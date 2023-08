Móri SE (1.) – Martonvásár (14.) 4–0 (2–0)

Mór, néző

Vezette: Cseh Roland.Mór: Janky – Végvári, Gosztonyi (Loi), Bezerédi, Hajdu (Paulik) - Tar, Varga B. (Szabó K.), Sötét (Galovszky), Mészáros B. - Tetzl, Radács. Vezetőedző: Németh Bálint

Martonvásár: Farkas Cs. – Pully, Molnár G. (Pintér O.), Füzér, Fügedi - Kádár, Jordáki M., Gerebenics, Gábor Á. - Bányai (Gábor D.), Neuvert (Nagy R.). Vezetőedző: Nagy Tibor

Gól: Varga B. (25., 41., 64., 67).

Jók: Varga B. (a mezőny legjobbja), Végvári, Tetzl, Tar, ill. senki

A 26. percben Végvári Ádám indítása után Mészáros Barnabás adott középre, Varga Balázs pedig egy igazítás után kilőtte a hosszú alsó sarkot, 1-0. A 41. percben Bezerédi Ádám használta ki védője hibáját, majd rutinosan esett el a 16-oson belül, Cseh Roland játékvezető befújta a jogos a büntetőt. A labda mögé Varga B. állt, lövésébe csak beleérni tudott a vendégek kapusa, 2-0. A 64. percben egy kapu előtti kavarodás után ismét Varga B. kapcsolt a leghamarabb, egy okos lövéssel vette be ismét a martoni kaput, 3-0. A 67. percben a nagy kedvvel játszó Varga B. kapott egy hosszú indítást, és a kapust megelőzve, kisodródott szögből lőtte be saját maga és csapata negyedik gólját, 4-0.

Egy percig nem volt kérdés a hazai győzelem, a szimpatikusan küzdő vendégekkel szemben.

Tudósított: Móri SE

Kk Grain Kft.-Mezőfalva (6.) –Tordas (7.) 2–2 (1–1)

Mezőfalva, 110 néző

Vezette: Rózsa József .

KK Grain Kft.-Mezőfalva: Kovács Á. – Rakonczai (Csontos), Török, Tonka (Antal), Balogh I. - Németh L., Németh B., Morár (Kis), Villám - Kovács K. (Kovács B.), Rózsahegyi. Vezetőedző: Villám Balázs

Tordas: Cseresnyés – Danis, Tolnai P., Kovács A. (Somogyi B.), Horváth B. - Csizmarik (Balogh B.), Dely D., Szilágyi (Somogyi T.), Hernádi (Deli Zs.) - Cservenka (Somogyi D.), Ilyés. Vezetőedző: Horváth SándorGól: Morár (9.), Németh L. (52.), ill. Horváth B. (14.), Somogyi T. (78.)

Jók: Németh L, Németh B. Rakonczai, ill Horváth B.

Hat idény után debütált ismét a Mezőfalva alakulata az első osztályban. A találkozó első helyzete a 6. percben adódott a vendégek előtt, azonban Kovács Ádám hárított. A 9. percben már mezőfalvai gólnak örülhetett a publikum egy része, amikor Morár Gábor a hálóba helyezte a labdát, 1-0. Azonban nem tarthatott sokáig az öröm, mert a 14. percben egy közeli fejesből Horváth Benett volt eredményes, 1-1. Az első félidő feléhez közeledve szabadrúgáshoz jutottak a vendéglátók, Németh László vállalta el a pontrúgást, ám Cseresnyés Alexen nem tudott kifogni. A fordulás után szinte rögtön egy szöglet után adódott tordasi helyzet, azonban a labda a kapu mellett hagyta el a játékteret. Az 52. percben egy kipattanó labdát lőtt nagy erővel Németh László a hálóba, 2-1. Majd ezt követően Németh Balázs került helyzetbe az 54. percben, azonban Cseresnyés éber volt. Bő egy órányi játék után egy tordasi kapufa következett, amiről visszapattant a játékszer a Kovács Ádám kezébe. Kisvártatva ezúttal a vendégek lőhettek szabadrúgást, amelyből a keresztlécet találták el. A 78. percben egyenlített a Tordas Somogyi Tibor találatával, majd rögtön ezután egy hazai lövés érkezett a felső kapufára.

Tudósított: Móricz Mercédesz

Enying (12.) – Ercsi Kinizsi (5.) 1–2 (0–1)

Enying, 100 néző

Vezette: Závotka Csongor.

Enying: Farkas Z. – Kalló (Kassai D.), Mohai, Dudar K., Nyikos - Schütz (Kassai Cs.), Csepregi (Kollár), Horváth Cs. (Kassai J.), Gyárfás-Tóth - Halász (Paluska K.), Keszler. Vezetőedző: Molnár Ferenc

Ercsi Kinizsi: Andrejev – Farkas K. (Petrás), Mónus, Schnierer, Kun (Orza) - Lak, György, Kondreska (Rebők), Hujber - Hodula M., Buzás. Vezetőedző: Lieber Károly

Gól: Dudar K. (62.), ill. György 821.), Lak (93.)

Jók: Mohai, Nyikos, Csepregi, Gyárfás, Paluska K., ill. Farkas K, Schnierer, Mónus, Hujber, Hodula M.

Nagy lendülettel estek egymásnak a csapatok, de a mérkőzés kezdeti szakasza nagyrészt mezőnyben zajlott. A félidő derekán a hazai védők hozták helyzetbe György Kristófot. A támadó jó érzékkel nyúlt be a reménytelennek tűnő labdába, mely így Farkas Zoltán felett hullott a kapuba, 0-1. Néhány perccel később ugyancsak György révén növelhette volna előnyét az Ercsi, a túloldalon pedig Nyikos Martin, Halász Gergő és Schütz Dániel lövései veszélyeztettek. A második félidőben tovább fokozta a nyomást az Enying, labdabirtoklásban és a helyzetek számában is egyértelműen fölénybe kerültek. A 61. percben Schütz Dániel szabadrúgása után Dudar Krisztián lapos lövése talált utat Andrejev Illés hálójába, 1-1. Az egyenlítő gól talán még nagyobb erőt adott az Enyingnek. Számos helyzetet dolgozott ki elsősorban Nyikos Martin és Paluska Krisztián vezetésével a támadósor, de az előnyt nem sikerült megszerezni. A kabaréba illő végjáték valahogy megint a Enyinget sújtotta. Závodka Csongor játékvezető szinte a semmiből megítélt 93. perces büntetőjét Lak Imre értékesítette, így az Ercsi boldogan távozhatott a három ponttal.

Tudósított: Mohai Norbert

Csór Truck-Trailer (13.) – MÁV Előre FC Főnix (3.) 0–3 (0–2)

Vezette: Domak Ádám.

Csór Truck-Trailer: Molnár B. - Kásler Barnabás (Pécsi), Báles Zs., Dreska, Szemenyei (Orosz) – Tolnai M., Zs. Nagy (Makai), Kásler Bence (Ács), Harangozó (Báles A.), Klein – Victor. Vezetőedző: Pécsi László

MÁV Előre FC Főnix: Nideczki - Réti, Kónya, Tóth B. (Csiba), Tóth K. – Bolla Barnabás (Rubos Barnabás), Andróczi (Adorján), Király B., Pápai (Korponai), Jófejű (Gruber) – Balogh L. Vezetőedző: Petres Tamás

Gól: Király B. (28.), Pápai (40.), Kónya (49.)

Jók: Dreska, Klein, ill. az egész csapat

Az első negyed órában a hazai csapat lelkes játékával földön tartotta az ugrani készülő oroszlánt. A 28. percben Király Bencét találták meg egy felpasszolt labdával, aki középen kiugorva higgadtan fejezte be a támadást, 0-1. A 32. percben fehérvári szabadrúgás után egy fejes a felső lécen csattant. A 36. percben jobb oldalról indított akció után Molnár Bence fogott ziccert. A 39. percben egy szabadrúgás után Balogh László fejelt középre, ahol Pápai Kristóf érkezett üresen és közelről a kapuba stukkolt, 0-2. A 49. perc ezúttal szögletből találták meg a pontosan érkező Kónya Krisztián, aki 6 méterről a léc alá fejelt, 0-3. A 71. percben gyors vendégakció után Orosz Márkó blokkolt egy lövést a gólvonalon, majd Molnár B. védett bravúrral egy újabb Főnix-próbálkozást. Majd a 88. percben a vendégek sakk-mattra játszottak ki egy helyzetet, de a befejezésükbe hiba csúszott.

Egy remekül felkészített, komoly tudású csapattól szenvedett vereséget a Csór, amelynek igazán a következő fordulóban kezdődik meg majd a bajnokság.

Tudósított: Csete Krisztián

Bodajk SE (8.) – Mány-Bicske II. (9.) 0–0

Bodajk, 100 néző

Vezette: Jónás Péter.

Bodajk SE: Nagy M. – Kocsis D., Molnár R. (Kurcz), Rozembaum R., Farkas Cs. - Imrefi, Katóka R. (Kaszab), Kis (Kaufmann), Magosi - Kovács T., Arany (Farkas K.). Vezetőedző: Bregócs Gergő

Mány-Bicske II.: Bessenyei – Tóth I., Vass, Bukovecz, Nagy Á. - Lopes, Csata, Nyúl, Kovács B. - Punk, Horváth D. (Nagy M.). Vezetőedző: Mikhail Stiven

Jók: Kocsis D., Molnár R., ill. Bessenyei, Lopes

Az első perctől kezdve mindkét csapat nagy irammal és maximális erőbedobással vetette bele magát a küzdelembe és a három pont megszerzésére törekedett. Az idő múlásával aztán kiderült, hogy amelyik csapat gólt szerez, az megnyeri a mérkőzést. Az első helyzet Molnár Richárd előtt adódott, de Kis Viktor. kényszerítőzése után kiszorított helyzetből 8 méterről mellé lőtt. A 20. percben jött az első vendég helyzet is, egy jobb oldali szabadrúgás után Nyúl Levente 7 méterről fejelt fölé. A 38. percben óriási lehetőséget szalasztott el a Bodajk, jobb oldali szöglet után Kis V. visszafejelt labdája után Kocsis Dominik 7 méterről egy védőbe lőtte, a kipattanó Kovács Tibor elé került, de ziccerét védte Bessenyei Barnabás. A második játékrész ismét hazai lehetőséggel indult, a 48. percben Kurcz Balázs remek centerezése után Katóka Richárd 8 méterről a kapuval szemben fölé lőtt. A 63. percben egy 17 méterről elvégzett szabadrúgás után Nagy Márk hatalmas bravúrral védte Lopes Da Silva lövését. A végére még egy Kocsis D. fejes jutott, de kimaradt a lehetőség. Mindent összevetve igazságos döntetlen született.

Tudósított: Kovács Zoltán

Ikarus-Maroshegy (4.) – Lajoskomárom (11.) 3–2 (0–2)

Székesfehérvár, 120 néző

Vezette: Wittner József.

Maroshegy: Czuppon – Békefi (Kövesdi), Kecskés, Falusy, Ferencz (Patkós Á.) - Menyhárt (Mayer), Drexler, Szamarasz, Fi – Gimes, Csuti (Schmuck B.). Vezetőedző: Szarka Martin

Lajoskomárom: Berta – Juhász M., Kovács K., Willerding Zs. (Németh Á.), Csörgei (Czéhmeiszter) - Vadászi, Gergye, Dudar E., Kövecses (Juhász J.) – Kővári B., Szontagh (Erdei B.). Vezetőedző: Dopuda Igor

Gól: Menyhárt (57.), Patkós Á. (92.), Drexler (95.), ill. Gergye (23.), Kovács K. (35.)

Jók: Falusy, Kecskés, Fi, Szamarasz, ill. Dudar E., Kovács K.

A mérkőzés első helyzete az 5. percben az Ikarus előtt adódott, amikor egy oldalról érkező pontrúgásra érkezett jól Ferencz Bálint, de befejezése centikkel kerülte el a kaput. Ezt követően átvette a Lajoskomárom a kezdeményezést, és sorra dolgozták ki a helyzeteket, mely góllá is érett a 23. percben, Willerding Zsolt tört be a 16-oson belülre, és centerezésére Gergye Krisztián ért először a védők gyűrűjéből, 0-1. A 35. percben a jobb oldalon ment el a vendégcsapat, és a kimozduló hazai kapus csak szabálytalanul tudta megállítani, így a játékvezető jogosan ítélt büntetőt, melyet Kovács Krisztián magabiztosan értékesített, 0-2. Eddig a meccs abszolút úgy alakult, ahogy a Lajoskomáromiak szerették volna, de aztán a kétgólos előny birtokában visszavettek, így lehetőség nyílt a vendéglátók előtt is. Az 57. percben Gimes Péter beadására Menyhárt Vendel érkezett jó ütemben, és vette be a kaput, 1-2. A második félidőben az Ikarus más arcát mutatta, és a kapuja elé próbálta szegezni a vendégeket, de a befejezésekbe rendre hiba csúszott, vagy a kapus, vagy egy utolsó védő lába blokkolt. Azonban a 92. percben Szamarasz Periklész ment el a jobb oldalon, ismételve az első gól jeleneteit, de most Patkós Ádám volt jó helyen, és fejelt a kapuba, 2-2. A hazaiak nyerni akartak, és ez a lendület a hátralevő percekben sem változott. A 95. percben a bal oldalról a labda Drexler Lóránt elé került, aki 17 méterről kilőtte a hosszú sarkot, megfordítva ezzel a találkozót, 3-2.

Sportszerű, fordulatos mérkőzésen, a hazai csapat győzelme az akaraterő diadala volt, a vendégek pedig csak maguknak köszönhetik vereségüket, hiszen 40 percig az történt a pályán, amit ők szerettek volna. Hazai oldalon 16,17 és 18 éves játékosok szerezték a gólokat, ami nem túl gyakori ebben az osztályban.

Tudósított: Dunafém Maroshegy

Sárbogárd (2.) – Tóvill-Kápolnásnyék (15.) 4–0 (2–0)

Sárbogárd, 150 néző

Vezette: Rózsa Ádám.

Sárbogárd: Nyári – Gráczer Bence, Horváth A., Mayer, Szalai Á. (Joó) - Tóth P. (Simon V.), Horváth Á. (Fodor M.), Farkas G., Bencze (Luczek) - Finta (Bruzsa), Vagyóczki. Vezetőedző: Pajor László

Tóvill-Kápolnásnyék: Palásthy – Kharboutli Noor, Szajkó, Lipóth, Pigler - Gáspár, Varga D. (Molnár G.), Kiss Á. (Rózsa), Zsigmond (Nemes-Simon) - Csörge, Czottner Á. Vezetőedző: Höltzl Richárd

Gól: Tóth P. (4.), Horváth Á. (30.), Mayer (72.), Fodor M. (85.)

Jók: Horváth A., Tóth P., Fodor M., ill. senki

A kitűzött komoly céloknak megfelelően támadólag lépett fel a mérkőzés legelejétől a hazai csapat. Ez az aktivitás már a 4. percben gólban nyilvánult meg, Tóth Patrik kapufáról bevágódó nagyszerű átlövésével, 1-0. Továbbra is irányította a játékot a Sárbogárd, akik fél óra játék után már kettővel vezettek. Tóth Patrik szemfüles bedobása után Horváth Ádám nem hibázta el a ziccert, 2-0. A második játékrészben próbálkoztak a vendégek, de a fegyelmezetten játszó házigazdák kapujáig nem jutottak el. A Sárbogárd viszont életveszélyes kontrákat vezetett előnye birtokában, az egyik ilyenből a 72. percben Horváth Ádám nagyszerű indítását Mayer Dávid helyezte a kapuba Palásthy Dávid lábai között, 3-0. Lendületben maradtak, és a találkozó hajrájában megszületett a negyedik találat is. Gyors akció végén Joó Gergő hozta hatalmas helyzetbe Fodor Mátét, aki higgadtan lőtt a kapu jobb oldalába, 4-0. Magabiztos, és teljesen megérdemelt győzelmet szerzett a Sárbogárd együttese.

Tudósított: Sárbogárd SE