A 2022-23-as idényben remek hajrával ezüstérmet szerző fehérvári kosarasok augusztus 1-én kezdték a felkészülést, igaz, nem teljes létszámban. Az utolsó nyári hónap első napján a fiatalok vették fel a munkát, a teljes keret három héttel később, augusztus 1-én, hétfőn kezdte a felkészülést. Az első két napon orvosi vizsgálatok zajlottak, mindenkit rendben találtak. A légiósok is megérkeztek, utolsóként Jordan Barnett – honfitársa, Brandon Johns Junior helyére szerződtették -, a tengerentúli kosaras az elmúlt idényt Sopronban töltötte. A 3-as és 4-es poszton is bevethető légiós ősztől a nyugati végek helyett a Gáz utcában pattogtat. A társakkal tréningezik a lengyelországi, rosszul sikerült olimpiai selejtezőről visszatérő albás csapatkapitány, Vojvoda Dávid is, összesen 13 kosaras gyakorol az Alba Regia Sportcsarnok parkettjén. A kék-fehérek az első edzőmeccset szeptember 1-én, Oroszlányban vívják, az OSE által rendezett tornán a soproniakkal, másnap vagy a házigazdákkal, vagy a szegediekkel találkoznak. Szeptember 7-én Szlovéniába, Roglára utaznak edzőtáborba, ahol egy felkészülési meccset is vívnak.