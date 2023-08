Az elmúlt időszakban már megszokottá vált, hogy a Volán elsősorban idegenben játssza le a felkészülési mérkőzéseinek nagy részét, nincs ez másképp ezen a nyáron sem. Az első találkozóra Bledben került sor a Klagenfurt ellen. Az összecsapást jobban kezdte a KAC, meg is szerezték a vezetést, de egyébként is Horváthnak több dolga akadt. A második harmad inkább az emberhátrányos szituációkról szólt, sajnos azonban inkább a Fehérvár játékosai ücsörögtek a büntetőpadon, de az állás nem változott. Az utolsó játékrészt jobban kezdet a Hydo Fehérvár AV19, Fournier egyenlített, de a Fejér vármegyei gólból ennyi jutott csak erre az estére. Haudom, majd Gomboc is betalált, a végén Kiss levitte Horváthot, de hat az öt ellen is az osztrákok találtak be, 4-1.

– A mérkőzés elején a lábak nem úgy működtek, ahogy kellett volna, többször lemaradtunk az ellenfélről. Ahelyett, hogy gyorsítottuk volna a játékunkat, inkább lassítottuk, ezt az előző évek után igyekszünk megváltoztatni és láttuk, hogy a srácok próbálták végrehajtani azt, amit gyakoroltunk. A Klagenfurt jobban játszott, több lehetőségük volt az első harmadban. A második játékrész nagy része emberhátrányban telt, ami pozitívum, hogy ezeket sikerült kivédekezünk. Jól kezdtük a harmadik harmadot, sikerült is kiegyenlítenünk, ám ezután túl sok olyan támadást engedtünk az ellenfelünknek, ahol létszámfölényben vezethették a korongot a kapunkra. A végén megpróbáltunk hat az öt ellen támadni, így alakult ki a végeredmény. Négy edzés és négy meeting van a hátunk mögött, még nagyon a szezon elején vagyunk, így most igyekszünk arra koncentrálni, hogy ez a mérkőzés rengeteg olyan szituációt mutatott nekünk, amit jövő héten át tudunk venni a srácokkal. Elégedett vagyok a csapat hozzáállásával, biztos vagyok benne, hogy ha a sorok között kialakul a kémia, az erőfeszítéseik eredményességgel is párosulnak majd – értékelt a Volán honlapjának Kiss Dávid vezetőedző.

A munka folytatódik, mérkőzésen legközelebb augusztus 25-én lép jégre a Volán szintén Bledben a Villach ellen egy torna első napján.