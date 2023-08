Hol, és hogyan került közelebbi kapcsolatba a sportággal, minek volt köszönhető, hogy a kézilabdát választotta?

- 9 éves korom óta kézilabdázom, Kenyeriben lakom, és a földrajzi helyzetemnél fogva Győri Audi ETO csapatát választottam. Még édesanyámék vittek el az első edzésre, először Ikervárra, amely szintén az ETO kötelekéhez tartozott. Miután az általános iskolát befejeztem Ostffyasszonyfán, felkerültem Győrbe, oda jártam középiskolába és ott is edzettem.

Milyen volt testközelből nap, mint nap látni az ETO világsztárjait, ki volt a kedvenc, kitől lehetett a legtöbbet tanulni?

- A saját posztomat nézve Yvette Broch-ot tudom kiemelni, ő a pályán, és a pályán kívül is példaképem volt, rá a mai napig felnézek.

Melyik mestere találta ki, hogy beálló legyen, hogy érzi, ez az igazi posztja, vagy kipróbálná magát más pozícióban is?

- A pályafutásom elején balátlövő voltam, aztán Horváth János bácsi tett be először beállóba, és itt is ragadtam. Jól érzem magam a posztomon, számomra ez az igazi, ahol bizonyítani tudok!

Mikor jött el az a pillanat, amikor először tagja lett az ETO szűkebb keretének, majd pályára is léphetett? Milyen érzés volt velük együtt készülni, volt köztük olyan, akit esetleg példaképének tekintett?

- A tavalyi idényben kerültem először fel a nagy csapathoz, előbb heti egy-két alkalommal edzettem velük. Utána már minden foglalkozáson ott voltam, és a Kisvárda bajnokin vetett be Ambros Martin. Majd megszereztem az első NB I-es gólomat az Érd ellen, azt nem tudom szavakba foglalni mekkora örömet jelentett. Eszméletlen érzés volt! Amikor belőttem az egész Audi Aréna nekem tapsolt, valamint a kispad is velem együtt volt boldog. Szinte hihetetlennek tűnt, hogy a világsztárok is ugyanúgy örültek ennek a találatnak, ahogy én.

Remekül mutatkozott be az Eb-n, Szilágyi Zoltán szövetségi edző kiemelte, hogy védekezésben erőssége volt a csapatnak, hogy látta ezt a sorozatot, mennyire lehetett érezni belülről, hogy meg lehet a sikert?

- Az edzőimnek nagyon sokat köszönhetek, sokat hozzátettek ahhoz, hogy bekerülhettem a válogatott keretbe. Az elejétől kezdve fegyelmezettek voltunk, és tényleg egy csapatként mentünk előre, küzdöttünk a lányokkal. Talán ez lehetett a kulcsa ennek a sikernek! Amennyire visszaemlékszem az elején nehezen indultunk, nem voltunk annyira összeszokva. Mindenki más-más csapatból érkezett, de a sok edzésnek köszönhetően aránylag gyorsan összecsiszolódtunk, amely meg is hozta eredményét.

A nyár fordulópontot jelentett az életében, nemcsak az Eb-arany miatt, hiszen Fehérvárra szerződött, miért éppen az Alba lett a kiválasztott?

- Azért örültem nagyon a Fehérvár megkeresésének, mert tudtam azt, hogy itt fiatal magyar tehetségekre építenek, és az előző években is többen kerültek Győrből a klubhoz. Varga Emőke, Afentaler Sára, Tóth Nikolett, Szemes Szonja mind-mind erősségévé váltak a csapatnak. Nagyon tetszik az Albának ez a koncepciója, és megerősített a döntésemben!

Milyen célokkal érkezett a klubhoz?

- Minél többet szeretnék egyénileg fejlődni, technikailag és erőnlétben egyaránt, és nem utolsó sorban minél gyorsabban fel szeretném venni az NB I ritmusát.

Ismert valakit a csapattársak közül korábbról?

- Nagyon jó barátnők vagyunk Szemes Szonjával, akivel nemcsak osztálytársak voltunk, hanem egy csapatban voltunk még az ifiben. Természetesen Tóth Nikolettet is ismertem, Tolnai Laurával pedig játszottunk egymás ellen több alkalommal. Ez feltétlenül segítséget jelentett a beilleszkedésemnél.