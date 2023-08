A magyar válogatott szeptember 7-én Belgrádban lép majd pályára az Európa-bajnoki selejtezők következő fordulójában. A két csapat igazi rangadót játszik majd egymással, hiszen mindkét gárda 7-7 ponttal áll a G csoportban, Marco Rossi fiai jobb gólkülönbséggel foglalják el jelenleg az első helyet. A szerbek büntetése miatt a selejtező zárt kapuk mögött került majd megrendezésre. A következő összetartás alatt vár még egy összecsapás a mieinkre, hazai pályán Csehország ellen lépnek majd pályára a magyarok felkészülési mérkőzés keretében szeptember 10-én.

A Fehérvár FC-ból két játékost hívott be Marco Rossi, a sérüléséből a közelmúltban visszatérő Fiola Attilára és a nyáron a Vidihez igazoló Kalmár Zsoltra is számít a szövetségi kapitány. A névsorban három újonc található, a Kecskemétből Szuhodovszki Soma és Horváth Krisztofer, míg az MTK Budapestből pedig Kata Mihály került be a keretbe.

– Jelenleg hét olyan játékost nem tudtunk meghívni, akik általában kerettagok szoktak lenni – fogalmazott Marco Rossi az mlsz.hu-nak. – A szeptember sajnos többnyire problémás szokott lenni, hiszen vannak, akiknek még nincs csapatuk, vannak, akik sérültek vagy egyéb okból nem játszanak. Ez persze azt is jelenti, hogy számos olyan visszatérő mellett, mint Fiola Attila vagy Gulácsi Péter lehetőségünk nyílt most három újoncot is meghívni a keretbe. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a teljesítményükkel mindannyian rászolgáltak a meghívóra. Kata rendszeresen játszik, nagyon jól kezdte a bajnokságot, taktikailag is nagyon jól látja a dolgokat, Szuhodovszkiról pedig ugyanezeket tudom elmondani. Horváthnak is nagyon jó adottságai vannak, neki is folytatnia kell azt a fejlődést, amit az utóbbi időszakban láttunk tőle, de nagyon jó úton halad. A Kecskemétnél végzett kitűnő szakmai munkát jól mutatja, hogy három játékost is adnak a keretbe. Ráadásul olyan rendszerben játszanak, ahol az alapelvek sokban megegyeznek a mieinkkel, ez pedig egy olyan összetartás esetében, ahol nagyon kevés időnk lesz együtt dolgozni, hatalmas segítség tud lenni, ha minél többen érkeznek a mieinkhez hasonló alapelvek mentén játszó csapatból.

A magyar labdarúgó-válogatott kerete a szeptemberi mérkőzésekre:

KAPUSOK: Gulácsi Péter (RB Leipzig – Németország), Demjén Patrik (MTK Budapest), Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Paks)

VÉDŐK: Balogh Botond (Parma – Olaszország), Fiola Attila (Fehérvár), Lang Ádám (Omonia – Ciprus), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Szalai Attila (Hoffenheim – Németország), Szalai Gábor (Kecskemét), Mocsi Attila (Rizespor – Törökország)

KÖZÉPPÁLYÁSOK: Kerkez Milos (Bournemouth – Anglia), Kata Mihály (MTK Budapest), Nagy Ádám (Pisa – Olaszország), Loic Nego (Le Havre – Franciaország), Callum Styles (Barnsley – Anglia), Szuhodovszki Soma (Kecskemét), Kalmár Zsolt (Fehérvár)

TÁMADÓK: Ádám Martin (Ulszan Hyundai – Dél-Korea), Csoboth Kevin (Újpest FC), Gazdag Dániel (Philadelphia Union – Egyesült Államok), Horváth Krisztofer (Kecskemét), Sallai Roland (SC Freiburg – Németország), Szoboszlai Dominik (Liverpool – Anglia), Varga Barnabás (Ferencváros).