A múlt héten egy francia csatár érkezett Fehérvárra, Mamadou Karambo a Ferencváros elleni bajnokin már be is mutatkozott a Fehérvár FC együttesében, most egy kapussal bővült Bartosz Grzelak kerete. A Vidi 2024. június 30-ig, azaz a szezon végéig vette kölcsön a Puskás Akadémiától Tóth Balázst, aki korábban már Marco Rossitól is kapott meghívót a válogatottba. Amikor védett a Puskásban, Tóth bravúrok sokaságát mutatta be, jó kapust szerződtettek a fehérváriak. Ráadásul úgy, hogy a kölcsön lejárta után opciós joga lesz a Vidinek a kapus játékjogának megvásárlására.

A 191 cm magas Tóth Balázs 1997. szeptember 4-én született Kazincbarcikán, ott ismerkedett meg a foci alapjaival, majd 2008-ban igazolt a Puskás Akadémiához. Egy évig, 2012 és 2013 között a Vidi U17-es csapatát is erősítette, együtt játszva többek között a piros-kékekhez most nyáron visszatért Spandler Csabával. A 2018/2019-es szezonban kölcsönben az NB II-es Csákvárban védett. Az élvonalban 2020 márciusában mutatkozott be a felcsútiak színeiben, egy Mezőkövesd elleni bajnokin. A 2020/2021-es szezonban a Nemzeti Sport osztályzatai alapján az OTP Bank Liga legjobb kapusának választotta. 2021 júliusában a nemzetközi porondon felnőtt szinten is bemutatkozott az Európa Konferencia-liga selejtezőjében. Tóth Balázs korábban szerepelt az UEFA Ifjúsági Ligában is. Az NB I-ben 76 bajnokin őrizte a kaput, ezek közül 23 alkalommal hibátlanul tette a dolgát, vagyis nem kapott gólt.

Tóth Balázs egyik fontos pillanata, uralta kapu előtti légteret 2022. októberében, a Paksi FC elleni bajnoki összecsapáson

Fotó: Szabó Miklós / Forrás: Nemzeti Sport archív

Az U21-es válogatottban egy mérkőzésen játszott 2018-ban, majd 2021-ben meghívót kapott Marco Rossitól a felnőtt válogatott keretébe is.

– Nagyon jó érzéssel töltött el, amikor hallottam a Vidi érdeklődéséről. Boldog voltam, és szerettem volna minél hamarabb itt lenni. Nagyon örülök, hogy egy ilyen nagy múltú, ilyen remek szurkolótáborral rendelkező klub játékosa lehetek. Izgatott vagyok az első edzésem előtt, sok leendő csapattársamat ismerem már, Fityóval, Csongvai Áronnal és Schön Szabolccsal a válogatott keretben is voltunk együtt, de nagyjából ismerem az egész keretet, nagyon várom a találkozást velük – fogalmazott Tóth Balázs a fehervarfc.hu-nak akkor, mikor először készülődött a közös tréningre. – Minél előbb szeretnék első számú kapusa lenni a Vidinek, ez a legfőbb célom. Csapatszinten pedig nagyon szeretném, ha a Vidi visszakerülne arra a polcra, ahol korábban volt. Úgy gondolom, jó úton jár a klub és sikerülni fog – fogalmazott a hálóőr.

Tóth Balázs tagja volt a Puskás Akadémia FC 2020-ban és 2022-ben bronzéremig, illetve 2021-ben második helyig menetelő együttesének.

Egy Kisvárda elleni meccsen biztosított

Forrás: Tumbász Hédi/Nemzeti Sport archív



Tóth jelen pillanatban a Vidi negyedik kapusa. Dala Martint Nyíregyházára adta kölcsön a klub a nyáron, az elsőszámú hálóőrként ténykedő Kovács Dániel mellett Emil Rockov, valamint a fiatal Gergely Roland tagja az élvonalbeli keretnek.

– Korábban is beszéltünk arról, hogy nagyobb versenyhelyzetet szeretnénk teremteni kapusposzton is, örülök, hogy sikerült ma pontot tennünk egy hosszú folyamat végére, és Balázs minket erősít a jövőben. A képességeit már többször bizonyította az élvonalban, most pedig egyértelműen az a célja, hogy nálunk bekerüljön a kezdőcsapatba, a válogatottnál pedig újra számításba vegyék a kerethirdetésnél. Fontos, hogy emberileg is egy erős és pozitív karakterrel bővült az öltöző, biztos vagyok benne, hogy gyorsan sikerül majd beilleszkednie és sikeresen szerepel majd Vidi-mezben is – vélekedett a kölcsönszerződés aláírása után a Fehérvár FC sportigazgatója, Juhász Roland.

Tóth Balázs a 22-es mezt kapta a Vidiben.