Néhány héttel ezelőtt már járt a Sóstói Stadionban, a Dunaszerdahelyi AC csapatkapitányaként vívott felkészülési mérkőzést a Vidivel Kalmár Zsolt. A 28 éves középpályás most visszatért Fehérvárra, s marad egy ideig...

A Fehérvár FC ugyanis megállapodott a DAC-cal, s megvásárolta a 32-szeres válogatott labdarúgó játékjogát.

Az 1995. június 9-én született Kalmár Zsolt Győrben kezdett futballozni , az ETO-ban debütált az élvonalban, s a győri zöld-fehérekkel bajnoki címet ünnepelhetett a 2012/2013-as idény végén. Ezután a német Leipzig játékosa lett. A lipcseiek színeiben 22 tétmérkőzésen szerepelt, kölcsönben pedig az FSV Frankfurt és a dán Bröndby csapatában is pályára lépett. Az RB Leipzig aztán 2017-ben a felvidéki DAC-nak adta kölcsön, a dunaszerdahelyiek egy évvel később pedig megvásárolták a magyar válogatott középpályást. Kalmár Zsolt az utóbbi hét szezont a DAC-ban töltötte, igaz, eközben másfél évet ki kellett hagynia. Súlyos térdsérülése miatt 2021 március és 2022 augusztusa között nem játszhatott, majd visszatérése után is bajlódott kisebb sérülésekkel. Az előző idényben összesen 31 mérkőzésen lépett pályára, ezeken kilenc gólt lőtt és hét gólpasszt adott.

A felvidéki sárga-kékeknél 148 találkozón 47 gólt szerzett és 29 gólpasszt osztott ki. A pályán és a pályán kívül is fontos tagja volt a DAC-nak, ő volt a gárda csapatkapitánya.

A válogatottban 2014-es debütálása óta 32 találkozón 3 gólt szerzett, legutóbb 2022 novemberében Görögország ellen volt eredményes.

Kalmár Zsolt boldogan jött a Vidibe

Forrás: fehervarfc.hu

- Nagyon örülök, hogy itt lehetek a Vidinél! Juhász Rolanddal többször egyeztettünk, pozitív jövőképet vázolt fel számomra, így hét év után a távozás mellett döntöttem. Ez számomra most egy teljesen új kihívás lesz, de már nagyon várom, hogy az új csapattársaimmal készülhessek. - fogalmazott a klub honlapján Kalmár Zsolt. - Folyamatosan követtem az NB I-et azóta is, hogy eligazoltam, és az a véleményem, hogy a szlováknál egy erősebb bajnokságban folytathatom, mert a magyar élvonal nagyon sokat fejlődött azóta, hogy 2014-ben külföldre költöztem. Természetesen a válogatottat is figyelembe vettem, amikor a váltás mellett döntöttem, szeretnék továbbra is tagja maradni a keretnek, mert ott is komoly célokért küzdhetünk majd a közeljövőben. Jó állapotban érzem magam, igaz, az elmúlt hetekben kevesebb játéklehetőséget kaptam, de biztos vagyok benne, hogy hamar formába kerülök és minél hamarabb a pályán segíthetem a csapatot. Az a tervünk, hogy családunkkal Fehérvárra költözünk, hogy maximálisan a Vidire tudjak koncentrálni, de nyilván ez nem megy egyik napról a másikra, most az a lényeg, hogy minél hamarabb edzésbe állhassak és bemutatkozzak a csapatban.

Kalmár kettő plusz egy éves szerződést között a Vidivel, mezszáma a 13-as lesz.

- A magyar labdarúgást követőknek szerintem nem kell bemutatnom Kalmár Zsoltot, hiszen hosszú évek óta meghatározó tagja a válogatott keretének is. Játéktudását a DAC elleni nyári felkészülési mérkőzésén testközelből is láthattuk, igazi vezéregyéniségként fogta össze társait, nem véletlenül volt évek óta ő a csapatkapitány a dunaszerdahelyieknél - vélekedett Kalmárról a Fehérvár FC sportigazgatója, Juhász Roland. - A legjobb korban van, jelentős nemzetközi tapasztalattal rendelkezik, jó példaképként szolgálhat a keret fiatalabb tagjai számára. Végigcsinálta a felkészülést, minden mérkőzésen pályára lépett eddig a szezon során, biztos vagyok benne, hogy az első perctől kezdve nagy erőssége lesz újjáépülő csapatunknak.