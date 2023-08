Kecskeméti TE - Fehérvár FC 1-0 (1-0)

Kecskemét, 3267 néző. Vezette: Erdős József (Szert, Huszár)

KTE: Varga B. - Iyinbor, Belényesi, Szalai G. - Májer (Szűcs K., 81.), Kiss B. (Meskhi, 62.), Vágó (Horváth K., 62.), Szuhodovszki, Leoni - Nagy K. (Szendrei Á., 75.), Pálinkás (Tóth B., 74.). Vezetőedző: Szabó István

Fehérvár FC: Kovács D. - Csongvai (Fiola, 88.), Serafimov, Spandler, Zeke (Szabó Levente, 75.) - Flores, Christensen - Kastrati (Kalmár Zs., 54.), Katona M. (Karamoko, 54.), Schön (Pető, 54.) - Kodro. Vezetőedző: Bartosz Grzelak

Gól: Szalai G. (35.)

Sárga lap: Szalai G. (15.), Nagy K. (67.), Varga B. (80.), Leoni (90.), Horváth K. (95.) ill. Zeke (34.), Spandler (88.)

Két vereséget követően az előző pontvadászat ezüstérmesének otthonában igyekezett pontokat szerezni a Fehérvár FC, s ennek érdekében több helyen is változtatott Bartosz Grzelak a kezdőcsapaton. A védelemből a Ferencváros ellen sokat hibázó Bese és Larsen is kimaradt, míg a középpályán Hourit Katona Mátyás váltotta. A hátsó alakzat jobb oldalán Csongvai Áron ténykedett, s az első félidőben talán ő dolgozott a legtöbbet a Vidiből. Ugyan a Kecskemét már az első perctől dominált, irányította a játékot, Csongvai sokat mentett és blokkolt. Talán taktikát váltott a Vidi az előző meccsekhez képest, s nem igyekezett labdát birtokolni, azonban nehezen lendült támadásba az esetlegesen megszerzett labdákból. A 35. percben Nagy K. végezhetett el szabadrúgást a tizenegyespont magasságából a fehérváriak bal oldalán, a beemelt labdát Iyinbor fejelte kapu felé. A szálló labdára nem mozdult Kovács Dániel, a laszti a kapufára, majd Csongvai derekáról újra a kapufára pattant, a lecsorgót pedig a berobbanó Szalai Gábor pöccintette a sarokba 40 centiről, 1-0. A találat után vált bátrabbá és offenzívabbá a fehérváriak játéka, Christensen egy bátor betörés után 10 méterről az oldalhálóba lőtt ballal.

A szünetben nem cserélt Bartosz Grzelak, vagyis a héten szerződtetett Kalmár Zsolt is maradt a melegítő tartalékok között, akik sorában ott volt a szintén frissen igazolt kapus, az exfelcsúti Tóth Balázs is. Miután továbbra is a KTE volt aktívabb, a Vidi trénere szűk tíz perc elteltével hármas cserével variált, s bedobta a DAC-tól szerződtetett, 32-szeres válogatott középpályást, Kalmárt is. A teljes támadó középpályás-sor cseréje után rögtön helyzetbe került a Vidi, Kodro 13 méterről a kapu fölé durrantott. Pörgősebb lett a Vidi, mégis a hazaiak veszélyeztettek: Florestől vette el a labdát Szuhodovszki Soma, majd 16 méterről ballal találta el a keresztlécet. Kalmár szabadrúgását tisztázták a kecskemétiek, majd a kontra végén Horváth 18 méteres lövését vetődve védte Kovács Dániel. A 70. percben eljutott a kapuig a Vidi, Karamoko kanalazta vissza a labdát Kodrónak, lövése felperdült egy védőn, Kalmár pedig hanyattesve húzta kapura a labdát, épp a kapus kezébe. Alig telt el két perc, és Csongvai jobbról érkező beadására Kodro nyújtózott előre, 4 méterről a keresztlécet találta el. Egyértelműen a Vidi irányított már, Csongvai távoli szabadrúgása centikkel pattant a bal kapufa mellé. Öt perc volt hátra a meccsből, mikor Serafimov ügyetlenkedett el egy labdát, Tóth Barna kiszorított helyzetből a kapufát találta el. A legvégén öt hónap elteltével lépett újra pályára a sérüléséből felépült Fiola Attila, de segíteni ő sem tudott, a Fehérvár FC uralta a meccset, de a kaput nem riogatta. Pető lövése messze szállt, s így a Vidi harmadik bajnokiján is pont nélkül maradt.