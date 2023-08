Lajoskomárom – Csór Truck-Trailer 4–2 (3–1)

Lajoskomárom, 200 néző.

Vezette: Kerkuska Miklós.

Lajoskomárom: Berta – Juhász M., Kovács K., Czéhmeiszter, Csörgei - Vadászi (Németh Á.), Gergye, Willerding Zs. (Juhász J.), Kövecses - Kővári B. (Erdei B.), Szontagh. Vezetőedző: Dopuda Igor

Csór Truck-Trailer: Molnár B. – Orosz, Dreska (Pécsi), Makai, Kásler Barnabás (Bognár M.), Szemenyei (Flavio), Báles Zs., Bogdány (Báles I.), Harangozó - Klein (Báles A.), Victor. Vezetőedző: Csongrádi Ferenc

Gól: Willerding Zs. (8., 41.), Kovács K. (24.), Gergye (77.), ill. Victor (32.), Bogdány (61.)

Kiállítva: Harangozó (91.).

Jók: Juhász M., Kovács K., Willerding Zs., Gergye, ill. Bogdány, Victor

A Falunapi Pincefesztivál programba illeszkedően szombaton délutáni rekkenő hőségben került sor a találkozóra. Jól kezdek a hazaiak, a 8. percben Erdei Barnabás labdaszerzése után remek ütemben indította Willerding Zsoltot, aki a kimozduló Molnár Bence mellett lőtt a hálóba, 1-0. A 24. percben Vadászi Bence tört be lendületesen a kapu előterébe, ahol buktatták. A jogosan megítélt büntetőt Kovács Krisztián értékesítette, 2-0. A 32. percben gyors bal oldali Klein Márk, Victor Michel akció végén (a két tavasszal még a Lajosban játszó labdarúgó összjátéka után) szépített a Csór, 2-1. A 41 percben ismét Willerding Zsolt került helyzetbe és 8 méterről vette be a vendégek kapuját, 3-1. A 61. percben Bogdány Márk 20 méteres, remekül eltalált szabadrúgásából újra szoros lett az összecsapás, 3-2. A 77. percben Gergye Krisztián fordult le a védőkről és 14 méterről kilőtte a hosszú sarkot, 4-2. A 84. percben Juhász Márton lövése a felső lécről lepattant, majd Szontagh Levente közeli ismétlését bravúrral hárította Molnár B. A 91. percben Harangozó Márton második sárga lapját is begyűjtötte, így a társakat megelőzve korábban mehetett zuhanyozni.

Tudósított: Mosberger Mátyás



Tóvill-Kápolnásnyék – Bodajk SE 2–0 (0–0)

Kápolnásnyék, 100 néző

Vezette: Kupi Zoltán.

Tóvill-Kápolnásnyék: Palásthy – Kharboutli Noor, Gáspár, Csörge, Varga József - Lipóth (Végvári B.), Pigler, Varga D. (Molnár G.), Zsigmond L. (Domak) - Kiss Á. (Rózsa), Czottner Á. Vezetőedző: Höltzl Richárd

Bodajk: Nagy M. – Kocsis D., Imrefi, Rozembaum R., Kurcz (Molnár R.) – Katóka R. (Kaufmann), Kis (Gulyás), Kovács T., Farkas Cs. - Arany (Farkas K.), Magosi. Vezetőedző: Bregócs Gergő

Gól: Varga J. (65.), Csörge (66.)

Jók: Pigler, Zsigmond L., Varga D., ill. Kocsis D., Farkas Cs.

Jól előkészített pálya fogadta a csapatokat, amelyek a nagy meleg ellenére erősen kezdtek, de az első félidőben kevés helyzet alakult ki. Az első komolyabb lehetőség a 34. percben a Tóvill Kápolnásnyék előtt adódott, ám Csörge Ciprián centiméterekkel lőtt fölé. A második félidő ugyanúgy kezdődött, ahogy az első befejeződött, inkább mezőnyben gyűrték egymást a csapatok. A 66. percben Varga József szerzett labdát saját térfelén, Zsigmond Leventét indította, akinek a centerezésére a labdaszerző érkezett, és passzolt a bodajki kapuba, 1-0. Alig telt el egy perc, és jött az újabb nyéki gól, ezúttal is Zsigmond L. volt előkészítő, Csörge pedig a befejező, 2-0. Az első bodajki kapura lövést a 91. percben jegyeztük fel, igaz abból egymás után mindjárt hármat is… Kétszer Palásthy Dávid volt jó helyen, a második kipattanóra Molnár Richárd a keresztlécet találta telibe. A több helyzetet kidolgozó Kápolnásnyék megérdemelten tartotta otthon a három pontot.

Tudósított: Sziládi István

Mány-Bicske II. – Ikarus-Maroshegy 1–0 (1–0)

Mány, 120 néző

Vezette: Szűcs László.

Mány-Bicske II.: Bessenyei – Vicz (Tóth I.), Bukovecz, Nyúl (Jónás), Vass - Nagy Á. (Nagy M.), Junior Joaz, Csata, Tóth T. - Punk, Kovács B. (Lakatos). Vezetőedző: Mikhail Stiven

Ikarus-Maroshegy: Czuppon – Békefi, Kecskés, Menyhárt (Fülöp), Ferencz (Kiss D.) - Szamarasz, Fi, Schmuck (Barta), Csuti - Falusy, Kövesdi. Vezetőedző: Szarka Martin

Gól: Nagy Á. (26.)

Jók: Bukovecz (a mezőny legjobbja), Csata, Junior Joaz, Nyúl, ill. Kecskés, Békefi, Szamarasz.

Közel negyven fokos hőségben futottak ki a gyepre a csapatok. A hőség ellenére, a nagyrészt fiatalokra épülő két csapat, komoly erőket mozgósított a vezető gól megszerzéséért. Nagy mezőnyharc dúlt a pályán, de a kapuk elvétve kerültek veszélybe, elsősorban a pontrúgások jelentettek veszélyt. A 26. percben egy levágódó labdára csapott rá Nagy Ákos, és a lövése átperdülve a kapus felett a hálóba vágódott, 1-0. A 34. percben Junior Joaz beíveléséről maradt le centikkel Nyúl Levente. A 37. percben Falusy Bálint lövését védte Bessenyei Barnabás a másik oldalon. A szünet után folytatódott a lanyha iramú, de fiatalosan küzdelmes játék. A találkozó utolsó harmadában, a Maroshegy próbálta legalább az egyik pontot megmenteni, de igazán nagy helyzetet csak az utolsó pillanatban jegyezhettünk fel, ekkor viszont a kitörő csatár elől Bukovecz Ferenc tisztázott.

A trópusi meleg ellenére dicséret illeti mindkét csapatot, és a jól közreműködő játékvezetőket. Kevés helyzet volt, viszont a két csapatban összesen 14 (!) 19 éven aluli fiatal lépett pályára, ami mindenképpen örömteli.

Tudósított: Varga Mihály

Tordas – Móri SE 2–1 (0–1)

Tordas, 100 néző

Vezette: Kovács Bence.

Tordas: Cseresnyés – Somogyi B. (Dely D.), Danis, Tolnai P., Balogh B. (Deli Zs.) - Horváth B. (Somogyi D.), Csizmarik (Somogyi T.), Szilágyi, Hernádi (Kovács A.) - Cservenka, Ilyés. Vezetőedző: Horváth Sándor

Mór: Janky – Végvári Á., Loi, Gosztonyi, Bezerédi - Hajdu, Tar, Varga B., Sötét - Tetzl, Radács (Paulik). Vezetőedző: Németh Bálint

Gól: Horváth B. (65., 78.), ill. Varga B. (36.)

Jók: Cseresnyés, Horváth B., ill. Varga B.

A csapatokat kitűnően előkészített pálya és remek időjárás fogadta. A házigazdák kezdtek nagyobb erő bedobással, amelyekből helyzeteket tudtak kialakítani. Majd következett egy negyedórás rövidzárlat, inkább a középmezőnyben folyt a játék, és a 36. percben egy indítás után a középre fejelt labdát Bezerédi Ádám támadta, akit Hernádi Ádám buktatott, és Kovács Bence játékvezető büntetőt ítélt, amelyet Varga Balázs értékesített, 0-1. A második játékrész elején ismét 11-eshez jutott a Móri SE, Szilágyi Roland szabálytalankodott. Más kérdés, hogy még a vendég játékosok szerint is a 16-oson kívül történt az eset. Ismét Varga B. állt a labda mögé, de most nem tudott kifogni Cseresnyés Alexen. A kihagyott büntető nagy lökést adott a Tordasnak. Nem sokkal ezután a hazai csapat 20 méterre a kaputól szabadrúgáshoz jutottak, amelyet Horváth Benett gólra váltott, 1-1. Ezek után folyamatosan helyzeteket alakított ki a Tordas, és a 78. percben egy bedobást követően Kovács András csúsztatását a hosszú oldalon érkező Horváth Benett értékesíteni tudta, 2-1. Nagyon jó iramú mérkőzésen megérdemelten tartotta otthon a 3 pontot a tordasi gárda.

Tudósított: Farkas Zsolt



MÁV Előre FC Főnix – Enying 6–0 (2–0)

Székesfehérvár, 100 néző

Vezette: Jónás Péter.

MÁV Előre FC Főnix: Nideczki –Tóth K. (Andróczi), Kónya, Csiba, Réti (Adorján) – Rubos Barnabás, Bolla Barnabás, Tóth B. (Kertész), Király B. (Takács G.), Jófejű (Pápai) - Balogh L. Vezetőedző: Pavlik József

Enying: Farkas Z. (Elek) – Dudar K. (Horváth Cs.), Mohai (Doma), Gyárfás-Tóth, Nyikos - Kassai D. (Kollár), Csepregi, Halász, Schütz - Keszler, Kassai J. (Lakatos). Vezetőedző: Molnár Ferenc

Gól: Pápai (59., 87.), Bolla Barnabás (76., 81.), Tóth B. (12.), Balogh L. (23.)

Jók: Balogh L., Bolla Barnabás, Réti, Király B, ill. senki

A 12. percben Balogh László passzolt Csiba Zoltánhoz, ő jól készítette le a labdát Tóth Barnának, aki 25 méterről nagy gólt lőtt, 1-0. A 25. percben Réti Patrik szerzett labdát az ellenfél térfelén egyből Balogh Lászlóhoz passzolt, aki higgadtan a bal alsó sarokba lőtt, 2-0. Az 59. percben ismét Balogh L. volt az előkészítő, Pápai Kristóf érkezett és magabiztosan a hálóba lőtt, 3-0. A 76. percben Balogh L. a 16-oson belülre lőtt, de a löket kapufáról még kipattant, ám Bolla Barnabás 2 méterről a hálóba pofozta a labdát, 4-0. a 81. percben egy szöglet után a vendégek röviden szabadítottak fel a kipattanó újra Bolla elé került, és 12 méterről a bal felső sarokba vágta, 5-0. A mérkőzés lezárásaként a 82. percben Pápai Kristóf 18 méterről jól eltalált lövése vágódott a jobb alsó sarokba, 6-0. A hazai csapat megérdemelten tartotta otthon a három pontot.

Tudósított: Pavlik József

Ercsi Kinizsi – KK Grain Kft.-Mezőfalva 1–1 (0–1)

Ercsi, 100 néző

Vezette: Cseh Roland.

Ercsi Kinizsi: Andrejev – Farkas K. (Somodi), Mónus, Schnierer, Hodula M. - György, Hujber, Lak, Petrás - Orza (Rebők), Buzás. Vezetőedző: Lieber Károly

KK Grain Kft.-Mezőfalva: Kovács Á. – Villám, Rakonczai, Rózsahegyi, Török - Tonka (Kovács B.), Balogh I. (Gertner), Németh L. (Csontos), Németh B. (Kis) - Kovács K. (Márki), Morár. Vezetőedző: Villám Balázs

Gól: Lak (65.), ill. Németh B. (41.)

Kiállítva: Rózsahegyi (64.).

Jók: Andrejev, Schnierer, ill. Kovács Á., Villám

Alacsony színvonalú mérkőzésen, „talált” egy pontot a hazai csapat. A ritka mezőfalvai helyzetek egyikét a 41. percben Németh Balázs használta ki, 0-1. Elképzelés nélkül ment előre a Kinizsi, és a 65.percben egyenlített, Lak Imre étékesített egy 11-est, 1-1. Az esetnél Rózsahegyi Gábort kiállította a játékvezető. Megcsillant a remény, ám ebben az Ercsiben ezen a mérkőzésen nem volt több, a Mezőfalva szervezetten és jobban játszott ellenfelénél.

Tudósított: Flórián Gábor

Martonvásár–Sárosd 0–2 (0–2)

Martonvásár, 100 néző

Vezette: Béd Ákos.

Martonvásár: Farkas Cs. – Pully Z., Pully R., Füzér (Gábor D.), Kádár (Molnár G.) - Jordáki (Nagy R.), Gerebenics, Rácz A. (Keresztesi), Gábor Á. - Fügedi, Rácz K. (Kóka). Vezetőedző: Nagy Tibor

Sárosd: Bolla J. – Paget, Bánszki, Hushegyi, Klémán M. (Meszlényi) - Lakakisz (Buza), Majláth, Vámosi (Szabó N.), Varga Zs. (Pribék) - Kosztolányi, Szekeres (Kökény). Megbízott edző: Lendvai Tamás

Gól: Klémán M. (22.), Varga Zs. (26.)

Jók: Jordáki M., ill. Hushegyi, Klémán M., Majláth

A nagy meleg miatt minden kilátogató az árnyékos oldalát választották a pályának, két kivétellel. A Sárosd eltiltott edzője Rauf Dávid a büfé napos teraszát választotta, illetve Hevesi Tamás a Martonvásár sportigazgatója a még naposabb tetőteraszt részesítette előnybe. Nagyszerűen előkészített pálya várta a csapatokat, de a nap ma a Sárosdnak ragyogott szebben. Az első félidőben végig kézben tartották a mérkőzést, mely a 22. percben góllá érett. A martonvásári védők bizonytalanságát Klémán Máté használta ki, és 17 méterről a bal felső sarokba lőtt, 0-1. Továbbtartott a vendégcsapat enyhe mezőnyfölénye, ami újabb gólt eredményezett. A hazai védők ismét nem tudtak időben felszabadítani, és a 26. percben Varga Zsombor lőtt 14 méterről Farkas Csaba kapujába, 0-2. A félidőben kettőt cserélt a hazai csapat, ezáltal kicsit stabilabb lett, de továbbra sem jelentett komoly veszélyt a sárosdi kapura. Itt már látszott, hogy a nagy meleg rányomta a bélyegét a mérkőzésre, szinte helyzet nélkül telt el a második játékrész.

Tudósított: Kozma László

A góllövőlista állása:

1. Varga Balázs (Móri SE) 5 gól

2. Horváth Benett (Tordas), Pápai Kristóf (MÁV Előre FC Főnix) 3-3 gól

3. Bolla Barnabás (MÁV Előre FC Főnix), Gergye Krisztián Kovács Krisztián, Willerding Zsolt (mindhárom Lajoskomárom), Lak Imre (Ercsi Kinizsi) 2-2 gól.