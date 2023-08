Mindkét együttes jó formában várta a találkozót, hiszen a Puskás Akadémia még veretlen ebben a bajnokságban, a miskolci sikert követően 3-3-as döntetlen játszott Hornyák Zsolt együttese az Újpesttel. A Fradi úgy néz ki, kiheverte a Bajnokok Ligája búcsút, hiszen az azóta Máté Csaba irányításával készülő gárda 5-3-re nyert Fehérváron, valamint az Európa-konferencialigában is menetel a csoportkör felé, csütörtökön máltai ellenfelét 6-1-re verte idegenben.

Mindkét szakmai stáb kedves kedveskedett „apróságokkal” a másik felé, hiszen a Ferencváros három védővel kezdett, míg a PAFC-nál is történtek változások, Szolnoki a jobb hátvéd posztján szerepelt például. Az első percek inkább a mezőnyjátékról szóltak, a labda többet volt a hazai csapatnál, Lisztes egy szögletet nagyon fölé fejelt, a másik kapunál a két forduló után két gólnál járó Colley tüzelt (volna) távolról, lövését blokkolták. A 12. percben megszerezték a vezetést a felcsútiak, egy bal oldali szabadrúgásra középen Golla érkezett jól, és lábbal közelről nem hibázott, 0-1. A nyomás a vezető gól megszerzése után sem csökkent a PAFC térfelén, sőt még talán nőtt is, de Owusu lövése szerencsére méterekkel mellé szállt, a vendégek védői pedig jól állították lesre a fővárosi támadókat. A 19. percben szabadrúgást végezhetett el az FTC a tizenhatos vonala környékéről, a Fejér vármegyei szurkolóknak bevillanhatott a múlt heti, fehérvári mérkőzése a zöld-fehéreknek, amikor Ramírez könyörtelen bevarrta hasonló szögből Kovács kapujába. Ezúttal azonban Owuso lőtte el, aki csapattársát találta el, így veszélytelenné vált a szituáció. A 25. percben emelkedhetett fel először Markek pulzusa, jobb oldali beadást követően Lisztes vette át a labdát a tizenhatoson belül, tolt rajta egyet, majd kapura tette, a lapos kísérlet nem sokkal kerülte el a bal alsó sarkot. A hazai lehetőségekre góllal válaszolt a Puskás Akadémia, a 29. percben jobb oldalon meglógott a PAFC, majd Plsek 14 méterről szépen a kapuba nyeste a labdát, 0-2. Pár perccel később Markeknek védenie kellett, Baráth lőtt távolról, a lövésbe még Katona is belepiszkált útközben, de a Puskás kapusáról ki sem jött a labda. A játékrész végén kijött a szorításból a PAFC, Plsek tornáztatta meg Dibuszt 17 méterről.

A hazaiak mestere, Máté Csaba valószínűleg nem így képzelte el az első félidő játékát, szünetben négyet cserélt. Nagy nyomással kezdett a Ferencváros, a Puskás nem sokat birtokolta a labdát, Lisztes löketét Golla blokkolta. Néhány perc után kicsit levegőhöz jutott a PAFC, Mmaee és Colley sokáig párharcában pedig ezúttal a felcsúti csatárnak ítélt igazat Karakó. A zöld-fehérek stábja továbbra sem lehetett elégedett, a 66. percre mind az öt cserelehetőségét kihasználta Máté Csaba, közben pedig Hornyák Zsolt is igyekezett frissíteni a társaságon két változtatással, a pályát a mezőnyben talán kissé felőrlődő Slagveer és Levi hagyta el, helyüket Komáromi és Maceiras vette át. A felcsútiak okosan játszottak az idővel, próbálták tartani a labdát, illetve gyors kontrákkal megszerezni a harmadik, vélhetően mindent eldöntő gólt. A 68. percben Varga esett el a tizenhatoson belül, de videóbíró nem ítélt büntetőt, majd tíz perccel később egy biztató Fejér megyei kontra végén Plsek lőtt a bal alsó sarok mellé. A frissen beállt Favorov is veszélyeztetett, Dibusz védett, ezekben a percekben inkább volt benn a 0-3, mint az 1-2. A 84. percben Markek bravúrjára volt szükség az eredmény tartásához, Zachariassen veszélyeztetett tíz méterről. A 90. percben meccslabdája volt a Puskás Akadémiának, labdaszerzés után Plsek lódulhatott meg, de szólója végén fölé lőtt. A szépítés ugyan összejött az FTC-nek Lisztes révén, Hornyák Zsolt együttese begyűjtötte a három pontot a fővárosban, így a felcsútiak nem csak megszakították Máté Csaba veretlenségét vezetőedzőként, az OTP Bank Liga élére is álltak.

Ferencváros – Puskás Akadémia 0-2 (0-2)

Groupama Aréna, 8000 néző. V.: Karakó Ferenc (Szalai, Belicza)

FTC: Dibusz – Cissé, Mmaee, Knoester (Zachariassen 46.) – Wingo (Makreckis 66.), Baráth (Abu Fani 46.), Ben Romdan, Katona B. (Varga 46.), Ramírez – Lisztes, Owusu (Traoré 46.). Vezetőedző: Máté Csaba.

PAFC: Markek – Szolnoki, Stronati, Golla, Ottewil – Plsek (Gruber 93.), Corbu, Batik – Slagveer (Komáromi 63.), Colley (Favorov (79.), Levi (Maceiras 63.). Vezetőedző: Hornyák Zsolt.

Sárga lap: Ben Romdan (56.), Cissé (64.) ill. Gola (18.), Slagveer (34.), Szolnoki (54.), Colley (65.), Ottewil (75.), Markek (84.)

Gól: –, ill. Golla (12.), Plsek (29.)