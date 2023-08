A megszokott helyszínen, Münchenben ejtették meg a sorsolást, a selejtezők időpontja és helyszínei mellett fény derült a főtáblás csoportok kiosztására is. Azt már korábban kiderült, hogy a magyar együttesek közül az Egis Körmend a selejtezőben kezdi meg a küzdelmeket, a vasiak úgy döntöttek, selejtezőt rendeznek, a piros-feketék az izraeli Bnei Herzliyát és a ciprusi Anorthosis Famagustát kapták ellenfélül az F-csoportban, október elején. A hármas legjobbja lép tovább, az ügy pikantériája, hogy siker esetén abba a kvartettbe kerülnek, ahol a fehérváriak is szerepelnek a főtáblán. Tehát ha a nyugati határszéliek továbblépnek, nem csak a hazai bajnokságban, a nemzetközi porondon is megküzdhetnek a koronázóvárosi kék-fehérekkel.

A körmendi selejtezőcsoportban körmérkőzéses formában dőlnek el a küzdelmek, október 5-én. A pontos menetrend még egyeztetés alatt áll, de az már biztosnak tűnik, hogy a fehérváriak október 18-án a Sporting ellen idegenben, Lisszabonban kezdik a sorozatot.

-Rengeteg erős csapat indul idén is az európai kupaporondon. A már ismert csoportellenfeleink, a Sporting és a Botevgrad rendszeres résztvevői a nemzetközi mezőnynek, tehát rutinosnak mondhatóak. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a legjobb eredményt érjük el a sorozaton – közölte Simon Balázs, a fehérváriak ügyvezetője.

A csoportokból az oda-vissza mérkőzések után a tíz győztes, valamint a négyesek legjobb hat másodikja kerül a nyolcaddöntőbe, ahol a 16 csapatot négy, ismét négyes csoportba osztják be.

Az Alba számára nem ismeretlen a Botevgrad, lévén 2018 telén, december 12-án már találkoztak a bolgárokkal, idegenben 88-82-es vereséget szenvedtek Dzunic Branislav tanítványai. A szakvezetőtől néhány nappal később megváltak, ugyanis a bajnokságban hazai pályán vereséget szenvedtek a Paks gárdájától, ezzel a 11. helyre csúsztak az NB I-es tabellán. A szerb mestert a spanyol Jesus Ramirez váltotta, a BC Balkan elleni visszavágót január 22-én egy ponttal, 65-64-re nyertek a fehérváriak. Abban a szezonban gyakran tartottak bolgár napot, ugyanis egy körrel korábban is összeakadtak ilyen együttessel, a Rilski Sportist nevű brigáddal meccseltek, idegenben 104-83-ra, otthon 84-80-ra nyertek a Fejér vármegyeiek. Az aktuális rivális, a BC Balkan otthona Botevgrád, amely majd 60 kilométerre fekszik Szófiától, meccseit a 4500 férőhelyes, lassan tíz esztendeje épült Arena Botevgradban vívja.

A Sportinggal az Alba még nem találkozott, ellenben a városi rivális, Benfica ellen vannak emlékei a fehérváriaknak. Hét esztendeje, 2016. október 16-án a luzitánok rendkívül izgalmas meccsen, utolsó másodperces triplával nyertek 77-74-re a csoportkörben Dzunic Branislav tanítványai ellen, a visszavágó sima volt, november 9-én, 90-71-re győzött a házigazda az Alba Regia Sportcsarnokban.