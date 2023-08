A tengerentúli sportoló, James Dickey a koronázóvárosiak legújabb szerzeménye, a 26 éves center nem ismeretlen a hazai kosaras szurkolók előtt, lévén korábban játszott a magyar bajnokságban, a 2020-21-es idényben Szegeden pattogtatott. Nem is rosszul, lévén 12,8 pontot gyűjtött a meccseken, 13,1 lepattanót szerzett és 3,1 gólpasszal jelentkezett, átlagban harminc percet töltött a parketten az összecsapásokon. A 208 centiméter magas, 98 kilogramm súlyú játékos Észak-Karolinában, Raleigh városában látta meg a napvilágot, középiskolás évei során a Word of God Christian Academy csapatát erősítette, majd a University of North Carolina egyik tagintézménye, az UNC Greensboro Spartans gárdájában szerepelt az egyetemi bajnokságban, az NCAA-ben.

A jól sikerült szegedi idény után megfordult a német Göttingen, az izraeli Hapoel Haifa, a francia Bourg-en-Bresse együttesében, legutóbb pedig az ukrán élvonalban, a Premetey csapatában szerepelt, 6,4 pontot átlagolt. Az elmúlt négy idényben elért számaiból kitűnik, a magyar NB I-ben nyújtotta a legjobb teljesítményt, tehát minden bizonnyal a hazai élvonal fekszik számára a legjobban, ahogy a Tisza-parton, vélhetően kulcsember lesz Fehérváron is.

- Kulcskérdés volt számunkra a center pozíció, úgy gondolom, James Dickey személyében megtaláltuk a megoldást. Atletikus, jól pick and rollozó játékost kerestünk, aki nagyon veszélyes a palánk körüli területen. Védekezésben is rendkívül hatékony, nagyon jól szedi a lepattanókat. Tapasztalt játékos, aki az elmúlt években erősebb bajnokságokban szerepelt, továbbá fontos, hogy ismeri a magyar bajnokságot is, hiszen pár éve Szegeden játszott és fantasztikus szezont produkált. Bízunk benne, hogy nálunk is hasonlóan eredményes lesz – közölte az új szerzeményről Simon Balázs ügyvezető.

A sportvezető közölte, az erősítések folytatódnak, a tavalyi ezüstérmes a közeljövőben légiós bedobó szerződtetését is tervezi.