A fehérvári központú Országos Minifutball Szövetség által szervezetett bajnoki döntőt az SZPCDSE-ECECE gárdája nyerte a közelmúltban, hatalmas csatában, a PFF Szántó gárdáját legyőzve. A rendes játékidő 2-2-es döntetlenje után a ceglédberceli brigád a büntetők során 6-5-re diadalmaskodott a VID Final Four aranycsatájában. A bronzmeccsen az Airnergy FC 5-2-re verte a Chicago csapatát. Az impozáns környezetben, a III. Kerületi TVE stadionjában bonyolított finálén egyéb betétszámok is színesítették a programot, amatőr tornára, utánpótlás mérkőzésekre, valamint öregfiúk összecsapásokra is sor került.

A válogatott szövetségi kapitánya, a korábbi NB I-es futballista, Nagy Lajos által vezetett válogatott több tagja is pályára lépett a bajnokság négyes döntőjében, azóta a nemzeti együttes már megkezdte a felkészülést az Emirátusokban, Ras Al Khaimahban október 26-tól november 4-ig megrendezésre kerülő világbajnokságra. A program előbb a pandémia, majd egyéb nehézségek miatt többször tolódott, immár végleges, hogy ezúttal megrendezésre kerül a seregszemle. Nagy Lajos 24 fős kerettel kezdte meg a felkészülést, egyszer már szűkített, a jövő héten is újabb játékosok búcsúznak a társaktól. A végleges, utazó keretet szeptember 15-én jelöli ki a szakvezető. A tervek szerint az elmúlt fél évtizedben világbajnoki és Európa-bajnoki aranyérmet egyaránt szerző csehekkel kétszer találkoznak a mieink, akik októberben, az elutazás előtt még két edzőmeccset terveznek Románia ellen, a remények szerint a határszélen, Hajdúszoboszlón, vagy Debrecenben.

A 32 gárda részvételével zajló világbajnokságon nem került könnyű csoportba a válogatott, pedig a korábbi jó eredményeknek köszönhetően az első kalapból várhatták a sorsolást. Az együttes Szerbiával, Portugáliával és Líbiával viaskodik majd a H-csoportban. Immár a pontos kezdési időpontok is megvannak, a válogatott először október 27-én, a második versenynapon Portugália ellen szerepel 19.45-kor. A csoportkör második fordulójában, október 29-én délelőtt 10.15-kor Líbiával találkoznak, végül október 31-én következik a Szerbia elleni rangadó, 22.15-kor. Ezt követi az egyenes kieséses szakasz, a legjobb 16 csapat részvételével, tehát a négyesekből a két legjobb léphet tovább. A nyolcaddöntő után jön a negyeddöntő, az elődöntők, majd a döntő, amit november 4-én, 20 órakor bonyolítanak.

- A célunk egyértelműen a továbbjutás, így megyünk neki minden világversenynek – közölte Nagy Lajos. – Nem lesz könnyű dolgunk, ugyanis a szerbekkel mindig élet-halál harcot vívunk. Legutóbb, tavaly nyáron, a Kassán rendezett Európa-bajnokságon büntetőkkel vertük őket a nyolcaddöntőben, azonban a következő körben szintén büntetőkkel kikaptunk a kazahok ellen, ezzel nem jutottunk a négy közé. A szerbekkel elképesztően nagy csatát vívtunk a 2018-as, kijevi Eb-n is, a csoportmeccsek során, 1-0-s vereséget szenvedtünk. A portugálok ellen sem lesz könnyű dolgunk, a tavalyi Európa-bajnokságon ugyan magabiztosan vertük őket, azonban ebből nem szabad messzemenő következtetéseket levonnunk, ugyanis azóta több, mint egy év telt el. A csoport utolsó összecsapásán Líbiával találkozunk. Velük kapcsolatban is vannak emlékeink, jó játékosok alkotják a riválist. A 2017-es, tunéziai vb-n a nyolcaddöntőben találkoztunk, a rendes játékidő utolsó másodpercében sikerült egyenlítenünk, majd a ráadásban a kapus, Tajti Bence a saját kapunk előteréből leadott lövésével győztünk egy végig rendkívül feszült hangulatú összecsapáson. Van már bronzérmünk kontinensviadalról, 2017-ben, a csehországi Brnóban végeztünk a harmadik helyen, két évvel később, az ausztráliai Perthben bonyolított világbajnokságon a 4. helyen zártunk. Most is a közvetlen élmezőnyt célozzuk meg.