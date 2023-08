Legutóbb májusban, ódon díszletek között, a várpalotai Thury-várban rendezett gálát a fehérvári istálló, előzőleg kora tavasszal, a koronázóvárosban, az MKOSZ-teremben zuhogtak a pofonok. Tavaly novemberben merészet léptek, öltönyös úriemberek és koktélruhás hölgyek figyelték a ringben zajló eseményeket a fehérvári belvárosban, az azóta új néven futó Hotel Magyar Király kupolatermében. Két és fél hét múlva, a fővárosban, az ötcsillagos Corinthia Hotel dísztermében bizonyíthatnak az ökölvívók. Az esemény különös jelentőségét adja, hogy egy rendkívül ritka betegségben, SMA-ban - gerincvelő-eredetű izomsorvadás – szenvedő kisfiú, Galó Tamás gyógykezelésére gyűjtenek. A nemes ügy nem csak az ökölvívó-, hanem a hazai futballtársadalmat is megmozgatta, a Fradi, az Újpest és a Fehérvár szurkolói csoportjai mezeket ajánlottak fel licitre.

– Immár hetedszer rendezzük a Vass Nemzetközi Ökölvívó Gálát, ezúttal a fővárosban – kezdte a szeptemberi eseménynek otthont adó hotelben tartott sajtótájékoztatót Kiliti Ferenc, a gálák főszervezője. - A cél az, hogy haladjunk a tavaly év végén, Fehérváron megkezdett úton, kimozduljunk a sportcsarnokok világából, az eleganciára helyezzük a hangsúlyt. Hat meccset tervezünk, szorítóba lép Kiliti Tamás, Berki Ferenc Jr., Takács Dániel, Fikó Oszkár, valamint feltörekvő fiataljaink. Újdonság, hogy először láthatjuk hazai ringben az amerikai promóter, Henry Lewis sportolóit. Érkezik afgán, valamint albán bunyós is. A tengerentúli sportvezetőnek van irodája Floridában, Bécsben, valamint Nigériában, Lagosban is, a folytatásban biztosan többször együttműködünk.

Komoly szerepet vállal a gálák lebonyolításában Csikós Gergely, aki nem csak jelentős támogatóként van jelen a gálákon, hanem ezúttal kötelek közé is lép a The Ring elnevezésű, újszerű kezdeményezés keretében, üzletemberek bokszolnak. Csikós ezúttal Tőrös Ádámmal viaskodik, az ütközetük után egy másik, hasonló összecsapásra is sor kerül.

– Két célunk van, egyrészt az ökölvívás népszerűsítése, valamint a jótékonyság. Mindent megteszünk, hogy Galó Tamás gyógyulásában segítsünk, elvigyük őt a célig, a kezeléséhez szükséges összeg 61 százalékban már rendelkezésünkre áll, azon dolgozunk, hogy a teljes összeget előteremtsük. Bár a bunyónak nincs mindig jó híre, szerintem remek sportág, amikor az üzleti életben beszélgetek partnerekkel, kiderül, hogy többen űzik aktívan, amatőr szinten a sportágat, ezt is szeretnénk erősíteni. Akár stresszoldóként, illetve azért, hogy megőrizzük az egészségünket, valamint előnyösebb külsővel magabiztosabb kiállást szerezzünk. A két meccsen a bankszektor, illetve a logisztikai, szállítmányozási vonal képviselői csapnak össze – mondja Csikós Gergely, aki Tőrös Ádámmal hadakozik majd.

Utóbbi először is köszönetet mondott a családjának a türelemelért, rendkívüli nyugalommal kezelik, hogy Tőrös a rendszeres edzések miatt a megszokottnál kevesebb időt tölt szerettei körében. „Bár a híre nem mindig jó, az ökölvívás sikeres, tradicionális magyar sportág, az utóbbi időszakban kevésbé van jelen a köztudatban. A célunk az, hogy visszahozzuk.”

Fáczán Gergely az autóipari és fuvarozási szektor képviseletében vett részt a sajtótájékoztatón, elmondta, Csikós Gergely révén kerültek kapcsolatba a szeptemberi gálával, azonnal támogatásukról biztosították a szervezőket. „Fontos, hogy a jó cél érdekében sokan összefogtak, így tettünk mi is.”

A hazai futballtársadalmat, a szurkolói csoportokat hárman képviselték, a Ferencvárost Hamberger Ádám, az újpestet Kiss Krisztiánt, a Fehérvárt Rotter Balázs. Mindhárman játékosok által aláírt mezt hoztak, a dresszeket licitre bocsátják. Kiliti Ferenc hozzátette, a fociultrák aktívak, amikor nemes ügy mellé kell állni. Így volt ez a múltban árvíz esetén, vagy a pandémia idején, továbbá akkor is, ha betegségben szenvedők gyógyításáról van szó.

– A cégem az egyik, a gálán ringbe lépő versenyzőt támogatja a felkészülésben, de nem ezért vagyok most itt – mondja Hamberger Ádám, a ferencvárosi tábor, előénekese, vezérszurkolója. – Kiliti Fecóékkal hosszú évek óta baráti kapcsolatot ápolok, amikor szóba került a mezek felajánlása, nem csak mi álltunk a kezdeményezés mellé, hanem az újpestiek és a fehérváriak is. Mi a pályán ellenfelek vagyunk, a lelátón gyakran állunk egymással szemben, de ha vannak olyan témák, nemes célok, akkor összefogunk, felülírják a rivalizálásunkat. Ezt láthatjuk most is. Nem volt kérdés, hogy mi is hozzáteszünk ehhez a kezdeményezéshez, a csapat által aláírt mezzel, Nagyon remélem, a licit során magas áron kel el, hozzásegítve a kisfiút a gyógyuláshoz.

Kiss Krisztián, az újpesti szurkolók vezetője is az összefogás fontosságát emelte ki, a Megyeri úti lilák is szó nélkül csatlakoztak a felhíváshoz, a szurkolói felajánláshoz. A Vidi drukkereit képviselő Rotter Balázs az új szerzemény, a válogatott középpályás, Kalmár Zsolt aláírt mezét hozta el az eseményre. Csattanóként Csikós Gergely bejelentette, hogy a Bayern München pályaedzője, a korábbi újpesti ikon, Lőw Zsolt jelezte, a bajor sztárcsapat minden játékos által dedikált, piros-fehér dressze is rövidesen eljut a gála szervezőihez.

A sajtótájékoztató záró akkordjaként Nick Árpád erőművész – negyven éve tevékenykedik a szakmában – a fogával elhúzott egy kamiont a hotel előtti utcán. Neki ez soha nem okozott gondot – ezúttal sem -, azonban a sajtótájékoztató résztvevőinek és vendégeinek meggyűlt a baja az impozáns jármű kötéllel történő mozgatásával. „Hetven éves elmúltam, nem titkolom, a kamionok szerelmese vagyok gyerekkorom óta. Ha valamilyen megmozdulás van, ráadásul nemes célt szolgál, azonnal ott vagyok én is, fontosnak érzem, hogy hozzájáruljak a rendezvény sikeréhez. Láttam a tévében, hogy a beteg kisfiú, Tomika szereti a kamionokat, jeleztem a szervezőknek, ebben részt veszek én is, a magam eszközeivel. Nagyon nehéz nyolcszázmillió forintot összeszedni, elismerés az ötletgazdáknak és mindenkinek, aki ehhez hozzájárul” – közölte Nick.