Az idénynyitó első programjaként az MLSZ közgyűlésének küldöttgyűlésébe jelölt Bencsik István, a Magyar Labdarúgó Szövetség Fejér Vármegyei Igazgatóságának társadalmi elnök, és Bíró Zsolt társadalmi alelnök került megválasztásra.

Schneider Bélával az MLSZ Fejér Vármegyei igazgatója tájékoztatta a hallgatóságot, hogy összesen 256 csapat nevezett a különböző osztályokba, ez nem tér el jelentősen az előző évek létszámától, hiszen tavaly 250, míg tavaly előtt 263 együttes vett részt a pontvadászatokban.

Minden évben sarkalatos problémát jelent, hogy érvényes sportorvosi engedélyük legyen a labdarúgóknak. Ehhez legalább három-négy héttel korábban időpontot kell kérni a sportorvoshoz, hiszen előjegyzés alapján hívják be vizsgálatra a játékosokat. A sportorvosi ellenőrzés során a sportorvos, vagy a házi-sportorvos által kiállított sportorvosi kártya a mérvadó, kizárólag érvényes sportorvosi lappal lehet csak játszani. A versenyengedély csak az igazgatóság által kinyomott, fényképes sportorvosi lappal együtt érvényes. Szintén rendkívül fontos, hogy egy darab defibrillátor, újraélesztő készülék legyen a létesítményben, hiszen ezek már több alkalommal is életet mentettek, az Igazgatóság pedig igény esetén defibrillátor kezelési tanfolyamot szervez, de erre legalább tíz fő jelentkezését várják.

Az MLSZ a korábbi évekhez hasonlóan Amatőr sportszervezői tanfolyamot indít 2024. februárban, melynek célja a tudásanyag átadásával, megkönnyíteni az amatőr bajnoki osztályokban szereplő sportvezetők munkáját. A négynapos tanfolyamon 12-30 fős csoportokban történik majd az oktatás. Ennek legfőképpen azért van jelentősége, mert licenc követelmény, hogy csapatonként legalább egy főnek amatőr sportszervezői végzettségű vezetőnek kell lenni.

Minden bajnoki szezonban problémát jelentenek a csapatok részéről az előzetesen kiadott sorsolástól eltérő időpont módosítások. Így a fordulók sorrendjét a sorsolás után a versenyrendszert kiíró szövetség Versenybizottsága csak rendkívül indokolt esetben változtathatja meg. A bajnoki hétvége (péntek-szombat-vasárnap) valamely napjára kiírt mérkőzés konkrét időpontját megelőző 72 órán (3 napon) belül az érintett sportszervezetek sem az időpontot, sem a helyszínt nem módosíthatják ugyanazon bajnoki hétvége napjaira (péntek-szombat-vasárnap), kivéve, ha a módosítás a kérelmezőnek fel nem róható, rendkívül indokolt és méltányolható okból történik. Ebben az esetben az érintett sportszervezetek által benyújtott és indoklással ellátott közös kérelemről az illetékes Versenybizottság dönt azzal, hogy a módosítást ebben az esetben is elutasíthatja, ha a módosított időpontra játékvezető küldése nem megoldható. A Versenybizottság csak a mindkét csapat által jóváhagyott, és kellően megindokolt mérkőzés módosítási igényeket támogatja. 15 napon belüli kérelem esetén díjfizetési rend szerinti módosítási díj befizetése mellett. Minden bajnokságban – amennyiben a változtatás a mérkőzés előtt 3 napon belül történik, akkor az eljárási költség a mindenkori 8 napon belüli módosítás díjának a kétszerese.

Szó esett a játékszabályban történt változásokról, így a kezezés megítéléséről. Saját érintés után, vagy ellenfélről érkezett a labda, abban az esetben, ha nem irányította a labda útját nem történt szabálytalanság! Ezen felül lényeges a játékvezetők iránti tisztelet, ráadásul szigorítottak a reklamálások elbírálásán is.

Szigorúbb lett a fegyelmi szabályzat is, semmi esetre sem tolerálja a mérkőzés rendjének megzavarását, a sportszervezet szurkolóinak rasszista, gyűlöletkeltő cselekményeit.

A játéktérre, vagy a játékteret a nézőtértől elválasztó határvonalon belülre tilos az illetéktelen bejutás, valamint a játéktérre, vagy a pályakorláton belülre bármilyen tárgy bedobása. A törvényben tiltott pirotechnika használata, a mérkőzésen résztvevő néző, játékos, szakmai stábtag, hivatalos személy veszélyeztetése, fenyegetése, akadályozása, vagy bántalmazása, a mérkőzésre érkezésekor, a mérkőzés során, vagy mérkőzésről távozásakor, a sportlétesítmény területén, valamint a sportlétesítménynek a mérkőzés megrendezéséhez igénybe vett közvetlen környezetében. A sportszervezet szurkolója, vagy szurkolói a mérkőzés előtt, alatt vagy után nem tanúsíthatnak rasszista magatartást. Ugyanez vonatkozik a politikai, vagy vallási érzékenységet sértő, az obszcén, illetve a gyerek közönséget megbotránkoztató kifejezésekre, rigmusokra, és üzenetek kiabálására. Természetesen a nem engedélyezett tartalmú molinók, feliratok kihelyezése is szankciókkal jár, ahogy a mérkőzés idő előtti lefújását előidéző rendzavarás is. Itt az egységes alap büntetés formája a pénzbüntetés, amely 10.000.- Ft előfordulásonként, de ez az összeg a többszörösére is emelkedhet a vétség súlyát figyelembe véve.