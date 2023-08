Egy hét után visszatért a Volán Bledbe, ezúttal egy négycsapatos tornán vettek részt Háriék. Az első mérkőzésen a szintén ICEHL-es Villach volt az ellenfél. Igazi gólzáport tartott a két csapat, már az első harmadban négy találat esett. A magas tempójú találkozón az osztrákok szerezték meg a vezetést Luciani révén egy megpattant korongból, de Phillips egalizált, 1-1. Luciani ismét beköszönt, de nem hagyta magát a Fehérvár, Bartalis szépen megkerülve a kaput talált be, 2-2. Az első játékrész vége és a második eleje Fejér vármegyei emberhátrányos védekezésről szólt, szerencsére a speciális egységek jól tették a dolgukat, holott volt öt a három elleni szituáció is. Később a Hydro Fehérvár AV19 is támadhatott előnyben, de Nilsson és Labarge is csak a kapusvasig jutott. A kihagyott lehetőségeket megbüntette a VSV, Hancock majd már a harmadik gólját szerző Luciani volt eredményes, 2-4. Az utolsó húsz percben már az osztrákok játszottak fölényben, Lindner és Sabolic révén tovább nőtt a hátrány. Nem adta fel a Volán, Fournier és McGauley révén zárkóztak a fehérváriak, de Richter egy üreskapus góllal eldöntötte a győzelem sorsát, 4-7.

– A múlt heti játékunkhoz képest mind támadásban, mind pedig védekezésben előreléptünk, sokkal jobban játszottunk és sokkal több helyzetet alakítottunk ki. Bár nekünk volt több lehetőségünk, az elején két könnyű gólt talált az ellenfelünk, ezek után pedig már végig az eredmény után szaladtunk. A speciális játékok nem működtek a legjobban, hiába dolgoztunk jól előnyben, háromszor is a vasat találtuk el, ráadásul előnyben és hátrányban is kaptunk gólt. Ettől függetlenül, az első két harmad alapján tetszett a játékunk, a jövőre nézve fontos, hogy a helyzeteinket be kell lőni, és a maihoz hasonlóan végig dolgozni kell. A harmadik harmadban 6-2-es állásnál még lőttünk két gólt, így megadtuk az esélyt, hogy a hat az öt elleni szituációt gyakoroljuk, végül egy üres kapus góllal is alakult ki a végeredmény. Láttuk a csapaton, hogy egyre jobban megvalósítják, amit az elmúlt két hétben beszéltünk, sok dologban fejlődtünk és biztos vagyok benne, hogy lőtt gólok is megérkeznek majd. Természetesen ma nyerni szerettünk volna és holnap a tornagyőzelemért játszani, most arra koncentrálunk, hogy a szombati találkozón is hasonló energiát tudjunk mozgósítani, mint ma – mondta a vezetőedző a Villach elleni találkozó után.

Másnap a Jesenice várt a Fehérvárra, Kiss Dávid ezúttal is Ambrus Cs., Ambrus G., Atkinson, Bartalis, Campbell, Fournier, Hári, Kiss, Kuralt, Laberge, Leavens, Leclerc, Magosi, McGauley, Mihály, Németh, Nilsson, Phillips, Stipsicz, Vértes, Vokla kerettel állt ki, a kapuban ezúttal nem Horváth Dominik, hanem Olivier Roy állt. Bekezdett a Fehérvár, több helyzete volt a kék-fehéreknek, de ennek ellenére a vezetést a kontrákra berendezkedő szlovénok szerezték meg. Azonban az egyre jobban összeszokó Bartalis-Leclerc duó egyenlített, a mattot a magyar válogatott játékosa adta, 1-1. A második játékrészt a Jesenice kezdte aktívabban, újra náluk volt az előny, de Mihály emberhátrányban egalizált, 2-2. Fordult a kocka, ismét a magyar csapat dominált, a dinamikus duó pedig beköszönt ismét, ezúttal a francia volt az eredményes, 2-3. A harmadik harmadban már nem engedte vissza a meccsbe ellenfelét a Hydo Fehérvár AV19, Bartalis és Leclerc háromgólosra növelte az előnyt, 2-5.

– Elhivatottan játszottunk ma, tekintve, hogy hasonló helyzetbe már többször beletört a bicskánk: két nap alatt két mérkőzés, ráadásul a mai egy másik bajnokságból érkező csapat ellen. Tiszteltük az ellenfelet a hozzáállásuk miatt, de örülök, hogy egy percig nem vesztettük el a fonalat, ahogy tegnap is, ma is sok helyzetet alakítottunk ki. Az sem zökkentett ki bennünket, hogy az ellenfelünk második gólja egyértelmű magasbot volt, elfogadtuk a bírói döntést, utána pedig emberhátrányban egyenlítettünk is. Idén nem feltétlenül az előző mérkőzés hibáira koncentrálunk a videomeetingeken, igyekszünk nekik apró útmutatásokat adni, amivel tudjuk motiválni őket. Célunk tudatosítani bennük, hogy offenzív hokival lehet eredményesen játszani, de oda kell figyelni a védekezésre is. Számomra az a legfontosabb, hogy fegyelmezett játékot láttam a srácokról, kommunikálnak a jégen, él a pad és az öltöző is. Egyre jobban összeállnak, mint csapat, örülök, hogy ez most győzelemmel párosult – értékelt Kiss Dávid a fehérváriak honlapjának.