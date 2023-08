A Főnix Gold FC-ben nevelkedett Szoboszlai Dominik kezdett és végig pályán volt a Liverpool együttesében a Chelsea ellen. A meccs nagy részében a pálya jobb oldalán játszott a magyar középpályás, majd a 77. perctől a bal szélen több támadófeladatot kapott. Magabiztosan, fegyelmzetten futballozott.



Chelsea–Liverpool 1–1 (1-1)

Stamford Bridge, London. Vezette: Anthony Taylor

Chelsea: R. Sánchez – R. James (Gusto, 76.), Thiago Silva, Disasi, Colwill, Chilwell (Ugochukwu, 90.) – Enzo, Chukwuemeka (Maatsen, 81.), Gallagher – Sterling (Mudrik, 81.), Jackson. Vezetőedző: Mauricio Pochettino

Liverpool: Alisson – Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson – Mac Allister, Szoboszlai, Gakpo (C. Jones, 66.) – Szalah (Elliott, 76.), Jota (Núnez, 66.), L. Díaz (Doak 76.). Vezetőedző: Jürgen Klopp

Gólszerző: Disasi (37.), ill. L. Díaz (18.)

A találkozó elején a Liverpool futballozott fölényben, Salah keresztlécen landolt lövése után Luis Diaz vezetést is szerzett a vendégeknek, majd egy les miatt visszafújt találatot követően a Chelsea is felpörgött, sőt, egyenlített is. A kékek is lőttek egy lesgólt, majd a kiegyenlített játék igazságos pontosztozkodást hozott.