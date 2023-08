A vendéglátók markáns tagjai az NB II mezőnyének, a 2014-2015-ös idény óta megszakítás nélkül a második vonalban szerepelnek, és azóta kivétel nélkül mindig az első tízben végeztek. Az előző idényben ötödikek lettek a sárga-feketék a korábbi ferencvárosi legenda Lipcsei Péter irányításával, aki 2017 óta áll a csapat élén.

A két csapat tavaly Soroksáron izgalmas mérkőzést játszott, és a végletekig elnyújtott találkozó 97. percében egyenlített hazai részről Lőrinczy Attila, kialakítva a 2-2-es végeredményt. Pedig kétszer is vezetett a Csákvár, előbb Kártik Bálint, majd Vaskó Tamás góljaival, melyek közé Lovrencsics Balázs találata ékelődött. A februárban rendezett visszavágón viszont érintetlenek maradtak a hálók.

Az idényt nem kezdték rosszul a fővárosiak, a 4. helyen tanyáznak két győzelem és egy döntetlen az eddigi mérlegük. Figyelni kell Tóth Balázs vezetőedző tanítványainak, mert a Soroksár játssza a futballt, és ha teret kap, akkor az előre játék során életveszélyesek a támadásaik.

Az AFC Csákvár vasárnap egygólos vereséggel zárt az ETO FC Győr ellen, ám helyzetei alapján rászolgált volna legalább egy pontra, és ezt így látta Tóth Balázs is.

- Sajnálom az ETO elleni találkozót, mert ha csak egy picivel is több szerencsénk van, egy pontot begyűjthettünk volna. A meccs elején egyből nekünk volt ziccerünk, de elhibáztuk, a szünetig aztán a Győr több gólt is szerezhetett volna. A második félidő elején gyorsan megduplázták előnyüket a vendégek, ám attól kezdve mi futballoztunk jobban. Jól szálltak be a cseréink, néhány perc múlva szépítettünk, majd több komoly helyzetet dolgoztunk ki. Közel jártunk az egyenlítéshez, ám nem tudtunk élni a lehetőségeinkkel. Bízom benne, hogy kicsit nagyobb koncentrációval eredményesek lehetünk a Haraszti úton. – hangsúlyozta.