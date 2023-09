Tóvill-Kápolnásnyék (4.) – Csór Truck-Trailer (15.) 3–1 (2–0)

Kápolnásnyék, 100 néző

Vezette: Kupi Zoltán.

Tóvill-Kápolnásnyék: Palásthy – Kharboutli Noor, Őz, Szajkó, Varga József - Pigler, Gáspár, Zsigmond L. (Konczi), Csörge - Kiss Á., Czottner. Vezetőedző: Höltzl Richárd

Csór Truck-Trailer: Molnár B. – Orosz, Dreska, Kásler Bence (Báles A.), Kásler Barnabás - Flavio, Tolnai (Makai), Bogdány, Harangozó (Zs. Nagy) - Báles I., Victor. Vezetőedző: Csongrádi Ferenc

Gól: Pigler (34.), Gáspár (43.), Varga József (74.), ill. Flavio (52.)

Jók: Pigler, Szajkó, Gáspár, ill. Molnár B.

A szombat 14 órás kezdés nem volt a legideálisabb a futballhoz, ugyanis 31

fokos hőségben kezdődött a mérkőzés. Az első félidőben a Nyék dominált és védekezésre kényszerítette ellenfelét. A nagy fölény 34. percben érett góllá, Pigler Boldizsár jól eltalált lövésénél tehetetlen volt Molnár Bence, 1-0. A 43. percben Gáspár Benedek módosított az eredményen, egy visszapasszolt labdát átvétel után továbbított a rövid sarokba, 2-0. Majd Zsigmond Levente háromra növelhette volna a hazaiak előnyét azonban ziccerben hibázott. A szünet után egy jóval erőteljesebb Csór jött ki az öltözőből, és egy szögletet követően sikerült kozmetikáznia az eredményen, az 52. percben Da Silva Flavio fejelt 3 méterről a kapuba, 1-2. Ezt követően a 74. percben pedig Varga József állította be a végeredményt, Molnárt is kicselezve juttatta a labdát a kapuba, 3-1. A helyzetek alapján lehetett volna jóval nagyobb is a különbség, de Molnár kapus nagyon jól védett.

Tudósított: Höltzl Richárd



Sárbogárd (2.) – Ikarus-Maroshegy (10.) 5–2 (4–0)

Sárbogárd, 150 néző

Vezette: Góbi Soma Gábor.

Sárbogárd: Nyári (Brúzsa) – Vagyóczki (Szalai Á.), Luczek, Mayer D., Bencze (Simon V.) - Gráczer G. (Finta), Fodor M., Horváth Á., Farkas G. - Tölgyesi, Gráczer Bence (Bruzsa). Vezetőedző: Pajor László

Ikarus-Maroshegy: Czuppon – Békefi (Schmuck), Kecskés, Kókány, Ferencz (Fülöp) - Szamarasz (Kiss D.), Fi, Drexler (Menyhárt), Csuti - Mayer M. (Barta), Falusy. Vezetőedző: Szarka Martin

Gól: Horváth Á. (20., 32., 66.), Luczek (28.), Bencze (36.), ill. Mayer M. (58., 76.).

Jók: Bencze, Horváth Á., Fodor M., ill. Mayer M.

A mérkőzés elején még a kapufa kétszer megmentette a vendégeket a góltól, de a 20. perctől beindult a hazai henger és bő negyed óra alatt négyszer került a labda a maroshegyi hálóba. A 20. percben Horváth Ádám 35 méterről bombázott a léc alá, 1-0. A 23. percben cseréltek a hazaiak, Gráczer Gergő ezen a mérkőzésen fejezte be az aktív labdarúgást, 20 éves pályafutását Sárbogárdon játszotta végig. A 28. percben egy lekészített labdát Luczek Roland ballal rúgott 22 méterről a kapu sarkába, 2-0. A 32. percben Bencze János beadását Vagyóczki Patrik okosan lefejelte a középen üresen hagyott Horváth Ádám elé aki, 5 méterről nem hibázott, 3-0. A 36. percben félpályánál labdát szerzett a Sárbogárd, és Bencze három védő szorongatása mellett a kifutó kapus mellett gurított a hálóba, 4-0. A félidő vége előtt Fodor Máténak volt még egy nagy helyzete, de 10 méterről fölé lőtt. A második játékrészt is helyzettel kezdték a hazaiak, de Mayer Dávid lövését Czuppon Attila magabiztosan fogta. Az 58. percben Mayer Martin a védőjét megelőzte, és baloldalról 14 méterről gurított a hosszú sarokba, 4-1. A 66. percben Horváth Ádám egy visszafejelt labdát ballal lőtt a 14 méterről a kapuba, 5-1. A 78. percben lemásolta előző megmozdulását Mayer Martin, és ismét elgurította a labdát a kapus mellett a hosszú sarokba, 5-2.. A 90. percben hatalmas lehetőséget hagyott ki a Bogárd, a vendégek védője a gólvonalon blokkolta Szalai Ádám 6 méteres lövését. Nagyobb koncentrálással még biztosabb, nagyobb arányú is lehetett volna a hazai győzelem.

Tudósított: Sárbogárd SE



Mány-Bicske II. (5.) – Enying (14.) 2–2 (1–2)

Mány, 150 néző

Vezette: Kovács Róbert.

Mány-Bicske II.: Bessenyei – Bukovecz, Peinlich, Vass (Jónás), Nagy Á. - Lopes, Erdő-Lahner (Lakatos), Csata, Tóth T. (Nagy M.) - Punk, Kovács B. (Horváth D.). Vezetőedző: Mikhail Stiven

Enying: Farkas Z. – Kalló, Kassai J., Gyárfás-Tóth (Doma), Nyikos (Kelemen) - Kassai Cs., Csepregi, Schütz, Mohai - Keszler, Varga P. Vezetőedző: Molnár Ferenc

Gól: Peinlich (41.), Nagy M. (80.), ill. Nyikos (9.), Csepregi (11.)

Jók: Csata, Punk, ill. Nyikos, Mohai, Csepregi

A nyárias meleg mellett, az enyingiek is alaposan leforrázták a hazai csapatot az első negyedórában. Előbb egy hosszú előre ívelést nézett el a védelmük a 9. percben, a hibát Nyikos Martin váltotta gólra, 0-1. Két perccel később, Vass Márton röviden passzolt haza kapusának, Csepregi Imre pedig köszönte szépen, és begyalogolt vele a kapuba, 0-2. Vaskos hátrányba kerül a Mány-Bicske II. csapat, mert jól tömörült, és elszántan játszott az Enying. A mányiak nagy erőket mozgósítottak a gólért, de a tompa mezőnyfölény, sokáig kevés volt mindehhez. A 41. percben azonban egy remekbe szabott góllal szépítettek, Peinlich Szilárd szép megoldást választva bombázott a rövid sarokba, 1-2.

Az Enying egyre fáradtabban, de óriási lelkesedéssel harcolt az eredmény megtartásáért. Két-három előrevágott labdából még utolsó energiáikból helyzetekre is futotta, egy ízben pedig Kovács Róbert játékvezető intett továbbot, egy büntetőgyanús szituációnál, túlzott „esési hajlandóságot" jelezve...

A Mány-Bicske II. támadásai egyre közelebb kerültek a kapuhoz, de az egyenlítés csak a 80. percben érkezett meg. Peinlich szabadrúgása pattant ki a kapusról, a fiatal Nagy Martin viszont a kapuba bombázta a kipattanót, 2-2.

A hazai együttes a vártnál nehézkesebben mozgott, az enyingiek viszont a mindenre elszánt harcmodorral kompenzálták a minőségbéli fölényt. Nehéz eldönteni, ki veszített, ki nyert egy-egy pontot, de az biztos, hogy a győzelemért mindkét csapatnak magasabb színvonalon kell futballoznia.

Tudósított: Varga Mihály



Tordas (8.) – Martonvásár (13.) 2–2 (1–1)

Tordas, 150 néző

Vezette: Ibriksz Máté.

Tordas: Cseresnyés – Somogyi B., Danis, Tolnai P., Balogh B. - Horváth B., Csizmarik (Kovács Á.), Szilágyi (Kovács A.), Somogyi T. (Herczeg) - Hernádi, Ilyés. Vezetőedző: Horváth Sándor

Martonvásár: Farkas Cs. – Pully Z., Ladányi, Jordáki (Rácz K.), Gerebenics - Rácz A., Gábor, Bányai (Pully R., Deményi), Fügedi - Pirik (Kádár), Kóka (Molnár G.). Vezetőedző: Nagy Tibor

Gól: Horváth B. (44.), Somogyi B. (59.), ill. Jordáki (16.), Ladányi (70.)

Jók: Horváth B., Szilágyi, ill. Ladányi

A csapatokat parádés pálya fogadta, viszont a nagy meleg nem tett jót a mérkőzésnek. Túlságosan nagy tempó nem alakult ki, az első helyzet a Tordas előtt adódott a 10. percben, de Horváth Benett lövését Farkas Csaba bravúrral hárította. Aztán a 16. percben a hazai védelem figyelmetlenségét Jordáki Milán használta ki, aki a bal alsó sarokba gurított, 0-1. A gól után sem pörgött fel a meccs, inkább mezőnyben folyt a játék egészen a 44. percig, amikor egy szép támadás után Szilágyi Roland beadását Horváth Benett fejelte a kapuba, 1-1. A második félidő sem indult nagy irammal, de itt már a Tordas dominálta a találkozót. Az 59. percben egy szöglet utáni keveredés követően Somogyi Benedek lövése talált utat a lábak között, 2-1. A válaszra csak tíz percet kellett várni, ekkor a büntető területen belül szabálytalankodtak a hazaiak, a 11-est Ladányi Tibor értékesítette, 2-2. A hátralévő időben a Tordas dolgozta ki a helyzeteket, de a gól elmaradt, valamint ezen felül a játékvezető sem volt a helyzet magaslatán és egy egyértelmű büntetőtől fosztotta meg a Tordast.

Tudósított: Farkas Zsolt



Ercsi Kinizsi (9.) – Sárosd (6.) 0–2 (0–1)

Ercsi, 100 néző

Vezette: Jakab Árpád.

Ercsi Kinizsi: Andrejev – Mónus, Schnierer, György (Juhász B.), Rebők (Farkas K.) - Somodi, Hujber, Hodula M., Petrás - Orza, Buzás. Vezetőedző: Lieber Károly

Sárosd: Bolla J. – Hushegyi, Kosztolányi (Hallósi), Klémán M. (Hanzli), Lakakisz (Szekeres) - Bánszki, Varga Zs. (Szabó N.), Buza (Vámosi), Paget - Kökény, Meszlényi. Megbízott edző: Lendvai Tamás

Gól: Búza (12.), Szabó N. (65.)

Jók: Schnierer, ill. Hushegyi, Buza, Klémán M.

Rendkívül gyenge hazai kezdés, teljes tanácstalanság jellemezte az első perceket. Aztán a 12. percben egy óriási védelmi bakit vétettek a vendéglátók, amelyet Buza Balázs váltott gólra, 0-1. Ezt követően feljött ugyan a Kinizsi, de rengeteg hiba került a gépezetbe. A második félidőben támadott a hazai csapat, ám Hodula Máté ziccerben rosszul döntött. Majd a 65. percben a csereként beálló Szabó Norbert 18 méterről védhetetlen gólt lőtt, 0-2.

Tudósított: Flórián Gábor



Lajoskomárom (3.) – KK Grain Kft.-Mezőfalva (11.) 2–0 (0–0)

Lajoskomárom, 200 néző

Vezette: Szűcs László.

Lajoskomárom: Berta – Erdei B., Juhász M. (Labossa), Kovács K., Czéhmeiszter (Juhász J.) - Csörgei (Vadászi), Dudar E., Willerding (Németh Á.), Kövecses (Rózsás) - Pákozdi, Szontagh. Vezetőedző: Dopuda Igor

KK Grain Kft.-Mezőfalva: Kovács Á. – Villám, Rakonczai, Rózsahegyi, Kis - Török, Balogh I. (Csontos), Márki (Gertner), Németh L. - Kovács K., Morár. Vezetőedző: Villám Balázs

Gól: Pákozdi (74.), Németh Á. (80.)

Jók: Berta, Czéhmeiszter, Pákozdi, Kovács K., ill. Kovács Á., Villám.

A 11. percben folyamatos hazai akciók után alakult ki az első igazi lehetőség, Csörgei Bálint indítása után Juhász Márton lőtt élesen a hosszú sarok mellé. A 16. percben gyors jobb oldali vendég akció végén Márki Dénes elpasszolta a labdát a kimozduló Berta Ádám mellett, azonban Czéhmeiszter Attila menteni tudott a gólvonalon. A 43. percben Willerding Zsolt 22 méteres szabadrúgását bravúrral hárította a vendégek hálóőre. A 47. percben Pákozdi Tamás 30 méteres emelésénél ismét bravúr kellett Kovács Ádámtól. Váltakozva forogtak veszélyben a kapuk, a Mezőfalva is megszerezhette volna a vezetést, ez azonban egy gyors középen vezetett akció után a 74. percben Pákozdi 14 méteres bal alsó sarkos lövésével a hazaiaknak sikerült, 1-0. A 80. percben Rózsás Dániel jobb oldali középre ívelését, Németh Ákos mintaszerűen bólintotta a hálóba, 2-0. A szervezetten játszó Mezőfalvát nehezen tudta legyűrni a zsinórban a harmadik győzelmét megszerző Lajoskomárom.

Tudósított: Mosberger Mátyás



MÁV Előre FC Főnix 81.) – Móri SE (7.) 3–0 (0–0)

Székesfehérvár, 150 néző

Vezette: Cseh Roland.

MÁV Előre FC Főnix: Nideczki – Jungwirth, Bolla Barnabás, Kónya, Csiba - Adorján (Rubos Barnabás), Andróczi (Forró), Király B., Pápai (Jófejű) - Zólyomi (Kertész), Balogh L. (Csorba). Vezetőedző: Pavlik József

Mór: Janky – Végvári Á., Loi, Bezerédi, Hajdu (Vachtler) - Tar, Varga B., Paulik (Szabó K.), Sötét - Tetzl, Radács. Vezetőedző: Németh Bálint

Gól: Balogh L. (70., 83.), Forró (85.)

Jók: Balogh L., Forró, Jófejü, az egész csapat, ill. Varga B.

Az első félidőben mezőnyjáték folyt, igazából a kapuk nem forogtak veszélyben. A hazai csapat azért többet birtokolta a labdát, de a befejező harmadban rendre technikai hibák, illetve pontatlanságok csúsztak a befejezésben ezért szinte kapura lövés nélkül telt el az első negyvenöt perc. A vendégek gyors kontrákkal és befejezésben pontosabban vétették észre magukat, de igazán nagy helyzet előttük sem adódott. A szünet után már megélénkült a játék, sokkal többet birtokolta a Főnix FC a labdát, többet tartózkodott az Mór kapuja előtt, és alakított ki helyzeteket, lehetőségeket a vendégcsapat erejéből 60. perctől csak a védekezésre futotta. A 70. percben jobb oldalról Bolla Barnabástól középre került a labda, Balogh László átvette, majd a kapuba csavart, 1-0. A 84. percben Jófejű Sándor a baloldalról ívelt középre Balogh L. pedig 16 méterről, kapásból a kapu bal oldalába bombázott, 2-0. A 87. percben Forró Dominik szedett össze egy labdát az ellenfél 16-hatosán, és mesterien csavart a kapu bal oldalába, 3-0. A hazaiak második félidő alapján megérdemelten tartották otthon a három pontot.

Tudósított: Pavlik József

A góllövőlista állása:

1. Varga Balázs (Móri SE) 6 gól

2. Horváth Ádám (Sárbogárd SE), Horváth Benett (Tordas) 5-5 gól

3. Bolla Barnabás, Pápai Kristóf (mindkettő MÁV Előre Főnix FC), Gergye Krisztián (Lajoskomárom), Varga József (Tóvill Kápolnásnyék) 3-3 gól