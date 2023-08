Mozgalmas volt a július második fele a Volán háza táján, hiszen az érvényes szerződéssel rendelkező Kevin Constantine felmondott, így a felkészülés kezdete előtt vezetőedző nélkül maradt a csapat. A vezetőség az eddigi másodedző, Kiss Dávid, és a Fehérvárra visszatérő Tyler Dietrich kezébe adta a karmesteri pálcát, a munka pedig annak rendje és módja szerint meg is kezdődött. Az első hét kemény tréningjei után pénteken már az első felkészülési mérkőzését is lejátszotta a Fehérvár.

– Nagyon jól éreztem magam az első héten vezetőedzőként, remélem a srácok is hasonlóként vélekednének. Négy napot tudtunk eltölteni rendes edzéssel és meetingekkel, hogy átbeszéljünk pár dolgot. Nagyon az alapokról volt még csak szó. Itt gondolok arra, hogy hogyan szeretnénk támadásokat vezetni, hogyan kezeljük azt, amikor az ellenfél vezet támadásokat, hogyan zárjunk vissza, valamint ezeket a rövid és nagyon gyors átállásokat miként hajtsuk végre. Ezekről szól a hoki, egy cserében is többször át kell állni védekezésből támadásba, másodpercenként változhat, nem mindegy, ki hová pozicionálja magát a jégen. Ezek voltak a főbb irányelveink – mondta lapunknak Kiss Dávid.

Az első találkozóra Bledben a Klagenfurt ellen került sor, az összecsapást 4-1-re nyerték az osztrákok. Hibák akadtak, de a vezetőedző szerint ezek a mérkőzések a problémák feltárásra és megoldására szolgálnak.

– Jó érzés volt először vezetőedzőként vezetni a csapatot, nem volt más, mint amikor korábban voltam vezetőedző, élveztem. Jót tett volna nekem is, ha esetleg győztesként hagyjuk el a jeget. Nem baj, ha ezek a pofonok korán jönnek, ezekből tudunk tanulni. A pénteki mérkőzés videóját nemrég néztük vissza, ezekből próbáltunk meríteni anyagokat, útmutatást. Jó néhány dolgot át kell majd venni, mert nagyon sok létszámfölényes helyzetet hagytunk az ellenfélnek, állandóan eljöttek, három a kettő ellen, négy a kettő ellen, és ezeket nem engedhetjük meg maguknak. Még korán vagyunk a felkészülésben, úgyhogy nem baj, ha ezek a problémák előjönnek. Sokkal jobb most kibeszélni magunkból és helyrehozni ezeket, mintsem, hogy később jöjjenek szembe. A második héten próbálunk tovább lépni és fejlődni, a játékrendszerrel haladni, azokat az elemet átbeszélni és gyakorolni, amelyekre múlt héten még nem volt alkalmunk. Az újak remek srácok és személyiségek, beszédesek, hamar beilleszkedtek. A játékrendszert még el kell sajátítaniuk, ki kell alakulnia a kémiának a sorok között, ebből azért még akadtak problémáink a Klagenfurt ellen. Ez a mérkőzés azonban most tökéletes tananyag arra, hogy ezeket vizuális is tudjuk vázolni a játékosoknak

A sérülések már a munka elején sem kerültek el a Volánt sajnos, az első találkozón nem számíthatott a szakmai stáb Olivier Roy, Daniel Leavens és Tim Campbell játékára sem. Szerencsére ők jó eséllyel a héten már bevethetőek lesznek.

– Ahogy elkezdtük a szezont, jöttek a kisebb sérülések, úgyhogy kicsit ott folytattuk, ahol ilyen téren tavaly abbahagytuk. Múlt héten Ambrus Csongor velünk volt a a FEHA19-ből, de alapvetően többen vagyunk, remélhetőleg nem csökken a létszám, ha mégis, a fiatalok közül valaki megkaphatja a lehetőséget.

A hétvégén tovább folytatódik a felkészülési mérkőzések sorozata, a Hydro Fehérvár AV19 visszatér Bledbe, ahol egy négycsapatos tornán vesznek majd részt a kék-fehérek.

– Elsődleges célunk, hogy kijavítani a problémákat, szeretném ha a KAC ellen látott problémák már nem nagyon köszönnének vissza, vagy legalábbis redukáljuk le a létszámfölényes szituációk kialakulását. Ezekre nagyon kell figyelnünk. Ez a letámadásunknál kezdődik, a legtöbb probléma innen indult, hogy annyira letámadtunk, hogy nem voltunk pozícióban és nem maradt elég energiánk sem a visszárásra. Kulcsfontosságú, hogy ezekben előre lépjünk már a hétvégén. Ehhez még hozzáadjuk, hogy alakítunk a támadó és védekező harmadbeli játékunkon is. A bulikat is átvesszük még a héten, időt akarunk szánni a speciális játékra is. Van még bőven tennivaló, de erre valók a következő hetek és a felkészülési mérkőzések is.