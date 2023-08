A tűző napsütésben ünnepi fáklyákat gyújtottak a Red Blue Devils szurkolói a Sóstói Stadion Csíkvári út felőli oldalán. Ott, ahol a meccs előtt felavatták a székesfehérvári labdarúgás edzőlegendájának, Kovács Ferencnek a szobrát. Az egykori tréner a kispadon ül épp, s így akár mellé is lehet telepedni - átvenni valamicskét abból a miliőből, amit Kovács Ferenc képviselt. Nagy Benedek köztéri alkotásának avatóját a korábbi televíziós kommentátor, Gulyás László vezette le, beszédet mondott Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere, Balogh Attila, a Fehérvár FC Kft. ügyvezetője, valamint az 1984-85-ös UEFA-kupában menetelő Videoton SC csapatkapitánya, Csongrádi Ferenc. A szobrot Kozma Imre atya, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat vezetője szentelte meg.

Kovács Ferenc 1983-ban egy éppen bennmaradt Vidit vett át, majd vezetett bronzéremig, s UEFA-kupa-ezüstig. A Fehérvár most is épp bennmaradt az NB I-ben, de az új szezon ötödik fordulójában még mindig csak első győzelméért szállt harcba, az ugyancsak egypontos Mezőkövesd ellen.

A kilencedik percben járatták szépen a labdát a fehérváriak, a gyors passzolgatás végén a jobbról érkező Karamoko előtt nyílt lehetőség célba venni a kaput, befelé cselezett, ballal azonban a bal kapufa mellé helyezett. Alig telt néhány másodperc, Katona Mátyás szinte ugyanonnan, laposan próbálkozott, Piscitelli leért a labdára, s magához ölelte. Kuttor Attila alakulata nem jelentett komoly veszélyt támadásban ezután sem, azonban a zárt védekezésén rendületlenül próbált fogást találni a Vidi. A 13. minutumban Csongvai ívelt s kapu elé, Schön érkezett egy védővel a nyakán, de a kapu torkában nem tudott elég magasra ugrani, hogy a hálóba bólintson. A vendégek eszük ágában sem volt támadni, a tikkasztó hőségben így a fehérváriak feladata volt a ritmus diktálása. A teljesen behúzódó kövesdieket főként Kalmár területpasszaival, vagy Christensen és Karamoko betöréseivel, létszámfölény kialakításával próbálta átjátszani a Vidi – kevés sikerrel. A 32. percben Schön és Katona játszottak össze, utóbbi 14 méterről ballal laposan lőtt a hosszú sarok mellé. Érezték a hazaiak, hogy a bal oldalon verhető a Mezőkövesd, Schön elől az utolsó pillanatban mentettek becsúszva. Nem volt szemet gyönyörködtető a játék, a fehérváriak rendületlenül keresték a rést, de mintha megszilárdultak volna a vonalak. Így a Videoton korábbi kapusa, Koszta János sztorijai szolgáltattak szórakozásul a sajtóhelyek mellett, ahol a játékvezetői ellenőrrel, Juhos Attilával kvaterkáztak.

A fordulás utáni percekben a kettőt is cserélő Mezőkövesd volt aktívabb, át is merészkedtek a fehérvári térfélre. A Vidi játékosai harcos labdaszerzésekkel próbálták felpörgetni a játékot, Christensen 20 méterről ballal a kapu fölé lőtt aztán. Nem sokkal később Kodro tíz méterre a ketrec előtt törte el a labdát, nem talált kaput. A 68. percben Fiola kötényt kiosztva passzolt Schönhöz, aki káprázatos mozdulattal játszotta magát tisztára, jobbos löketét Piscitelli ütötte a mezőnybe, Fiola ollózva húzta vissza a labdát, ami a kapu tetején landolt. Az ivószünetben három helyen is változtatott Bartosz Grzelak, de Kalmár Zsoltnak kellett lövőhelyzetet teremteni magának: 25 méterről jobbal találta el a jobb kapufa tövét. Tíz perc volt hátra, mikor Cseri hatalmas helyzetben durrantott kapu fölé. És kilenc, mikor Kalmár remek szöglete nyomán Szabó levente a rövidsaroknál perdített a hálóba, 1-0. Schön nagyon élt, majdnem gólt pattintott, egy indítás blokkolással az oldalhálót találta el. Az öt perces hosszabbízttásban az addig dolog nélkül figyelő Tóth Balázs hatalmas védéssel őrizte a Vidi előnyét. Sőt, Flores tért ölelő indításából Lirim Kastrati iramodott meg, s néhány csel után a kapuba gurított, 2-0.

JEGYZŐKÖNYV

Fehérvár FC – Mezőkövesd Zsóry FC 2-0 (0-0)

Sóstói Stadion, 3217 néző. Vezette: Bogár Gergő (Georgiou, Szalai B.)

Fehérvár FC: Tóth B. – Csongvai, Serafimov, Spandler, Fiola (Bese, 71.) – Kalmár, Christensen (Flores, 81.) – Karamoko (Kastrati, 71.), Katona (Szabó L., 71.), Schön (Larsen, 91.) – Kodro

Mezőkövesd: Piscitelli – Kállai, Lukic, Beriashvili, Steliano – Britan, Gomis (Lehoczky, 73.), Nahirnij (Szalai J., a szünetben), Molnár G. (Illés B., a szünetben) – Drazsics, David Babunski (Cseri T., 72.). Vezetőedző: Kuttor Attila

Gól: Szabó L. (82.), Kastrati (90+4.)

Sárga lap: Kastrati (90+4.) ill. Beriashvili (17.), Kállai (63.), Brtan (84.)