A héten mezszámot váltott, az eddigi 88-ast 99-esre cserélte a Fehérvár FC 18 esztendős saját nevelésű labdarúgója, Pető Milán.

– Ez tetszett legjobban a szabad számok közül, nincs igazán kötődésem hozzá. Ilyenkor még nincs nagy jelentősége, hogy melyik szám az enyém. Majd ha elérek valamit, akkor kell számot keresnem magamnak. Korábban 11-es volt a számom az utánpótlásban, majd az NB III-as csapatban 20-asban játszottam, de csak azért, mert az ottani 11-es mez nagy volt rám – mosolygott a 2016 óta Székesfehérváron futballozó Pető Milán.

– Nagyon jól érzem magam az NB I-es csapatban, úgy érzem megtaláltam a helyemet. Sokat fejlődtem az elmúlt félévben, kezdem megszokni a ritmust is, és a csapatban is kezdek elhelyezkedni. Barátságok alakulnak ki a csapaton belül. Mindenkivel jóban vagyok, senkivel sincs konfliktusom, de leginkább Berki Marcellel és Schön Szabolccsal vagyunk egy hullámhosszon. A pályán csinálom, amit kell, így a társak elfogadtak.

A Kecskeméti TE ellen is harcba szállt

Forrás: fehervarfc.hu

Édesapja, Pető Tamás is a Videoton korábbi játékosa, majd később edzője is volt.Nem csoda tehát, hogy apukájával minden nap beszélnek a fociról.

– A meccseket együtt nézzük, amikor tud, kijön az én meccsemre, és én is ellátogatok az ő mérkőzéseire, az NB III-as VLS Veszprém vezetőedzője. Mindig meghallgatom a véleményét, néha azért nehéz elfogadni, amit mond, mert kimondja kerek-perec ami van, nem szokott szépíteni a dolgokon. De ért hozzá, hallgatok rá.

A hollandiai Bredában született ifjú pici korában a falhoz rugdalta a labdát, s apja edzései alatt szívhatta magába a foci szeretetét.

– Apa nem erőltette, hogy labdarúgó legyek. Elkezdtem edzésre járni, aztán nagyon megszerettem, sőt, mindig én akartam többet és többet vállalni, különedzésekre járni. Ő soha nem erőltetett rám semmit. 2016-ban is én akartam jönni Fehérvárra. Később mehettem volna másik klubhoz is, de aztán maradtam a Vidiben. Jól éreztem itt magam, mindig úgy éreztem, lesz lehetőségem fejlődni. Veszprémben két évvel idősebbekkel fociztam. Hetente három edzésre jártam Fehérvárra, Veszprémben két edzésem volt. Nagyon jó volt itt a korosztályos csapat, az egy évvel idősebbekkel játszottam a Vidiben, és gyorsan beilleszkedtem. Itt akartam focizni – mesélte Pető Milán. – Az elmúlt fél évben a játék sebességét kellett leginkább megszoknom. Mindenben fejlődtem az NB I-es csapatnál.

Fiatal kora ellenére, ha pályára lép, karakánul, megilletődöttség nélkül teszi a dolgát.

– Ehhez jó adag önbizalom szükséges. Ilyen a játékstílusom, sosem volt ezzel gondom, sosem voltam megilletődve a pályán. A támadójátékban érzem leginkább erősnek magam. Az egy az egy elleni párharcokban is megállom a helyem, támadásban mindenképp, de már védekezésben is javul a játékom. Fizikálisan azonban még sokat kell fejlődnöm, olykor érzem, hogy elnyomnak. De ez idővel változik majd.

Petrő Milán a ZTE ellen mutatkozott be az NB I-ben

Forrás: fehervarfc.hu

A 2022/2023-as idényben egy idegenbeli, Zalaegerszegi TE elleni összecsapáson mutatkozott be az NB I-ben.

– Most is kiráz a hideg, ha arra a meccsre gondolok. Nagyon jó érzés volt, mert nem számítottam rá, hogy kezdőként lépek pályára. Vártam a pillanatot, hogy csereként szóhoz jussak végre az élvonalban, de egy csütörtöki edzés után Huszti Szabolcs szólt, hogy úgy készüljek, kezdő leszek. A meccs előtt kicsit izgultam, de a pályán elillant minden. Nehéz volt aztán megélnem, hogy abban a szezonban már nem léphettem pályára. Voltak olyan érzéseim, hogy talán nem teljesítettem jól. De dolgoztam tovább, apával is sokat beszélgettünk. Fejben erős voltam végig, sosem engedtem, hogy úrrá legyenek rajtam a rossz gondolatok. Most eljutottam odáig, hogy minden meccsen szóhoz jutottam csereként. Örülök, hogy szerepet kapok, úgy gondolom, a Kecskemét ellen különösen jól ment. Csinálom tovább a dolgom, s ha az edző úgy gondolja, kezdőként is állok elébe a kihívásoknak.

A Puskás Akadémia FC ellen megszerezte első pontját a Vidi a 2023/2024-es szezonban. Van honnan felkapaszkodnia a piros-kék egyletnek, hiszen az első három bajnokin vereséget szenvedett Bartosz Grzelak együttese.

– Vereségek után sosem jó a hangulat az öltözőben, de kimondottan nehéz csapatok ellen játszottunk az elején. Sok mérkőzés van még előttünk, tudunk javítani. Tesszük a dolgunkat, próbálunk feljebb zárkózni, csakis ez lehet a célunk.

Ehhez már vasárnap este le kellene győzni az ugyancsak egypontos Mezőkövesdet.

– Nagyon remélem, hogy meglesz az első győzelem. A csapat nagyon ott van fejben, mindenki koncentrál a Mezőkövesd elleni találkozóra!

Forrás: fehervarfc.hu

Az U18-as válogatottba már kapott meghívót, de ennél többre vágyik a fiatal középpályás.

– Nagyon szeretnék a felnőtt válogatottban pályára lépni, és klubszinten jó lenne nemzetközi kupában szerepelni. Szívesen futballoznék Bajnokok Ligája, vagy Európa-liga-szintű csapatban, de a legszebb az lenne, ha a Vidivel szerepelhetnék a nemzetközi porondon.

Talán éppen a Pető Milánhoz hasonló korú srácok számára szolgálhat motiváló erővel a Liverpoolig jutó Szoboszlai Dominik esete. Milánra is hatással volt a Székesfehérvárról indult labdarúgó sikere.

– Mindig néztem a meccseit, nagyon inspiráló személyiség. Világsztárok között játszott a Liverpool mezében, és egyáltalán nem volt megilletődve. Nagyon jól vette ezt a kihívást. Megmutatta nekünk, ha mindent beleteszel a munkába, akkor el tudsz jutni ilyen magasságokba is.