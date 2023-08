Szombaton délelőtt 10 órától várják a szervezők a röplabdázás szerelmeseit, és azokat a rajongókat, akik érdekelődnek a sportág iránt. A három csapatos megmérettetésen a korábbi évekhez hasonlóan ismét a sportág legendái vesznek részt játékosként és nézőként egyaránt. A programot már eddig is a hazai röplabdázás több ismert és elismert alakja megtisztelte jelenlétével, akár a pályán játszva, akár a pálya széléről szemlélve az eseményeket. A hagyományokhoz hűen azonban nemcsak szenior csapatok, de az U16-os válogatott is püfölni fogja majd a labdát.

A torna menetrendje:

10:00 Magyar Szenior Válogatott – Alba Line Székesfehérvár

11:30 Alba Line Székesfehérvár – U16 férfi válogatott

13:00 U16 férfi válogatott – Magyar Szenior Válogatott

Nézzük, hogy alakult a mára már komoly múlttal rendelkező torna története!

A 2010-es években a magyar férfi válogatott felkészülését segítették a nagy sikerrel megrendezett Alba Regia Röplabda Gálák. A gála ötletét az 1979-ben alapított Volán Nemzetközi Férfi Röplabda Válogatott Kupa adta, amelyet tíz éven keresztül hatalmas sikerrel rendeztek meg Székesfehérváron. Több éves szünet után 2014-ben aztán ismét válogatott csapatokat láthattunk Fehérváron, és ezzel a rendezők nem titkolt célja az volt, hogy a régi tornák hangulatát keltsék újra életre.

Majd 2017-ben fordult a kocka, elindult a párját ritkító kezdeményezés, Alba Szenior Röplabda Gála néven. Akkor négy csapat háromnapos kupa keretében mutatta meg, hogy még mindig barátságban van a labdával. A résztvevők a közelmúlt fehérvári sztárjai, az NB I-es játékosait felvonultató Alba Line Székesfehérvár, valamint a magyar szenior válogatott voltak. Rajtuk kívül eleget tett a szervezők meghívásának a német TSC Berlin, míg az eredeti elképzelés szerint a negyedik induló csapat az egykori Malév SC lett volna, de a fővárosi csapat végül nem tudta vállalni a szereplést. Az öregfiúk mellé így a fiatalok ugrottak be, a Felsőváros ifjúsági csapata lett a negyedik induló. Egy évvel később a Magyar Szenior Válogatott, Győri SZESE, és az Alba Volley együttesei találkoztak a Felsővárosi Általános Iskola termében. Majd 2019-ben a Magyar Szenior Röplabda-válogatott mellett a MÁV Előre SC 2016 és a Dág KSE csapatai játszottak körmérkőzéseket a Jáky József Szakközépiskolában. Tavaly pedig új helyszínen, Lovasberényben az U20-as férfi röplabda-válogatott, Magyar Szenior Válogatott, Alba Line Székesfehérvár röplabdázói számára okoztak kellemes perceket a mérkőzések.