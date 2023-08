Kivétel nélkül minden játékos a csarnokban hangolódott, mikor arra kértük a Gárdony-Pázmánd NKK 2023/2024-es szezonra készülő csapatát, álljanak össze egy ad-hoc csapatkép erejéig. Persze, nem repestek az örömtől a hirtelen jött feladatnak, nem készültek a lányok sminkkel és frizurával - de készséggel és viccelődve tettek eleget a felkérésnek.

A Gárdony-Pázmánd NKK együttese egy hétközi edzés előtt

Forrás: Fehér Gábor

Majd aztán indult a kemény meló, már a bemelegítés gyakorlatainál is hangsúlyos volt a labda. Amit még a fotós kolléga is jól láthatott, hiszen egy 10 millió forintos beruházásnak köszönhetően jobb fényviszonyok uralkodnak a gárdonyi csarnokban, 500 Lux fényerővel világítanak a reflektorok. A Dunaújvárosi Kohász KA utánpótlását elhagyó új tréner, Guricsné Horváth Beáta nagy elánnal vetette bele magát az új feladatba: eredményesen szeretné dirigálni az NB I/B-ben a Gárdony-Pázmánd NKK alakulatát.

- Mikor Bíró Tamás megkeresett, egy éjszakán át tartó gondolkodás után elvállaltam a feladatot. Nekem ez egy kihívás, hiszen NB I/B-ben vezetőedző még nem voltam. Sok új játékos van, hangolódunk egymásra. Építjük fel a támadást, a védekezést, s túl vagyunk két felkészülési mérkőzésen is. Csiszolódnak össze a játékosok, közben pedig megy a meló - mesélte a vezetőedző, Guricsné Horváth Beáta, akinek munkáját másodedzőként Bacsi Mihály segíti, a kapusok trénere Sirina Irina maradt, míg az erőnlétért Tölgyesi Előd felel a Velencei-tó partján.

A játékosként többek között Debrecenben, Fehérváron, a Spartacusban és Vácon is szereplő 48 esztendős vezetőedző a DKKA serdülőinél dolgozott az elmúlt három évben. Hiába foglalkozott a fiatalokkal, követte az élvonal és a másodosztály eredményeit is.

Guricsné Horváth Beáta számára új kihívást jelent, hogy NB I/B-s csapatot irányíthat

Forrás: Fehér Gábor

- Tudtam, hogy a Gárdonynak nem sikerült elérni a bennmaradást, de a visszalépések miatt legjobb kiesőként maradt az NB I/B-ben. Több új játékos érkezett, posztspecifikusan kellett igazolni, és két utánpótláskorú játékos csatlakozott a kerethez. Nem egyszerű ezt összehangolni, de azért dolgozunk, hogy minél gördülékenyebb legyen a kohézió kialakítása. Az első napok az ismerkedéssel teltek, a játékosoknak és nekem is. Most azon dolgozunk, hogy kialakítsuk a játékstílusunkat. Én a gyors játékot szeretem. Ehhez szükséges, hogy a védekezésünk jól működjön, összhangban legyünk. Támadószellemű, labdacentrikus védekezésünknek kellene lennie, melyből könnyű gólokat, vagy gyors ellentámadásból, közvetett indításgólokat szerezzünk. Támadásban szükség lesz a páros kapcsolatok kialakítására, az egy-egy elleni előnyszerzések kulcsfontosságúak lesznek. A csapatnak is megvannak az erősségei, pozitívum,hogy a már lejátszott két edzőmeccsünkön sok könnyű gólt, gyors ellentámadásos gólt tudtunk lőni. Felállt fal ellen még döcög a játék, az átlövőjátékunkat erőteljesen fejlesztenünk kell - emelte ki Guricsné Horváth Beáta.

Már a bemelegítő gyakorlatok során is előkerült a labda az edzéseken (balról: Hamuth Lili, Szűcs Noémi, Ágoston Nóra)

Forrás: Fehér Gábor

Két nyertes meccsen vannak túl a lányok, két győzelemmel. Előbb a Szigetszentmiklóst verték a tópartiak, majd a Pécs elleni mérkőzés egy, az utolsó pillanatban szerzett góllal fordult a gárdonyiak javára.

- Nyilván ilyenkor még nem nézzük a számszerű végeredményt, azt figyeltem, hogy kapok-e visszajelzéseket azokból az elemekből, amiket gyakoroltunk már. Persze, rengeteg hibával játszottunk még, de pozitív volt, hogy jól bírták a lányok a mérkőzést, állóképességben jó úton járunk. Többet kaptam az első két mérkőzésen a lányoktól, mint amit vártam, de sokat kell még csiszolni a játékon. Kihívás számomra, hogy heti négy edzésbe mindennek bele kell férnie. A felkészülési időszakban meg tudjuk hosszabbítani az edzések idejét, két órán át dolgozunk naponta, hogy minden képességfejlesztést bele tudjunk tenni.

Hét hetes a felkészülés, minden héten meccseket is vív a csapat. Pénteken Pécsett vendégeskednek, majd jövő héten az orosházi tornán vesznek részt, aztán itthon fogadják az NB II-es Tápiószelét. Azután indul a 16 csapatot felsorakoztató bajnokság.

- Négy csapat esik ki az NB I/B-ből a szezon végén. Az elsődleges cél, hogy stabil bennmaradók legyünk, de ezen túlmutatóan az is elvárásom, hogy minél inkább felzárkózzunk a középmezőnyhöz.

Bártfay Enikő, Ágoston Nóra, Hargitai Dorottya, Zámori Dorina, Hamuth Lili, Kukucska Viktória, Szűcs Noémi, Kaffka Eszter és Kovács Dorina szerződést hosszabbítottak. A korábbi újvárosi szélső, Nemes Laura; a Vasas korábbi balátlövője, Török Rebeka; a legutóbb Kispesten ténykedő irányító, Barna Virág; valamint a Kecskemét erőssége, a liga góllövőlistáján 217 találattal második Berkes-Kaiser Melitta írtak alá. Visszatért a Tempótól az irányító Vernes Dorottya, míg kapusposzton a Budaörs csatában kettős igazolással játszó Bőle Maja jelenthet majd erősítést.

Két új átlövő: Berkes-Kaiser Melitta (elől) és Török Rebeka

Forrás: Fehér Gábor

Jól jön a rutin a tó partján, a Gárdony-Pázmánd jó pecásnak tűnik, hiszen nagyot fogott az előző idény góllövőlistáján második helyen végzett játékos, Berkes-Kaiser Melitta szerződtetésével. A Kecskemét együttesében 217 gólt termelő átlövő a csapatkapitányi tisztséget is megkapta Gárdonyban.

- Felköltöztünk a családdal Budapestre, ahol gyorsan sikerült albérletet találni. Nagyon tetszik, hogy egy kisbusszal járunk a fővárosból Gárdonyba, az út alatt van időnk beszélgetni a lányokkal. Az edzések jók, a felkészülési mérkőzések is jól sikerültek, minden jól alakul - mosolygott a harminc esztendős Berkes-Kaiser Melitta, aki számára meghatározóak voltak az eddigi két felkészülési mérkőzésen gyűjtött benyomások.

- Ha csak magamat kell értékelnem, jól sikerült, persze vannak hibák, amiken javítani kell. A csapattal maximálisan meg vagyok elégedve. Nagyon jól érzem magam a lányokkal, gyorsan be lehetett illeszkedni. Az edzések is jól felépítettek, erő-állóképességet fejlesztünk, már a védekezés-taktikát is elővettük. Jó kis edzések vannak. Örültem, hogy megkeresett a Gárdony és meg is tudtunk állapodni. Új kihívás számomra, hiszen tíz éven át Kecskeméten éltem és játszottam. A Fradiban, a nevelőegyesületemben is 11 évet töltöttem el korábban, úgy tűnik, szeretek egy helyen huzamosabb ideig megállapodni. Bizakodom, hogy a tóparton is hosszútávú kapcsolatom lesz. Szeretném, ha ez a csapat a középmezőnyben foglalna helyet, és remélem, ehhez sikerül hozzátennem a magamét.

A gárdonyiak erőssége lehet a 30 éves átlövő

Forrás: Fehér Gábor

A csapatkapitány nem rejtette véka alá, mi lehet majd a Gárdony-Pázmánd NKK erőssége.

- Erős hatosfallal sok kivédekezett támadásból szeretnénk gyors akciókat végrehajtani. Mindig kitűzöm magamnak, hogy átlagban hét-nyolc gólt szeretnék dobni meccsenként. Tavaly azért sikerült sokat termelnem, mert a rendkívül fiatal, zömében ifijátékosokkal működő csapatban rám volt építve a játék. Teher alatt nő a pálma, szeretem, ha kihívások elé állítanak, ez plusz motiváció számomra. Gárdonyban is érzem ezt. De most más lesz a szituáció, örülök, hogy lesznek rutinosabb csapattársaim. Persze, itt is kiemelkedő teljesítményt szeretnék nyújtani.