A 21 éves motoros az IDM Suberbike kategóriájában állt ismét rajthoz, az elmúlt hétvégékhez képest cél nem lehetett más, mint folytatni a folyamatos fejlődést és zárkózást az élmezőnyhöz. Már a szabadedzések alatt látszódott, Kovács jó formában érkezett Assenbe, a szoros időmérőn a 10. rajthelyet szerezte meg végül. Az első futamon is folytatta a jó szériáját Kovács, folyamatosan az élmezőnybe motorozott, sokáig reális esélye is volt a dobogóra, végül a hetedik helyen zárva gyűjtött fontos pontokat. A második versenynek így a negyedik helyről vághatott neki a H-Moto Team által menedzselt pilóta, de sajnos a futam nem úgy alakult, ahogy azt szerette volna. Egy kanyarban kicsit túlvállalta magát Kovács, bukott, és már nem tudtam folytatni a versenyt.

– Assenben sikerült közelebb kerülni az élmezőny tempójához! A pénteki szabadedzéseket magabiztosan kezdtem, folyamatosan fejlődtem, jól mentek a beállítások és a tempóm is rendkívül bíztató volt, dinamikusan, hasonló ritmusban haladtunk a többi versenyzővel. Szombaton az időmérőkön kicsit csalódott voltam, minimális különbségekkel, nagyon szoros volt a mezőny, de végül a 10. pozíciót értem el, amivel nem voltam teljesen elégedett. Vasárnap az első futamban a versenytempómat megfelelőnek éreztem, tudtam tartani a sebességet az élen haladókkal. Az első két versenyzőtől kicsit lemaradva, a második bolyban motoroztam szinte végig, közel álltam a dobogós helyhez, ami még jobban inspirált. A verseny második felében hasonló időket mentem, mint a 3-4. helyen motorozó pilóták. A végén a 7. helyen végeztem, amivel elégedett voltam, ráadásul ezzel az eredménnyel a 2. futamban a 4. rajtrácsról indultam. Sajnos a második futammal kevésbé volt szerencsém, pedig a rajtnál úgy éreztem, elérhetem az IDM-ben az idei legjobb eredményemet. Az egyik kanyarban elment a motor eleje, sokáig próbáltam megmenteni, de nem tudtam, ráadásul egy másik pilóta belement a motoromba, emiatt be kellett fejeznem a versenyt. Ami pozitívum, hogy a versenytempóm futamonként folyamatosan javul, most éreztem leginkább, hogy közel vagyok az élmezőnyhöz. Hiszek benne, hogy az utolsó futamon, szeptember 24-én Hockenheimben még közelebb kerülhetek hozzájuk – tekintet vissza Kovács.