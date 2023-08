A két együttes története során 25-ször találkozott az élvonalban. Tízszer született Vidi-siker, kilencszer döntetlen, hatszor pedig a Puskás Akadémia győzött. Az összesített gólkülönbség 36-24 a fehérváriak javára, ez meccsenként átlagosan 2,4 gólt jelent. Idegenben 13 találkozón 5 győzelem, 4 döntetlen és 4 vereség a Vidi mérlege a felcsútiakkal szemben.

Az utóbbi időben azonban a Puskás kerekedett felül, három éve nem tudta legyőzni a Vidi megyei riválisát. Most is a Puskás mutat jobb formát, veretlenül vezeti a bajnokságot három fordulót követően, míg a fehérváriak beragadtak a rajtnál, három vereséggel kezdtek.

– Ahogy mindig, most is kielemeztük a múlt heti mérkőzést, és azt láttuk, hogy nagyon apró dolgok választottak el minket attól, hogy jó eredményt érjünk el Kecskeméten. Próbálunk a jó dolgokra fókuszálni, a hibákat pedig kijavítani, de ez egy állandó folyamat minden héten – fogalmazott a a pénteken 18 órakor kezdődő találkozó előtt Bartosz Grzelak, a Fehérvár FC vezetőedzője. – A Puskás Akadémia erős ellenfél, ahogy az első fordulókban, úgy az elmúlt szezonokban is jól szerepeltek. Nagy kihívás lesz számunkra ez a meccs, de az elmúlt mérkőzéseken már volt több jó teljesítményünk, viszont az eredményekre is szükségünk van, hogy kifizetődjön a kemény munka. Remélem, ez már pénteken, a Pancho Arénában megtörténik majd.

A felcsúti tréner az idei legnehezebb mérkőzésre számít a Vidi ellen.

– Az első meccset követően már próbáltam fékezni a csapatot, nagyon szerényen kell viselkedni. Hiszen három jó mérkőzés nem ad bajnoki címet. Csak a bajnokság végén beszélünk helyezésekről. Az, hogy vezetjük a táblázatot, csak egy jó alap. Ezt meg kell tartani, ezért óvatos vagyok. Tudom, hogy a Videoton egy jó csapat, lehet, hogy szerencsétlenül kezdték a bajnokságot, mi viszont szerencsésen. Jól szereplünk eddig, de nagyon nehéz mérkőzés vár ránk. A diósgyőri győzelem után jeleztem a csapatomnak, hogy két lábbal kell járni a földön. Hétről-hétre azon dolgozunk, hogy a hibákat kiküszöböljük. Nagyon nyugodt voltam a felkészülés alatt, mert láttam, hogy hogy edz a csapat. Nagyon jól dolgoztak, ugyan az edzőmeccsek eredményei ezt nem mutatták. Ott nagyon sokat variáltunk, több fiatalnak is lehetőséget adtunk. A szezon legnehezebb mérkőzése vár most ránk. Még nehezebb lesz, mint a Ferencváros elleni. Jól kell szerepelni, főleg csapatszinten. Ha úgy fogunk teljesíteni, mint az előző mérkőzéseken, akkor bizakodhatunk a jó eredményben. Bízom benne, hogy a fiúk hideg fejjel kezelték a ferencvárosi három pontot – mesélte a puskasakademia.hu-nak Hornyák Zsolt, a PAFC edzője.

– Úgy vélem, nehezebb dolgunk lesz, mint az eddig lejátszott három meccs bármelyikén – tette hozzá Szolnoki Roland, a felcsútiak védője, aki a Vidivel három bajnoki címet is nyert. – Mindenki tisztában van vele, hogy a két csapat közös múltja és a helyi rivalizálás miatt ez egy igazi presztízsmeccs, általában parázs hangulat, sok sárga lap és kemény, férfias küzdelem jellemzi az egymás elleni találkozóinkat. Az nem feltétlenül jó nekünk, hogy a Vidi háromból háromszor kikapott, ugyanis biztosan mindenre elszánt csapattal ütközünk meg, de a múlt vasárnapi győzelemből és a jó kezdésből mi is meríthetünk önbizalmat és motivációt. Meg szeretnénk szerezni az első hazai győzelmünket, amihez a kulcs az lesz, hogy a Fradi-meccshez hasonlóan fegyelmezetten betartsuk a taktikai utasításokat, és ugyanolyan egységesek legyünk, mint az Üllői úton voltunk.