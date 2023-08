Edzők, fiatal atléták, sportbírók lepték el szerda délután a városháza dísztermét, ahol Székesfehérvár vezetése fogadta az atlétikai világbajnokságon részt vevő fehérváriakat. Mint kiderült, jó eséllyel a királyok városa adta a legtöbb embert az atlétikai világeseménynek, már ami a segítőket, bírókat és az önkénteseket illeti. A szerdai ünnepségen természetesen ott volt az ARAK jó néhány edzője is, és a klub világbajnoki résztvevője, Szabó Dániel is. A beszédek előtt a résztvevők megnézték a 4x100-as férfi váltó számát, majd Cser-Palkovics András köszöntötte az atlétika szerelmeseit. Székesfehérvár polgármestere később arra kérte a jelenlévőket, hogy tartsanak élménybeszámolót, a kezdeti megilletődöttség után jöttek is a jobbnál jobb, érdekesebbnél érdekesebb történetek, egy biztos, nem csak nézőként volt valódi élmény a budapesti atlétikai világbajnokság.

Bár Takács Boglárka és Mohai Regina is Fehérváron nevelkedett, az ARAK színeit Szabó Dániel képviselte vb-n, méghozzá a 4x100 férfi váltóban indulva. A 26 éves sprinter az elmúlt években nehéz időszakon ment keresztül, hiszen sérüléssel küzdött, de az idei szabadtéri szezonban visszatért a magyar élmezőnybe, aminek a jutalma a budapesti világbajnoki részvétel lett.

– 2020-ban kezdődött el a nehéz időszakom, egy kiszakadt gerincsérvet diagnosztizáltak nálam, amelyet a következő évben egy másik követett, egészen 2022 decemberéig problémákkal küzdöttem. Azóta talán ez volt az első szezonom hogy azt érzem, a testem, a szervezetem bírja a terhelést. Nyilván az elején még óvatosabban kellett csinálnom a dolgokat, de vissza tudtam térni az alapokhoz és mindent úgy csinálni, mint előtte, odafigyelve arra, hogy ne újuljon ki a sérülésem. Őszintén szólva, a vb nekem bónusz volt – nyilatkozta lapunknak Szabó Dániel. – Elkezdtem közben edzősködni az U12-es korosztálynál az ARAK-nál. Ez mellett továbbra is sportolhatok és ez nekem nagyon sokat jelent, és az, hogy a fedett pályás szezon után beválogattak a vb keretbe a 4x100-as váltó tagjaként, az tényleg hab a tortán a visszatérésemmel kapcsolatban. Nem csak úgy tértem vissza, hogy ott vagyok a pályán és futok, hanem egy világbajnokságra készülhettem. Nagy motivációt adott.

A nehézségek után sem adta fel, és ennek meg is lett a gyümölcse. Egy világesemény előtt, főleg ha az hazai rendezésű, minden sportoló a kerethirdetést várja, hogy eldőljön, meg tudja-e mérettetni magát hazai környezetben. Szabó indulása bő egy héttel a világbajnokság előtt dőlt el biztosra.

– A világbajnoki csapatba öten voltunk, akik pályázták a négy helyre. Sokáig tartott, míg kiderült, kik alkotják majd a világbajnokság alatt a váltót. Talán egy héttel előtte tudtuk meg, hogy kik is lesznek ott a rajtkőn. Az edzőmmel tudtuk meg előbb, ő is fent voltam velem azon a keretedzésen, természetesen a családomnak mondtam el először, örömmel fogadták, ők biztosak voltak ebben, én minden eshetőségre készültem. Beletettem a munkát, az energiát és a kitartást, alázatosan dolgoztam, igyekeztem a legjobbamat nyújtani a pályán, bíztam benne, hogy beválogatnak.

– Utolsó váltóedzések egyikén derült ki, hogy a csapatban lesz, ez már egy olyan tréning volt, ahol élesben gyakorolt a csapat az új stadionban. Sajnos az elmúlt évek nem voltak könnyűek, az idei sem volt azért teljesen sérülésmentes, pont a váltóval szedett össze egy kisebb sérülést a versenyen. Ez miatt a magyar bajnokságot is kénytelenek voltunk kihagyni, így csak bíztunk abban, hogy a váltóedző is látja, jó állapotban van már és készen áll feladatra – tette hozzá klubedzője, Varga Tamás.

Az Illovszky Dominik, Boros Bence, Szabó Dániel és Pap Márk alkotta magyar négyes a váltó idei legjobbját futotta meg Budapesten, 39.55-ös idővel a hatodik helyen végzett a futamában, sajnos a továbbjutás nem lett meg. A teljesítménnyel és az idővel ugyanakkor elégedettek voltak, főleg annak tudatában, hogy a 4x100-as váltó ebben az összetételben most futott először versenyen.

– Magával a csapat teljesítményével teljesen elégedett vagyok, minden futás után lehet mondani, hogy voltak benne hibák. Ebben ennyi volt, elfogadható az eredmény, elégedett vagyok. A világelittől még kicsit távol vagyunk, de ez azt jelenti, hogy van még hova fejlődni és van még hova előre haladni, nem értük el a maximumunkat még. Ez a négyes most futott először, idei csúcsot is futottunk ezzel, negyven másodperc alatt nagyon régen futott magyar váltó.

A nyilatkozatok alapján minden atlétának különleges élményt nyújtott a szinte minden nap telt házas atlétikai stadion, a magyar sportolókra nézve pedig még nagyobb pillanatokat élhettek meg. Egy világbajnokságon, hazai pályán szerepelni több tízezer ember előtt nem mindenkinek adatik meg.

– Nagyon szeretném átadni és leírni azt az érzést, ami akkor volt, mikor pályára léptünk a teltházas stadion előtt, de nem lehet. Egy olyan szeretet áradat és pozitív energia sugárzott felénk, ami feltöltött minket. Egyben adrenalinlöketet is kaptunk a szurkolóktól, ezt a helyén kellett kezelnünk, mert nem szabadott túlpörögni ettől. Amikor kimondták, hogy Magyarország, szinte felrobbant a stadion, tapsolt és üvöltött mindenki, a rekortán szinte remegett alattunk. Tudtuk azt, hogy élvezni jöttünk a futást, de közben feladatunk is van, hogy nagyon gyorsan futva körbevigyük a váltóbotot.

A világbajnokság után még nem jött el a pihenés ideje, hiszen a hétvégén Kecskeméten a váltóban az országos bajnokságot, míg a következő héten a csapatbajnokság fináléját rendezik majd meg.