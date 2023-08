A két rutinos játékos estében a nyári szabadság a családdal való időeltöltésről szól, hiszen szezon közben kevesebb idő jut erre. Családapaként kiélvezték minden percét ennek az időszaknak, augusztustól pedig már a kemény munkáé volt a főszerep.

– Nagyon eseménydús nyár volt, szerencsére viszonylag hamar helyre jött a vállam a tavaszi sérülés után. Sok időt tudtunk együtt tölteni a családdal. Gyorsan elmentek ezek a hónapok. Számolgattam, szerintem többet voltam sérült az előző idényben, mint pályafutásom során eddig. Nehéz szezon volt, remélem ez volt az utolsó ilyen és a karrierem hátralévő szakaszát sérülés nélkül tudom teljesíteni – mondta lapunknak Magosi Bálint utalva arra, hogy a tavalyi idényben mindössze 19 találkozón tudott játszani.

– Jól telt a nyár, elég aktívan, a kisfiam már megtanult járni, így elég sok kilométer került a lábakba, meg is lett az alapozás egy része így – emlékezett vissza nevetve Bartalis István a „nyári szünetre”, majd kitért a felkészülés elkezdésére is. – Jól érzem magam így bő egy hét után, keményen belekezdtünk a jeges edzésekbe, ez kellett már, a jeget nem lehet semmilyen nyári edzéssel szimulálni, csak ha rajta vagy. Fontos, hogy az elején összeszedjük a jeges kondíciónkat is.

Egy mérkőzésen már túl van a Volán, hiszen múlt pénteken Bledben a Klagenfurt ellen jégre léptek a kék-fehérek, a találkozót 4-1-re nyerte a KAC.

– Az első felkészülési mérkőzésem nem sikerült úgy, ahogy szerettük volna. Bár nagyon másra sem számítottunk, hiszen néhány edzésünk és meetingünk volt együtt, felkészült Klagenfurttal találkoztunk. Kicsit kerestük a korongot, sokkal többet kell a pakkal játszanunk és okosabban megtartani, de még nagyon az elején vagyunk. A héten ezekre koncentráltunk – nyilatkozta Magosi.

Bartalis Istvánnak új sortársakat kell megszokni, hiszen az elmúlt években sokszor játszott együtt Alex Petannal és Erdély Csanáddal, de ők már nem Fehérváron kezdik a szezont. A hétvégi tornán tovább csiszolódhatnak az új sorok.

– Jó kaliberű játékosok érkeztek, ügyesek a jégen is, azt gondolom, jó emberek is. Örülök Erdély Csanádnak, hogy kipróbálja magát külföldön, szerintem már nagyon régóta érett neki. Petan is váltani szeretett volna, de ő ligán belül maradt, visszatért a gyökereihez, ebben a korban már szokás. Örülök neki, hogy új emberekkel játszom majd együtt, kíváncsian várom milyen sort alkotunk majd – tette hozzá Bartalis. – A következő két találkozótól mindenféleképpen javulást várok a múlt hetihez képest. Az újításokat, amelyeket a vezetőedző kér, igyekszünk betartani és a lehető legjobban felkészülni a szezonra. Ezek a mérkőzések is ezt a célt szolgálják, hogy mindenki megtanulja a rendszert, az újak beépüljenek, és elsajátítsák a taktikát. Kiss Dávidot gyerekkorom óta ismerem, örülünk neki, hogy megkapta ezt a feladatot, úgy gondoljuk, megérdemli. Mindent megteszünk majd, amit kér, hogy együtt sikeresek legyünk!