Az előkészületek és lelkes munka eredményeképpen egy olyan napot hozott létre Foci Kid csapata, amely tele lesz élettel, izgalmakkal és élményekkel. Augusztus 26-án a focipályán a szervezők szerint, nem csak egy egyszerű emléktorna, hanem egy valódi élmény vár mindenkire. A szórakoztató és aktív programok során lesz majd babamasszázs, focimérkőzések, ahol a vendégcsapatok mérik össze erejüket és tehetségüket. Villám Mekvin is eljön Lencsés Lászlóval, jelen lesz a Tótágas Tornárium is sokszínű attrakcióval.

A testi-lelki egészség jegyében mindenki részt vehet ingyenes egészségügyi szűréseken is a nap folyamán. Mindezeken felül megismerkedhetnek a Honvéd Szondi Sportegyesülettel és a Sowunmi Thomas labdarúgóval is. A futball legendás alakjának fia, Ifj. Buzánszky Jenő is a rendezvény vendége lesz, hogy még emlékezetesebbé tegye a napot.

A nyári szünetet záró programmal mindenki együtt ünnepelheti a sportot, megemlékezve Budai Ferencről.