-Mezőfalva: Kovács Á. – Villám, Rakonczai, Rózsahegyi, Kis, Török - Balogh I., Márki (Csontos), Németh L. - Kovács B. (Tonka), Morár. Vezetőedző: Villám Balázs

Gól: Zsigmond L. (39.), Lipóth (43.), Konczi (79.), Kharboutli Noor (85.), ill. Balogh I. (18.), Németh L. (54.), Morár (56.)

Kiállítva: Villám (87.), Török (90.).

Jók: Lipóth, Őz, Pigler ill. Villám, Németh L., Márki

A 18. percben előnybe kerültek a vendégek, egy formás támadás végén Balogh Imre 5 méterről lőtt Palásthy Dávid kapujába, 0-1. A 39. percben Zsigmond Levente jól eltalált 20 méteres lövésével szemben tehetetlen volt Kovács Ádám, 1-1. A 43. percben Lipóth András volt a legjobb helyen egy szabadrúgás után és 10 méterről a rövid felsőbe lőtt, 2-1. A szünet után nagyobb sebességre kapcsolt a Mezőfalva, előbb az 54. percben egy büntetőt értékesített Németh László, majd két perccel később Morár Ákos révén ismét vezettek, 2-3. Azonban a nyékiek hajrája jól sikerült, a csereként beálló Konczi Dávid egyenlített, a 85. percben Kharboutli Noor Dániel tekert a hosszú sarokba, 4-3. A hajrában a vendégeknél ketten idő előtt mehettek zuhanyozni. A jól játszó Villám Balázs labda elrúgásért begyűjtötte második sárga lapját, illetve Török Dávid heves reklamálás után volt kénytelen elhagyni a játékteret.

Tudósított: Sziládi István

Sárbogárd SE – Enying 4–1 (2–1)

Sárbogárd, 150 néző

Vezette: Cseh Roland.

Sárbogárd: Nyári – Gráczer Bence, Luczek (Fodor M.), Horváth A. (Tóth P.), Mayer (Kisari) – Szalai Á. (Simon V.), Horváth Á., Farkas G., Bencze (Deák) - Finta, Vagyóczki. Vezetőedző: Pajor László

Enying: Elek – Kalló, Gyárfás-Tóth (Kassai J.), Nyikos, Csepregi - Kelemen (Doma), Schütz, Halász, Mohai (Varga P.) - Keszler, Kassai D. (Lakatos). Vezetőedző: Mohai Norbert

Gól: Vagyóczki (23., 31.), Luczek (66.), Mayer (82.), ill. Csepregi (20.)

Jók: Luczek, Mayer, Bencze, Vagyóczki, ill. Csepregi

Az első játékrész sárbogárdi mezőnyfölénnyel indult, ám három-négy kihagyott helyzet után a 20. percben Csepregi Imre találata zörgette meg a hazaiak hálóját, 0-1. A gól nem zavarta meg a hazaiakat, nyomásuk nem csökkent, a 23. percben pedig Bencze János remek szögletét Vagyóczki Patrik fejelte a hálóba, 1-1. A 31. percben újabb hazai szöglet következett, Bencze ismét mesterien varázsolta Vagyóczki fejére a labdát, aki ezúttal sem hibázott, 2-1. A második félidőt még lendületesebben kezdték a vendéglátók, támadásaik többször veszélyeztették az enyingi kaput, ám lövéseik vagy a kapufáról pattantak ki, vagy Elek Gyulának kellett hárítania. A gólcsendet a 66. percben Luczek Roland 18 méterről, középről jól eltalált lövése törte meg, 3-1. A folytatásban is a Sárbogárd dominált, az Enying néhány kontrával próbálkozott, melyeket a hazai védelem minden esetben sikeresen hárított. Bogárdi helyzetek, és kapufák sorozata után a 82. percben Elek szabálytalansága miatt büntetőhöz jutott a Sárbogárd együttese. A 11-est Mayer Dávid higgadtan értékesítette, 4-1.

Tudósított: Lengyel István

Mány-Bicske II. – Móri SE 1–3 (1–2)

Mány, 100 néző

Vezette: Kupi Zoltán.

Mány-Bicske II.: Zelman – Rimele (Horváth D.), Bukovecz, Peinlich, Vass (Kovács B.) - Erdő-Lahner (Kovács L.), Csata, Nyúl, Tóth T. (Vicz) - Punk, Tóth I. (Nagy Á.). Vezetőedző: Mikhail Stiven

Móri SE: Zámbó – Végvári Á., Loi, Gosztonyi (Galovszky), Bezerédi - Hajdu (Szabó K.), Tar, Varga B., Sötét - Tetzl, Radács (Paulik). Vezetőedző: Németh Bálint

Gól: Tóth I. (18.), ill. Bezerédi (16., 78.), Hajdu (6.)

Jók: Bukovecz, Nyúl, Punk, ill. Bezerédi (a mezőny legjobbja), Hajdú, Sötét, Varga B.

Már a mérkőzés elején a Mór szervezetten, és határozottan kezébe vette a kezdeményezést, és a 6. percben egy levágódó labdából Hajdú Milán bombázott a hosszú sarokba, 0-1. Az első negyedórában a Mány nem találta a rutinos vendégcsapat ellenszerét, és ez újabb gólban csúcsosodott ki, miután a 16. percben egy mintaszerű támadást Bezerédi Ádám váltott gólra, 0-2. A 18. percben szabadrúgáshoz jutott a Mány-Bicske II., Peinlich Szilárd baloldali beadása után a kipattanót Tóth István bombázta a felső sarokba, 1-2. Kezdett visszatérni a meccsbe a vendéglátó, kiegyenlítetté vált a játék, és ez helyzetekben is megmutatkozott. Szünet után mindkét szakvezető többször frissített csapatán, és folytatódott a változatos, gólra törő játék. A Mány-Bicske II. csapata több, nagy lehetőséget hagyott kihasználatlanul, hiszen előbb Peinlich, majd Bukovecz Ferenc lövését védte Zámbó Martin. A móri kontrák is életveszélyesek voltak, elsősorban Bezerédi játszott nagyon „élesen".

A kihagyott lehetőségek után, a 78. percben, egy röviden hazafejelt labdára csapott le a Bezerédi, és vágta a hálóba, 1-3. Férfias, és változatos meccset vívott a két csapat, a nehéz talaj ellenére is. A Mór a kapu előtti határozottságának, koncentrált játékának köszönhetően, rászolgált a három pontra.

Bodajk SE – Csór Truck-Trailer 1–0 (0–0)

Bodajk, 100 néző

Vezette: Béd Ákos.

Bodajk: Nagy M. – Kocsis D., Imrefi, Farkas Cs., Katóka R. - Kis (Kaufmann), Gulyás, Kurcz, Csapcsár – Arany S., Farkas K. Vezetőedző: Bregócs Gergő

Csór Truck-Trailer: Lukács – Orosz (Pécsi), Dreska, Kásler Bence (Báles A.), Makai (Harangozó) - Kásler Barnabás, Báles Zs. (Zs. Nagy), Bogdány, Báles I. - Victor, Ács. Vezetőedző: Csongrádi Ferenc

Gól: Katóka R. (60.)

Jók: Kocsis D., Katóka R., ill. Kásler Bence

Tudósított: Varga Mihály

MÁV Előre FC Főnix – Martonvásár 3–0 (1–0)

Székesfehérvár, 100 néző

Vezette: Kovács Róbert.

MÁV Előre FC Főnix: Nideczki – Kónya, Csiba, Adorján (Kertész), Jófejű (Rubos Barnabás) - Andróczi (Csorba), Király B., Bolla Barnabás, Zólyomi (Jungwirth) - Pápai (Tóth B.)., Balogh L. Vezetőedző: Pavlik József

Martonvásár: Farkas Cs. – Pully Z., Keresztesi, Füzér, Fügedi (Molnár G.) - Jordáki, Gerebenics (Gábor D.), Gábor Á., Pully R. (Ladányi) - Deményi, Kóka (Horváth L.). Vezetőedző: Nagy Tibor

Gól: Balogh L. (22., 75.), Pápai (55.)

Jók: Balogh L., Pápai, Király B., ill.senki

A szakadó esőben, felázott pályán kezdődő találkozón a hazaiak birtokolták többet a labdát, és az első tíz percben el is rendezhették volna a nyitott kérdéseket, de az ordító ziccereik sorra kimaradtak. Sőt, negyedóra elteltével a Martonvásárnak volt egy nagy helyzete, de Gerebenics Norbert rossz megoldást választott. Aztán a 22. percben Király Bence futott el a baloldalon, remekül tette középre a labdát, ahol Balogh László érkezett, és 4 méterről belsővel a kapuba lőtt, 1-0. Az első félidő végén is többet volt ugyan a labda a Főnix FC-nél, de igazi átütőerő nélkül futballoztak. A szünet után kicsit megélénkült a játék, talán hatott az öltözői kritika, mert mozgalmasan indult a második félidő, amelynek az 55. percben meg is lett az eredménye, hiszen Pápai Kristóf 18 méterről nagy erővel bombázott a kapuba, 2-0. A 65. percben egy mintaszerű támadás végén Balogh L. ugratta ki Pápait, aki nagy ziccerben a kapu mellé guritott. A vendégek erejéből csak a védekezésre futotta, beszorultak, és a 75. percben egy beadást követően Balogh L. 5 méterről beállítva a végeredményt fejelt a kapuba, 3-0.

Tudósított: Pavlik József

Lajoskomárom – Sárosd 0–2 (0–1)

Lajoskomárom, 100 néző

Vezette: Domak Ádám.

Lajoskomárom: Berta – Juhász M. (Juhász J.), Szontagh, Kovács K., Vadászi (Németh Á.) - Gergye (Kővári B.), Dudar E. (Erdei B.), Kövecses (Csörgei), Willerding Zs. - Pákozdi, Rózsás. Vezetőedző: Dopuda Igor

Sárosd: Bolla J. – Hushegyi, Kosztolányi (Buza), Klémán M. (Pribék), Lakakisz (Vámosi) - Bánszki, Varga Zs., Paget, Kökény - Szekeres (Meszlényi), Szabó N. (Majláth). Megbízott edző: Lendvai Tamás

Gól: Klémán M. (2., 75.).

Jók: Kovács K., Pákozdi, ill. Bolla J. (a mezőny legjobbja), Klémán M., Hushegyi

A 2. percben Klémán Máté remek helyzetfelismeréssel, 28 méterről megszerezte a vendégek vezető találatát, 0-1. Fokozatosan átvette a játék irányítását a hazai csapat, a 12. percben Gergye Krisztián 20 méteres lövése a felső lécen csattant, majd kétperc múlva egy kényszerítőzés után Pákozdi Tamás közeli lövését hárította bravúrral Bolla János. A 29. percben Willerding Zsolt beadásából Juhász Márton közeli fejesét is védeni tudta a vendégek kapusa. A 39. percben Juhász M. közeli próbálkozását a gólvonalról mentették a vendégek védői. A második félidőre csökkent a mérkőzés irama, a 72. percben Rózsás Dániel 16 méteres lövésénél ismét jól helyezkedett a vendégek hálóőre. A 75. percben a leshatáron kapott labdával Klémán Máté betört a 16-oson belülre, és a hosszú sarokba lőtt, 0-2. A Sárosd jól menedzselte korán megszerzett előnyét, a hazaiaknak ezúttal a szezon során első ízben nem sikerült a gólszerzés.

Tudósított: Mosberger Mátyás

Ercsi Kinizsi – Tordas 1–1 (1–1)

Ercsi, 100 néző

Vezette: Szűcs László.

Ercsi Kinizsi: Andrejev – Mónus, Schnierer, Baranyai, Hodula M. - György, Lak, Petrás, Orza - Buzás, Juhász B. Vezetőedző: Lieber Károly

Tordas: Cseresnyés – Danis (Biri), Tolnai P., Balogh B. (Kovács A.), Horváth B. - Csizmarik (Deli Zs.), Szilágyi, Somogyi D. (Somogyi T.), Hernádi - Cservenka, Somogyi B. (Dely D.). Vezetőedző: Horváth Sándor

Gól: György (38.), ill. Somogyi B. (17.)

Jók: Schnierer (a mezőny legjobbja), Illés, Mónus, Lak, Buzás, ill. Tolnai P., Cservenka, Somogyi B.

Az első lehetőségét kihasználta a Tordas, a 17. percben egy remek beívelést, Somogyi Benedek lőtt a rövid felsőbe, 0-1. Feljött a Kinizsi, amely a 38. percben egyenlítést eredményezett, György Kristóf helyezett egy kipattanót Cseresnyés Alex kapujába, 1-1. Öt biztos kezdő játékos hiányában az eredmény győzelemmel felérő döntetlen az Ercsi Kinizsi szempontjából! Nagy reményeket nem fűzhettek a mérkőzéshez, a jelenlegi helyzetükben a tizenkét mezőnyjátékosból kettő 17 éves volt, úgyhogy ez mindenképpen örvendetes számukra.

Tudósított: Flórián Gábor

A góllövőlista állása:

1. Varga Balázs (Móri SE) 6 gól

2. Balogh László (MÁV Előre FC Főnix), Horváth Ádám (Sárbogárd SE), Horváth Benett (Tordas), Klémán Máté (Sárosd) 5-5 gól

3. Bolla Barnabás, Pápai Kristóf (mindkettő MÁV Előre Főnix FC), György Kristóf (Ercsi Kinizsi), Mayer Dávid (Sárbogárd SE), Varga József (Tóvill Kápolnásnyék) 4-4 gól