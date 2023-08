A Pacsi becenévre a mai napig hallgató Madár Lajosmizsén látta meg a napvilágot. A sportággal négyéves korában édesapja, a Bács-Kiskun megyei kézilabdázás egyik alapítója, id. Madár Imre – akire egész életében példaképként tekintett – ismertette meg, egy rövid kosárlabdás kitérőt követően pedig Szabó Miklós (Szabó Edina édesapja) csábította vissza a sportághoz.

Az elsősorban jobbátlövő, de szükség esetén szélsőként is bevethető játékos tizenhat évesen mutatkozott be az NB I/B-ben a Kecskemét színeiben, a következő szezont már a legfelsőbb osztályban kezdte a fővárosban.

– A Vörös Meteornál tanítottak meg pontosan lőni. Simkó Lászlónál a tréning végén padon átugrást követően lőttük a négy sarkot, egymás után öt-öt sikerrel. Elsőre másfél óra alatt teljesítettem a célt, a végére ez az idő lecsökkent öt percre, de volt, hogy bekötött szemmel kellett gyakorolnunk – kezdte a visszaemlékezést a koronázó városban játékosként egy bajnoki bronz mellett egy MK-ezüstöt is begyűjtő, a legtöbb fehérvári NB I-es találattal rendelkező Imre bácsi.

Ezt követően kalandos út vezetett Székesfehérvárra.

– Majdnem a Bp. Honvédhoz kerültem, de az élet közbeszólt: Nagy Imre a kecskeméti mozi előtt beültetett az autóba és elhozott a városba, akkor kezdtem, amikor a Szondi feljutott az NB I-be. Remekül éreztem magam, így nem volt kérdés, leszerelés után maradtam a városban, amit azóta sem bántam meg. A szülőhazámat sosem tagadva mondhatom, Fehérvár az otthonom!

A város kézilabda életének meghatározó alakja játékosként egy évtizedig szolgálta a Szondit, a góllövőlistákon sok esetben az élmezőnyben szerepelt a neve, a székesfehérváriak ezalatt az idő alatt hazai környezetben öt évig nem találtak legyőzőre.

– Talán kevesen emlékeznek, de 1970-ben az első két NB I-es mérkőzésünket a Videoton salakos pályáján játszottuk le, akkor még a gödör nem készült el, ahol aztán rendszerint 3000-3500 néző előtt léptünk pályára. Akkoriban Gárdai Ferenc tanár úr volt az edző, aki fogalom Fehérváron, 1972-ben vele nyertünk MK-ezüstöt. Idősebb korában három

embernek engedte, hogy tegezze, büszke vagyok, mert közéjük tartoztam (Gárdai szerint Madár kiváló játékos volt, aki kicsi tenyere ellenére szenzációsan lőtt – a szerk.).

A csapatot 1974-től id. Kiss Szilárd irányította, a fehérváriak vele érték el legnagyobb sikerüket, az 1976-os bronzérmet.

– Tőle tanultam meg az edzéstervezést, sokat köszönhetek neki is. Féltávnál még az első helyen álltunk, ekkor azonban Pál és Kontra leszerelt, helyettük érkezett Végh és Vura. Az utolsó fordulóban, Győrben 16-15-ös hazai vezetésnél időn túli szabaddobást végeztem el: bedobtam, a bíró visszafújta, de másodszor is bevágtam. Dr. Hoffmann László volt a kapus, aki azóta is emlegeti az esetet, ha találkozunk.

A korosztályos válogatottakat végigjáró Madár a felnőtt nemzeti csapat szerelését sosem ölthette magára, ami fájó pont az életében.

– Van bennem hiányérzet, megérdemeltem volna, hogy legalább egyszer pályára léphessek, de az élet sok mindennel kárpótolt.

A Máv-Előrében is megforduló, végül Bodakajtoron levezető Madár Imre 35 évesen fejezte be játékos pályafutását, ám szinte egyik napról a másikra már edzőként kellett helytállnia. Számos gárda kispadjára leülhetett, az NB I-ben (NK Hungária H. Szondi SE) és alacsonyabb osztályokban is bizonyított.

– Az NK Hungáriával hét meccsel a vége előtt kiesésre álltunk, ekkor vettem át az együttest. Tatabányán ikszeltünk (ekkor játszott nálam először Tombor Csaba), utána Nagykanizsán kettővel nyertünk. Az utolsó fordulóban a Pécset fogadtuk telt ház előtt a VOK-ban: a remek ütemérzékű Peresztegi Nagy Ákos játszott zavarót, 30-25-re nyertünk, kiharcoltuk a bennmaradást, a közönség a pályán vonatozott. A főszponzor távozása miatt azonban a következő évben nem tudtuk vállalni az indulást, így a hétméteresből betaláló Peresztegi Nagy nevéhez fűződik az utolsó fehérvári NB I-es találat.

A válogatott játékosok sorát kinevelő szakember a női vonalba is belekóstolt, amikor Klement Lajos szakosztályvezető hívására az NB II-be kieső Köfém SC megmentésére sietett és könnyedén vissza is juttatta a csapatot a másodosztályba.

1999-ben veszélybe került a fehérvári férfi kézilabdázás jövője, anyagi okok miatt megszűnt a Szondi kézilabda szakosztálya, de Madár Imre ebbe sem törődött bele.

– A Tiszti Klubban a búcsúvacsorán a tábornokok bejelentették a megszűnést. A játékosok már kint voltak az étterem előtt, amikor utánuk kiabáltam, jöjjenek vissza. Közöltem, magamra vállalom a feladatot, és Gyűrűs Laci barátommal nekiláttunk a munkának.

Ekkor alakult meg az Alba Regia KSE, a klub jövőre lesz 25 esztendős. Az ARKSE rögtön az élen végzett az NB II-ben, fennállása alatt egy ezüst és két bronzérmet nyert az az

NB I/B-ben. Az Alba 2017 tavaszán kiesett az NB II-be, ahol hat szezont játszott végig, jövőre pedig – szintén pénzügyi gondok miatt – már nem indít felnőtt csapatot a klub.

– Ebben az időszakban a legszebb pillanat az ezüst megszerzése. Olyan kiváló csapatunk volt, hogy a szövetségből felkértek minket az első osztályban való indulásra, ezt anyagi okok miatt nem tudtuk vállalni.

A 74 esztendős szakember az aktív évek után sem szeretne eltávolodni szeretett sportágától.

– Nem fogok otthon ülni! Ellátogatok a régi játékosaim mérkőzéseire és a Cunder találkozóin is ott leszek. Szeretnék többet kijárni a női találkozókra, valamint a lányom – aki mesteredző – tréningeire és összecsapásaira is több időt szeretnék szánni.

Visszatekintve elmondhatom: nincs olyan ember a városban férfi vonalon, akivel valamikor ne találkoztam vagy ne foglalkoztam volna valamilyen formában. Ebből a műhelyből, amiben edzősködtem, indult többek között Imre Vilmos, Tombor Csaba, Kiss Ákos, ifj. Kiss Szilárd és Both Péter, közülök különösen jó szívvel emlékszem vissza Imre Vilmosra és Tombor Csabára, és megemlítem Grőber Mátyást, akivel a szakmai kapcsolatunk erős barátsággá alakult.