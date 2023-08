A világ egyik legnagyobb sporteseményének, az atlétikai világbajnokságnak ad otthont fővárosunk. Büszkeséggel tölt el, hogy most a sportok királynőjére szegeződik a legtöbb szempár, így talán mindenki észreveszi milyen csodálatos, összetett sportág ez mind mentálisan, mind pedig fizikálisan. A nagy figyelemnek köszönhetően pedig azt is biztosan látják, hiszen látniuk kell, hogy kevés olyan hely van a világon, ahol őszintébb és tisztább érzelmek uralkodnának mint a rekortánon. Hiszen amikor az amerikai, illetve ausztrál rúdugró hölgy egy rendkívül kiélezett és "sohavégetnemérős" csatában ugyanaddig a magasságig jutnak, és a szétugrás helyett megosztoznak a világbajnoki címen, akkor nincs is szükség a világbajnoki aranyéremre, hogy bizonyítsák ők a legnagyobb sportemberek.