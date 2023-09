Lehetett volna jobb, és rosszabb is a csákváriak sorsolása. Mindenesetre valamelyest bíztató lehet számukra, hogy jól ismerik ellenfelüket, ráadásul az idei szezonban már játszottak ellenük, sőt meggyőző teljesítménnyel le is győzték őket 4-2 (3-0)-re, ugyancsak hazai környezetben. Érdekesség, hogy az eredeti sorsolás értelmében azon a játéknapon, Szombathelyen lépett volna pályára az AFC, ám a zöld-fehér klub kérésére hozzájárultak, hogy felcseréljék a pályaválasztói jogot, mert a Haladás Rohonci úti stadionjában újra füvesítették a játékteret, hogy mérkőzést lehessen rendezni rajta. A helyszínváltás, ahogy utaltunk rá a Fejér vármegyei gárdának sikerült jobban, és Szakály Dénes két büntetőből szerzett találata mellett Karacs Dániel, valamint Tamás Nándor voltak eredményesek, míg a vasiaktól Rácz Barnabás, és Horváth Rajmund vette be Pécsi Ármin kapuját. Az NB II-es tabellán jelenleg az AFC Csákvár a 11. helyen várja a bajnokság jövő heti folytatását, a Haladás pedig két pozícióval áll mögötte, egy ponttal kevesebbet gyűjtve.

A csákvári együttesben akár ott lehet a pályán az átigazolási időszak utolsó pillanataiban Paksról szerződtetett hátvéd, Gregor Zalán, aki 19 esztendős, ballábas, és a szezon végéig, kölcsönbe került a sárga-kékekhez.

A továbbjutás egy találkozón fog eldőlni, s mivel két azonos osztályban szereplő csapat mérkőzik, így döntetlen esetén kétszer 15 perc hosszabbítás következik. Amennyiben ekkor sincs döntés, akkor pedig a büntetőlövések döntenek.