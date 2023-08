Mindkét csapat győzelemmel kezdte meg az új idényt, a Puskás Akadémia Miskolcon nyert 1-0-ra, míg a fővárosiak a Fehérvár FC-t verték meg 2-1-re. Ez utóbbi siker vezéráldozattal járt, hiszen Csoboth Kevint kiállította a játékvezető, így a lila-fehérek egyik legnagyobb erőssége nem volt bevethető péntek este.

Hornyák Zsolt együttesében a DTVK otthonában bemutatkozott a svájci bekk, Maceiras, aki ezúttal már a kezdőben kapott helyet.

– Mindenesetre az biztos, hogy jó érzéssel fogok visszagondolni a debütálásomra, hiszen nyertünk, nem beszélve arról, hogy a jó kezdés mindig nagyon fontos. Nem volt könnyű meccs, hiszen elég hamar gólt szereztünk, ám többször nem sikerült betalálnunk, így az volt az elsődleges feladat, hogy megőrizzük az előnyünket. Nem volt túl sok labdaérintésem, de nem is ez a lényeg, sokkal inkább az, hogy a célunkat teljesítettük, és mi hagytuk el győztesen a pályát – emlékezett vissza a klub honlapján a debütálásra a hátvéd, majd kitért az Újpest elleni mérkőzésre. – Nyerni szeretnénk, és erre meg is van minden esélyünk, hiszen jó csapat vagyunk. Ugyanakkor ellenfelünk is jó formában van, emberhátrányban sikerült nyerniük a Fehérvár ellen, úgyhogy feltehetően az önbizalmukkal sem lesz probléma. Emlékszem, két évvel ezelőtt kupagyőztesként a Konferencialigában a Basel ellen játszottak, azaz élcsapatnak számítanak Magyarországon. Nem lesz tehát könnyű összecsapás, de remélem, jó meccset játszunk velük, és sikerül megörvendeztetnünk a szurkolóinkat és a családjainkat, folytatva a jó sorozatot.

A találkozó előtt a magyar rendezésű atlétikai világbajnokság kabalafigurája, Yuuhúú végezte el. Inkább mezőnyjáték folyt az első percekben, a Puskás előtt, pontosabban Corbu előtt adódhatott volna nagyobb lehetőség, de lövését blokkolták a védők. Enyhe fölényben játszott a PAFC, a 14. percben Colley akciózott a jobb oldalon, éles szögből tüzelt, de Nikolics védett. Pár perccel később azonban kettejük csatájából már a felcsúti csatár jött ki jobban. A gambiai játékos jó kiugratást kapott a bal szélen, faképnél hagyta védőjét és ziccerben a kapuba gurított, 1-0. A 27. percben Stronati ollózott, Nikolics védet, a szöglet után ismét a hazai játékos került helyzetbe, de nem sikerült megszerezni a második gólt. A 30. percben az Újpest szinte a semmiből harcolt ki egy tizenegyest, a tizenhatoson belül Szolnoki akart felszabadítani, de a labda helyett Ganeát találta el. A büntetőt Ljujics magabiztosan értékesítette, 1-1. Nem esett össze a hazai gárda, sőt öt perc alatt kétszer is betalált Hornyák Zsolt együttese. Először egy beadás utáni csúsztatás találta meg Colleyt az ötös sarkánál, a támadó pedig ezúttal sem hibázott, 2-1. Később Levi csapott le egy labdára nagyjából 17 méterre a kaputól, befelé tolta és gyönyörűen a jobb felsőbe tekert, 3-1.

A szünetben kettőt is cserélt az Újpest, és a változtatások alig egy perc alatt meg is hozták a szépítést. Villámgyors akciót követően a félidőben beállt Mörcschel középre adását Ljujics

lőtte be, 3-2. Jóval kiegyenlítettebb lett a játék képe, az Újpest felgyorsult, és ez pedig meghozta az egyenlítést a vendégek számára. Szép fővárosi akciót követően a tizenhatoson belül Ljujics vette át kiválóan a labdát, és közelről értékesítette a ziccert, a lila-fehérek légiósa harmadik gólját szerezte péntek este, 3-3. Jó iramú találkozó volt, az irányítást átvette a fővárosi alakulat, de ez inkább csak a mezőnyben mutatkozott meg, a kapuk kevésbé forogtak veszélybe. A hosszabbításban mindkét csapat előtt adódott helyzet, sőt Colley be is talált, de les miatt érvénytelenítették a találatot, maradt a döntetlen.





Puskás Akadémia – Újpest 3-3 (3-1)

Pancho Aréna, 3500 néző. V.: Pintér Cs. (Kóbor, Berényi)

PAFC: Markek – Szolnoki, Maceiras, Stronati, Ottewil – Batik, Corbu – Levi (Ominger 90.), Slgaveer, Plsek (Komáromi 77.) – Colley. Vezetőedző: Hornyák Zsolt

Újpest: Nikolics – Pauljevics, Andzulasz, Hall, Tamás – Onoco, Mack (Sasere 45.) – Kiss (Mörschel 45.), Ljujics (Kastrati 88.), Ganea (Simon 71.) – Ambrose (Jevtoszki 88.). Vezetőedző: Nebojsa Vignjevics.

Sárga lap: Szolnoki (74.), Clley (76.), Ottewill (78.) ill. Tamás (54.)

Gól: Colley (20., 36.), Levi (40.) ill. Ljujics (32., 46., 62.)