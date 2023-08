A hétvégén elkezdődtek az NB I. mellett az NB II. küzdelmei is. Az Aqvital FC Csákvár előtt nem kis feladat állt, hiszen a Budapest Honvéd látogatott a Fejér megyei településre. Bár szerencsétlenül, egy öngóllal szerezte meg a vezetést a Honvéd, az Aqvital nem esett össze, a második félidő elején pedig Nagy Zoárd első csákvári tétmérkőzésén rögtön betalált.

– Örülök, hogy sikerült a kapuba találnom a Honvéd ellen, ám sajnos ez végül nem ért pontot. Az első félidőben még nem igazán kaptuk el a fonalat, ám szünet után már egyértelműen uraltuk a játékot. Egyenlítettünk, helyzeteink voltak, szóval többet érdemeltünk volna az 1-2-nél. Úgy érzem, gyorsan sikerült beilleszkednem a csapatba, megvan a kellő összhang a társakkal, s ez az eredményeinken is látszódni fog. Vasárnap a Haladás ellen remélem nem csak újabb gólt szerzek, de megszületik első győzelmünk is.

–Úgy gondolom, a látottak alapján minimum egy pontra rászolgáltunk volna. Peches öngóllal gyorsan hátrányba kerültünk, de negyedóra után talpra álltunk, átvettük a kezdeményezést és akár egyenlíthettünk is volna. A Honvéd kontrákra játszott, de a szünetig igazából egyetlen komoly helyzete volt, mikor Pécsi Ármin bravúrral hárította Kerezsi Zalán lövését. A szünetben átbeszéltük a dolgokat, a második játékrész elején pedig villámgyorsan egyenlítettünk. Ettől kezdve egyértelműen domináltunk, ziccereink voltak, érett a vezető találatunk, Dúzs Gellértnek több bravúrt is be kellett mutatnia. A hajrában azonban megbosszulta magát figyelmetlenségünk, s ahelyett, hogy megnyertük volna a mérkőzést, még a döntetlen is kicsúszott a kezünkből. A játékunk a vereség ellenére biztató volt, szép dolgokat csináltunk, sajnálom, hogy nem sikerült a bravúr – értékelte a látottakat Tóth Balázs vezetőedző a klub honlapjának.

A csákváriak keretével kapcsolatos friss hír, hogy Gazdag Vajk, aki a tavalyi szezonban 36 bajnokin kapott szerepet, visszatér Tóth Balázs gárdájába. A 19 éves középpályás a Puskás Akadémiával kezdte meg a nyári felkészülést, de a több játéklehetőség reményében ismét Csákváron tölti az idényt.